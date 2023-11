Le prochain sera :

Pimoody (Samedi) / exceptionnellement en 2 parties

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd

Kenjushi

Xrkmx

Bourbon

Drybowser

Tripy73

Destati

Myownprivate

Slyder

J’ai 42 ans et je travaille dans la finance.Je suis marié et sans enfants.Avatar : Je l’ai choisi à l’époque de jeuxfrance, je me souviens plus trop. C’est des personnages de film que j’aime bien.Nom :Il s’agit d’un de mes surnoms.Je partirai peut-être sur l’idée d’un film interactif. Mais question difficile !Mon premier souvenir est Knightmare de Konami sur l’ordinateur MSXOui beaucoup. Premier souvenir Wonderboy. Le jeux où j’ai le plus dépensé : Street Fighter 2J'en ai une à la maisonDouble Dragon II sur Nes. Ça me branchait bien de taper des gens !La NES. Pas de raison spéciale, ça semblait une évidence. J’ai eu la master system l’année d’après.Ça donne une bonne idée. Après il y a des déceptions ou des bonnes surprises.Gameplay : God of warLevel design : Zelda BOTWCharacter design : Devil May Cry 1Direction Artistique : JourneyAnimation : UnchartedScénario : Red Dead Redemption 2Bande son : Street of rageLe patron + MarioGrosses licencesGamepassMetal Gear. Je n’aime pas les jeux d’infiltrationNan je ne crois pas.Kratos : pour le plaisir de se sentir puissant – pas d’idée de perso que je n’aime pasGod of war. J’aime les jeux solo avec une histoire et qui me défoulent. Metal Gear : ça me saoule de me cacher !Bully. Un vrai remake, un reboot ou une suite, peu importe.Shigeru Myamoto, la baseJ’aime bien celle d’XBOXPS2On a pas le même matos mais on a la même passionÇa m’intéresse. J’ai le PSVR. Le PSVR2 donne envie mais ça manque cruellement de jeux ou du moins de gros jeuxPas pour à la base mais j’ai pu découvrir des jeux que j’aurais jamais acheté et que j’ai adoré (Hades par exemple)Le démat, les GAS et la multiplication des jeux coop ou en ligne sans mode soloLe cross playPlutôt en démat et plus de jeux GAS. Mais les gros jeux solo continuent de se vendre. Je garde espoirSpiderman 2 en proche* et GTA6 dès que possible !C’est ma seule vrai passion sinon boire des coups avec mes amis, voyager, lire et matter des films (rien d’original…)Film (animation ça marche aussi) de chevet : Indiana Jones 1 ou 3BD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Dragon BallRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : Ravage de BarjavelMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : MetallicaNopePS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (à mon avis pas avant Décembre).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.