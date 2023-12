Le prochain sera :

Khel (Ce soir)

Les précédents :

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd

Kenjushi

Xrkmx

Bourbon

Drybowser

Tripy73

Destati

Myownprivate

Slyder

Sharkinio

Pimoody (Part 1/Part 2)

Torotoro59

Ellegarden

Bientôt 45, je joue aux jeux vidéo sur console depuis que j’ai 6 ou 7 ans je dirais. PC j’ai débuté réellement vers mes 17 ans). Je suis Québécois, travail dans le e-commerce.K13a (Killer 13 Advance) était un de mes pseudo quand je jouais à Urban Terror sur PC (un mod de Quake III Arena). Pour mon avatar j’ai pris Sephiroth car il est pour moi mon personnage préféré dans le monde des jeux vidéo suivis de très près par Samus Aran.Un monde virtuel ou tu peux être tout ce que tu ne peux être (ou presque).Difficile de me souvenir exactement mon premier jeu, c’était sûrement Galaxian sur Atari 2600J’ai joué toute mon enfance dans des arcades jusqu’à ma fin d’adolescence. Je pense que Killer Instinct est le jeu que j’ai le plus joué à l’arcade. De mon souvenir avec mon frère et un de mes amis.Je crois que le premier jeu que j’ai payé de ma poche est Turned and Burn : No-Fly Zone sur la SNES. J’adorais les films comme Top Gun et Iron Eagle donc je rêvais d’être pilote de chasse. C’était un excellent jeu à l’époque.La première console que j’ai acheté est la PlayStation. Je l’attendais pour plusieurs jeux ayant suivis son développement et toutes les informations dans les magazines spécialisés en jeux vidéo à l’époque.Tout dépend du type de jeu et du développeurs. Je suis beaucoup plus sélectif désormais étant donné que je joue depuis près de 40 ans. Je n’ai pas les mêmes critères pour un jeu de plateforme qu’un open-world ou fps. Le gameplay, l’histoire, la musique et les personnages sont importants mais aussi l’originalité.Gameplay : ShenmueLevel design : Metroid Prime et Elden RingCharacter design : Mass EffectDirection Artistique : Donkey Kong Country (snes)Animation : Castlevania : Symphonie of the NightScénario : FFVII (version original)Bande son : FFVI, FFVII et la série MetroidToute mon enfance NES et SNES ( tous les Mario, Zelda et Metroid) et énormément de souvenir en famille.Selon moi la 2e meilleure console de tous les temps… mais le jeu le plus marquant pour moi FFVII.Première XBOX avec Halo, trop de bon souvenir en co-op.Je rajouterais Sega : Shenmue un jeu révolutionnaire et la Dreamcast une des meilleurs consoles de tout les temps pour ma part.Les Batman Arkham… et les Spiderman je n’arrives pas apprécier et pourtant je devrai mais j’ai l’impression que ce genre de jeu ne m’attires plus du tout.Je dirais Far Cry 6, il n’est pas vraiment apprécié mais moi j’ai vraiment aimé.Sephiroth et Samus Aran sont mes préférés et celui que je hais le plus je dirais Ellie dans TLOU 2. Je suis du Team Abby j’ai pourtant adoré le jeu.Difficile à choisir il y en a tellement de bonnes… Je dirais The Elder Scrolls possiblement mais j’aurais pu facilement dire les Metroid, Zelda, Fallout, Mass Effect la trilogie, Shenmue, GTA, RDR et les Far Cry.Les deux premiers Ninja Gaiden (nes et snes) remasterisé toujours en 2D mais avec la qualité visuel de nos jours.Il y en a plusieurs mais si je devais en choisir un seul je dirais Shigeru Miyamoto pour tout ce qu’il à fait et apporté dans le monde du jeu vidéo.Xbox Elite mais celle de la PS5 est très proche.La SNES et la PlayStation.Ce qui est pour les joueurs énormément, il n’y a pas de guerre inutile, pas de clan pro-n, pro-s ou pro-m. Je trouve de plus en plus toxique la communauté des joueurs consoles. Dommage car pour moi ce n’est pas le constructeur qui compte mais les jeux tout simplement. Cette génération j’ai la Switch, PS5 et Gamepass PC et je prend tout les jeux que je veux faire quelque soit le développeur et constructeur.Personnellement j’adore la VR sur PC mais c’est vraiment un investissement et il manque encore de gros jeu AAA. Selon moi ça reste l’avenir mais tant que tu ne l’as pas testé c’est difficile de le comprendre.Aucun problème avec ça temps que les prix ne deviennent pas ridicules. Le Gamepass est vraiment abordable et est un excellent service. Cependant je ne veux pas m’abonner à plusieurs services différents. Si jamais tout les développeurs lancent leur propres services ça va devenir chiant et beaucoup trop cher.Non, l’évolution du monde des jeux vidéo et le même que celui du cinéma. Faut vivre avec son temps tout simplement. J’achètes peu de jeux physiquement mais je comprends ceux qui n’aiment pas car pour les films je préfères avoir mes films en physique mais je ne déteste pas pour autant Netflix et autre service du genre.Pas mal tout en fait, que ce soit la VR comme les services à la gamepass ou les jeux en dématérialisé comme Steam.Le Cloud Gaming et la VR sont le futur selon moi, espérant simplement que ça ne deviennent pas un luxe que les familles moyennes ne pourront s’offrir.Désormais les show sont de moins en moins intéressant. J’aimerais revoir l’ancienne formule du E3 avec tous les constructeurs et développeurs comme dans le bon vieux temps avec le dévoilement des nouvelles générations de consoles.Le cinéma, D&D, je m’entraîne aussi pour garder la forme et faire des jeux de tables avec ma famille et mes amis.Film (animation ça marche aussi) de chevet : Les Back to the FutureBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Je ne lis plus vraiment de manga et BD si je choisirais dans ceux que j’ai lu. Naruto et AstérixRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : Je ne suis pas très Roman/Saga, le peu que j’ai lu je dirais les Harry PotterMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Jeu je dirais FFVI et FFVII, film Gladiator, Kingdom of Heaven et Braveheart.Si je devais avoir à choisir un seul jeu pour jouer le restant de mes jours, quel jeu ce serait?Je dirais possiblement Skyrim car avec les mods sur PC et le fait qu’il soit VR j’y retourne régulièrement et je découvre toujours des choses que je n’avais encore jamais vus/faient.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (pour Décembre, voir Janvier).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.