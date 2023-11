Le prochain sera :

Slyder (Mercredi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd

Kenjushi

Xrkmx

Bourbon

Drybowser

Tripy73

Destati

Je m'appelle Thomas, j'ai 29 ans et je suis originaire de Nice mais j'ai vécu quelques années à Paris et à Bordeaux avant de rentrer dans ma ville de naissance.Je suis marié et on a un petit chien !Je suis développeur web et mobile.Mon pseudo MyOwnPrivate vient de l'adolescence, c'est par rapport à un groupe que j'aimais bien My Own Private Alaska qui avait fait une seule musique que j'adorais : After You.Mon avatar c'est Scott de Scott Pilgrim vs the world. Lisez les comics, regardez le film et bientôt l'anime sort !C'est une manière de s'amuser sur l'ordinateur, on peut en trouver pour tout les goûts un peu comme les films mais on est réellement actif.Je dirais que c'est Heart of Darkness, en tout cas c'est le plus marquant que je me souvienne. Je devais avoir dans les 9 ans. Je me souviens des poils qui s'hérrisait à chaque fois qu'une ombre me frollait, un peu terrifiant comme jeu quand on est jeune. J'ai revu des let's play récemment et franchement le jeu est vraiment incroyable. L'introduction c'était un petit court métrage à lui tout seul, pas mal de cut scene.Oui je me souviens de King of Fighters je pourrais pas dire lequel par contre mais clairement j'étais super nul, je suis pas très jeu de baston.Ça devait être Final Fantasy VII car la jaquette était stylé et que il était mis en avant dans mon petit magasin de JV (rue Pertinax à Nice)La PS1, c'était un cadeau de mes parents pour mon anniversaire,après j'ai sauté toutes les autres consoles car j'ai eu un PC jusqu'à la PS4.J'ai bossé avec mon père en pâtisserie tout l'été quand j'avais 13/14 ans pour me payer mon PC. Ça me semblait logique d'avoir un PC car je voyais mes parents jouaient à Myst sur le leur et ça m'a donné envie de passer le cas.La DA, le nom du studio, le gameplay.Gameplay : GorogoaLevel design : Dark SoulsCharacter design : OverwatchDirection Artistique : LimboAnimation : BlasphemousScénario : ReturnalBande son : Hi-Fi RushPlutôt console portable pour moi car je n'ai eu que la Gameboy et la Switch. Pas vraiment des licences que j'apprécie.Beaucoup de licences que j'aime beaucoup.Un peu doublon si on a un PC à côté pour moiZelda BOTW, j'ai compris le jeu vraiment. C'est fort, c'est indiscutable et pourtant je ne m'amuse pas du tout. Je m’ennuie sur les donjons, sur le combat, sur le scenario, j'aime pas non plus la DAThe Witcher 1, je l'ai fait en 2013 avant de faire le 2 et j'avais beaucoup aimé. L'univers était incroyable, Skyrim était pas encore arrivé et ça c'était une grosse aventure. Je sais pas si il a vraiment mauvaise presse mais en tout cas je connais personne qui a réussi à s'y mettreAime : Madeline dans Celeste, elle est bien écrite, complexe, grosse évolution.Aime pas : Kratos, j'ai pas fait les premiers GOW mais uniquement le reboot et bon je le trouve ennuyantAime : Les Souls bien que je pense en avoir fini. Ça se renouvelle, la difficulté est la mieux dosée, c'est malsain mais si beau. Plusieurs manières d'explorer le jeu, on peut ne rien lire et s'amuser comme chercher à tout faireAime pas : Y'en a beaucoup Gears of war, DmC, Halo .. C'est principalement car les gameplays, les univers ne me plaisent pasPourquoi pas un remake d’Heart of Darkness ?!Je me permet de plutôt répondre par un éditeur et ça serait Annapurna qui propose vraiment beaucoup de jeux que j’aime beaucoup. Je me suis éloigné ces dernières années des gros jeux grâce aux leurs entre autres.Ayant eu dans ma vie de joueur que des manettes de play je dirai celle de la PS5 mais je suis pas un puriste, loin de là !Le PCMaintenant je vois + le PC pour des jeux compétitifs ou des point & click ou avec pas mal de lecture, je privilégie la console pour tout le reste.Alors j’ai eu un Oculus Quest 2 pendant environ 2 ans avant Alyx et je l’ai revendu juste après. Franchement c’est très fun, y’a des bons jeux genre Superhot ou Space Pirate Trainer (et Alyx bien sûr) mais la vidéothèque est pauvre et la direction que la boite prenait ne me convenait pas.C’est que le medium est devenu mainstream et peut se faire jeter sans être terminé. C’est pas forcément si mal que ça en soit, ça veut aussi dire plus de personne peuvent jouer à des jeux de “niche” également.Sur PC la fin de la boite, c’est déjà depuis longtemps le cas et on le vit bien. Sur console certains jeux j’aime bien y jouer et une fois fini je le revends. Je pense pas que la version boîte disparaitra pour les consoles tant que le prix du démat ne baisse pas, aucun intéret.En vrai l’abonnement j’aime bien, ça me permet de jouer à plein de choses différentes.Plus de jeux génériques et/ou commerciaux. Des trucs sans âmes remplissant les cahiers de charge de l’open world par exemple.Il y aura toujours des passionnés qui feront des bangers mais la thune mise par les gros studios rend la visibilité difficile pour les petits.AucunOuais, les films, les animes, les livres mais aussi les questions sociales, sociétales et sur l’écologie. Du coup je lis et regarde beaucoup de trucs sur ces sujets.Film (animation ça marche aussi) de chevet : The Fountain de Darren AronofskyBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Trillium de Jeff Lemire (qui ressemble beaucoup à The Fountain)Roman (une saga ça marche aussi) de chevet : La horde du contrevent d’Alain DamasioMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe etc) : Sigur RósQue recherches tu dans le JV ?D’abord à me divertir forcément, mais comme un film le jeu peut m’apprendre des choses ou me raconter une histoire sur un nouvel angle. Je pense encore à Celeste mais également au jeu Bury me my love. Il y a aussi la poésie que les jeux peuvent avoir qui me touche. 