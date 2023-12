Le prochain sera :

Mrpopulus (Samedi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd

Kenjushi

Xrkmx

Bourbon

Drybowser

Tripy73

Destati

Myownprivate

Slyder

Sharkinio

Pimoody (Part 1/Part 2)

Torotoro59

Ellegarden

K13a

Salut moi c'est Sai j'ai 36 ans je suis infirmier.L'avatar je l'ai choisis car il fait écho avec mon histoire personnel à un détail prêt c'est que ce n'était juste pas le même univers et que je ne suis pas jusqu'à preuve du contraire un homme poisson. Pour ce qui est de ce pseudo c'est un pseudo qui me vient de ma famille c'est en darija une des langues que l'on parle usuellement au Maroc. Elle désigne la couleur noir du coup pas besoin de vous faire un dessin.Je lui dirait que c'est un jeu ou nos action sont direct et via une interface virtuel au travers d'un écran que c'est plus au moins direct et au nos action sont calculé par un ordinateur et donc pratiquement instantané. Qu'il en existe de plusieurs sorte des jeux de sport en passant par les visual novel au rpg.Qu'ils existent plusieurs manière de jouer du jeu tactile au jeu de rythme via un tapis ou la vr et encore le motion gaming.Mon premier jvd a été Alexx kid sur master system j'y ai joué chez des amis à mes parents j'avais 4 ans c'était une baffe assez énorme car tt m'intriguais ça allait vite c'était rigolo et surtout que le possesseur de la console m'avait dit que c'était impossible de finir le premier stage ça a réveiller le compétiteur qui est en moiJ'ai énormément joué au arcade prêt de chez moi il y a une salle d'arcade les deux grande séries sur lesquels je jouais avec mes amis sont les King of fighter et les Metal slug. Puis plus tard ce fut Mortal kombat 3 trilogy , Cadillac and dinosaure et Killer instinct.Le premier jeu que j'ai acheté c'était star wing sur snes l'illustration de la cartouche m'avait pluLa snes mes parents l'ont dénichée sur une brocanteLa direction artistique et la musiqueGameplay : FunLevel design : OriginaleCharacter design : UniversDirection Artistique : TranscendanteAnimation : AccrocheuseScénario : ImmersifBande son : ZimmerC'est mon entrée dans le jeu vidéos et qui m'a accompagnée toute ma vie de joueur.C'est la PSX période ou j'ai pu récupère énormément de rpg et que mon amour pour ce genre à plus que grandit.ça m'évoque juste le pc j'ai très peu joué sur leurs consolesLa série des uncharted et Tlou. Je m'amuse pas du tout je trouve le tout assez cliché j'ai l'impression d'avoir déjà joué ou vu 1000 fois ce genre de jeu.Les Earth defence force c'est mon péché mignonIchiban Kasuga de Yakuza 7 son histoire m'a énormément touchée il fait très cliché de shonen mais c'est assez raccord avec son histoire personnel et avant de faire ce jeu Zack Fair de FF7 sa mort m'a touchée avec son discourt de FF crisis core sur l'héritage. tout les deux partagent un trait que j'ai: ils veulent tout les deux devenir un héro.La licence que je préfère en solo les Xenoblade Chronicles cette licence est vraiment excellente en tout point les univers traversé la musique son scenario et son gameplay a chaque épisode m'ont complètement conquit et en multi les Earth defence force (on y joue en couple)Un remake d'Azure dreams, cetait un dungeon crawler au tour par tour que j'aimais beaucoup. 'ai commencer à moi même le faire car j'ai abandonner l'idée de le voir débarquer et ça me donnais l'occasion par ce projet d'apprendre plus sur le dev de jeuTetsuya Takahashi sans hésiter ces derniers année avec la série des Xenoblade chronicles sont scenario m'ont vraiment marqué tant que par les sujets traité dans le scenario, que le développement des personnage sans parler de la musique.Je n'ai pas encore eux en main les 2 dernière de sony et microsoft mais je dirais jusqu’à la Dual shock 4 pour la disposition des analogique et son port jackSur pc je vois de plus en plus une scène indépendante de plus en plus active. Certes ces derniers années on a vu l'émergence de beaucoup de jeu inde sur console mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a dans ces titres beaucoup d'idée de gameplay ou de DA qui ont peu de chance de débarqué sur les console et rien que pour ça avoir u pc c'est toujours un plus quand on aime sortir parfois des sentier battuPour ce qui est du jvd je n'ai toujours pas été tenter d'investir dans la techno elle est beaucoup trop immature a ce stade que pour m'apporter un plus lorsque je joue. E, revanche sur des application plus professionnel dans les domaine technique pr développer des simulateur je trouve ça très pertinent pour en avoir essayer en chirurgie ou plus exotique la soudureça n'a jamais été pour moi une manière qui me convienne pour payer un service du coup quand je peux j'évite. J'ai eu un abo ps+ pendant 1 an cela ne m'a servi à rien. Ceux qui sont disponible pour le moment offrent trop de chose par rapport au temps que j'ai de disponible pour jouer ou profiter du service.En y souscrivant j'aurai plus l'impression d'acheter un prix et non un serviceles saison, pass ect le jeu service est une nouveauté avec lequel j'ai beaucoup de mal. Pour avoir grandi a une époque ou pour débloquer tel ou tel personnage ou costume il fallait tt simplement jouer au jeu et donc d'en profiter la on nous sort des jeux qui ont l'air pas finis avec tt les 3 mois des couts supplémentaires et deux ans après le jeu enfin complet avec un prix plus raisonnable.La qualité des DLC de jeux vidéo diminue, passant d'une gratuité jadis offerte à une médiocrité tarifée. Les modèles de Game Pass et Battle Pass exacerbent cette tendance, transformant l'expérience ludique en un marché où le contenu précédemment gratuit est maintenant monnayé, laissant les joueurs insatisfaits.Je pense que tout doucement on arrive au pic du jeu service si les amateurs ne changent pas leur habitude on va bientôt avoir droit a des demo ou il faudra acheter les chose les plus élémentaires. Pareil au niveau inde les jeu en financement participatif qui change en cour de route en projet nft web3 ou bourre de gamepass et de micratransaction...Un retour impossible ce serait les Nintendo Direct avec iwata et les petite scénette bien sympa c'était un bon moment de fraicheur et beaucoup sont rester des videos sympa a regarderLe sport surtout les arts martiaux. Je fais du sport quotidiennement depuis mes 6 ans et des sports de combat depuis mes 13 ans.Film (animation ça marche aussi) de chevet : Jurassic Park c'est le film qui m'a donné le gout a la scienceBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : JoJo's Bizarre Adventure et One piece c'est les deux seul manga que j'ai dans ma biblio (je vais surement aussi commencer les Berserk)Roman (une saga ça marche aussi) de chevet : Alors la saga des anges de WeberMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : La tétralogie des XenobladeQuels sont les 3 jeux que tu aimerais faire découvrir à tes enfants?Xenoblade ChroniclesFinal Fantasy 7L'odyssée d'AbePS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (pour Décembre, voir Janvier).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.