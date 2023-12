Le prochain sera :

Mrnuage (Ce soir)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd

Kenjushi

Xrkmx

Bourbon

Drybowser

Tripy73

Destati

Myownprivate

Slyder

Sharkinio

Pimoody (Part 1/Part 2)

Torotoro59

Ellegarden

K13a

Khel

Mrpopulus

Gasmok2

51love

Vfries

Negan, 33 ans pour le reste ça appartient à l'histoire ! Je suis fan de JV depuis mes 5,6 ans, avant d'être Pro M j'étais un grand fan de Nintendo . J'ai toujours une affection particulière pour Nintendo.J'ai eux je pense a l'exception de la Dreamcast toutes les consoles du marché depuis le début de ma carrière xD .J'attends d'ailleurs avec impatience la prochaine Nintendo Switch, j'ai aussi une grosse passion pour les jeux de gestion. ( Theme Hospital, Theme Park, Zoo Tycoon, Two Point Campus, Two point Hospital et tant d'autres).Les jeux de gestion ont un effet relaxant chez moi je ne sais pas trop pourquoi mais ça m'apaise.Étant un grand fan de The Walking Dead je fus comme beaucoup choqué par un certain épisode, mon choix c'est donc posé sur Negan car a mon retour sur Gamekyo je n'avais plus la possibilité de reprendre mon ancien pseudo ( Seriously).« C'est un passe-temps , beaucoup font du sport, d'autres sont mordus de film et de série et d'autres joues"Si mes souvenirs sont bons c'était super Mario Land sur Game Boy , j'ai pris une véritable claque a l'époque.J'ai joué qu'une seule fois dans ma vie sur borne d'arcade , c'était sur une borne Time Crisis dans un Auchan avant mes 10 ans.Je pourrais pas dire tellement ça date, mais c'était surement un Mario.La GameCube en pack avec Harry Potter en période de Noël d'ailleurs, j'ai pris la GameCube pour renouer avec Nintendo et mes souvenirs de gosses.La direction artistique c'est le 1er truc qui me saute aux yeux.Gameplay : Gears Of War,TinykinLevel design : Mario SunshineCharacter design : Mortal Kombat ( j'adore les design de certains combattants)Direction Artistique : Ori, Fable, BioshockAnimation : DBZ Fighter Z, Asura WrathScénario : Alan WakeBande son : HaloEnfance et adolescence, les GOAT'sVieille GloireUne révélation, la marque en totale adéquation avec mes envies, les précurseurs de tout ce qu'il y a de bien ( et moins bien parfois) dans le Gaming.The Last of Us, c'est une plaie à vivre comme moment, c'est mou, chiant et long on dirait mes rapports avec mon ex . C'est pas du troll pour le coup mais un ressenti réel.Il n'a pas forcément une mauvaise presse mais j'ai du mal à comprendre la haine des joueurs envers Fable 3 . C'est un jeu bien meilleur que le 1 que beaucoup monte en sauce par pure nostalgie.Je ne peux pas sortir un préféré car il y en a beaucoup ( Bon Marcus Fenix hein), pour celui que je déteste je dirais CJ de GTA SA . C'est un gros lâche de base sans aucun charisme.Pour la licence favorite c'est Gears Of War et pour celle que je n'aime pas je dirais Darksider je déteste cette licence ( je ne sais pas pourquoi c'est viscéral elle m'énerve) .Une suite ou un reboot a BioshockJ'ai aucune attache envers les personnes de l'industrie car je considère qu'elles sont a mon service et que je les rémunère en conséquence.Les manettes Xbox c'est le must ( bon le bruit de plastique des manettes Xbox Series c'est pas nécessaire HEIN )Surement la PS2 , même s'il y a 95% de merde elle a un nombre incalculable de HITLe prix des jeux sur PC est plus avantageux, pour le reste les consoles c'est des PC's déguisé.De la pure merde, juste là pour plumer des gogos qui achète des trucs à 400 ou 600 Euros pour rien avoir au bout, on dirait moi avec la Xbox OneC'est l'avenir et c'est surtout cool pour les familles en galère qui peuvent pas sortir de l'argent pour un seul jeu, en plus si beaucoup considère le JV comme un "art" autant qu'il soit accessible au plus grand nombre non ?Je trouve que nous les joueurs nous laissons beaucoup trop de liberté au développeurs , quand on sort de l'argent on doit avoir un produit fini ne nécessitant pas je ne sais combien de MAJ pour qu'il fonctionne normalement .Ils ont de plus en plus d'exigence ( notamment de vouloir l'augmentation du prix de vente) mais ils font de moins en moins bien leurs boulots.Même si a terme ça va disparaître je trouve que le partage de compte c'est une grosse évolution tellement c'est pratique .Je ne sais pas , je sais juste que je me donne encore la prochaine génération maximum pour raccrocher les manettes.Depuis la disparition de l'E3 j’attends uniquement le show Xbox de Juin pour le reste je regarde les résumés de ShanksJ'aime regarder et faire du foot, du tennis et j'aide aussi une association d'aide au animaux quand l'emploi du temps me le permet.J'ai aussi une grande passion pour les enquêtes policières célèbre.Film (animation ça marche aussi) de chevet : Truman ShowBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : RienRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : IT et MiseryMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Chi Mai ( BO du Professionnel )Pourquoi avoir Spoiler TLOUS a l'époque ??Je voulais faire mal a la communauté Sony tout simplement mais avec du recule quel attitude d'abruti .......J'en profite pour m'excuser une dernière fois !PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (pour Décembre, voir Janvier).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.