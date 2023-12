Le prochain sera :

51love (Ce soir ou Dimanche)

Les précédents :

J'ai 27 ans ( bientôt 28 ) et je suis rédacteur web en formation.Bah étant donné que je change souvent d'avatar je vais parler de celui que j'ai actuellement. J'ai choisi cet avatar car j'adore Linkin Park et surtout le chanteur.Je lui définirais le JV comme un art, qu'on peut écrire sa propre aventure, que c'est variés, qu'il yen a pour tous les goûts et qu'elle peut ressentir du plaisir en jouant, des émotions etc... En bref, Qu'elle devrait au moins essayer !Digimon World PS1 est mon premier jeu j'avais 5 ans. J'avais de bon souvenir avec ce jeu mais je le trouvais très difficile, j'aimais beaucoup les musiques des combats, malheureusement je ne l'ai jamais terminé mais ça reste un jeu cher à mon cœur.Nop, jamais.Le premier jeu que j'ai acheté de moi même est Batman Arkham Asylum sur Xbox 360 car je le voulais absolument. J'ai économisé pour l'acheter, étant en 4ème à cette époque ^^La PS4 est la première console que j'ai acheté de moi même. Grand fan de Batman, Arkham Knight était disponible uniquement sur PS4 et pas PS3, puis yavais Bloodborne aussi.Plusieurs choses. La DA, le gameplay, si le trailer me donne envie tout simplement, et évidemment le nom qu'il ya derrière of course ! Enfin, si c'est une licence que j'aime de base ça aide.Gameplay : BloodborneLevel design : Hollow Knight/ BloodborneCharacter design : Resident EvilDirection artistique : Limbo/Zelda BOTW/Batman Arkham CityAnimation : The Last of UsScénario : The Last of Us/Red Dead Rédemption 2Bande-son : TES V Skyrim/The Legend of Zelda Ocarina of TimeMon enfance, les parties sur Mario Party et Mario Kart Double Dash et Super Smash Bros Melee avec mon frère, mes sœurs et des potes.Des licences cultes comme Ratchet, God of War, Uncharted etc... Mais quand j'entends Sony, ça me fait également pensé à "jeux solo ambitieux"La Xbox 360 leur meilleure console et de loin notamment avec Fable 2 ou Bioshock.Death Stranding, pour l'avoir fait récemment j'ai pas ultra accrocher bien que l'univers est intéressant. Je trouve le jeu trop frustrant et peu amusant. Néanmoins, je suis curieux de voir le 2 quand même et je le considère pas comme un mauvais jeu non plus.Il a pas eu "très" mauvaise presse non plus et j'espère que je répond pas à côté de la plaque mais de manière générale les jeux Metro sont clairement sous-estimé, mais surtout Metro Exodus qui s'est un peu fait descendre. Pour moi qui suit fan de jeu post-apocalyptique, j'adore son ambiance très réaliste et les zones ouvertes ne m'ont pas déranger, j'ai hésité à le faire parce que j'avais entendu pas mal d'avis négatifs mais moi j'ai adoré, comme quoi le mieux c'est de se faire son propre avis ^^.Je vais répondre de façon classique mais c'est Mario parce que c'est LE "Héros de jeux vidéos" la mascotte JV la plus connue et pour plein d'autres raison. En personnage que j'aime pas, Fay de Zelda Skyward Sword, plus insupportable que Navi elle m'a bien saoulé.Elles sont deux. The Legend of Zelda et Resident Evil impossible de départager les deux je les adore. En licence que j'aime pas je dirais Fortnite, je trouve ça horrible, les personnages sont dégueulasses et certains gosses deviennent abrutis avec ce jeu.J'aimerai beaucoup le retour de Rayman car j'adore ce personnage. Mais ce que j'aimerais par dessus tout est une suite à Rayman 3... Même si Remake ou reboot de la licence m'irait très bien aussi.Shigeru Miyamoto car c'est le Papa de Mario, Zelda et Donkey Kong ! Et parce qu'il a l'air super sympa en vrai.La manette Gamecube était la meilleure selon moi.La PS2.Je connais pas vraiment l'univers PC, j'ai toujours été console. Je dirais qu'au moins les PRO PC sont pas aussi chiant que ceux sur console avec leur guerre à deux balles x)Je trouve que c'est une bonne avancée technologique mais ça a été présenté "trop tôt" car peu d'expériences ou de vrais jeux intéressants pour le moment.Je trouve que c'est de pire en pire et qu'on se dirige vers le Netflix du jeux vidéos, cette direction ne me plaît absolument pas.Comme dit plus haut, le système d'abonnement, les disparitions des versions boîtes, les jeux qui sortent "pas finis" etc... Tout ça, j'adhère pas.Bah l'avancée graphique avec des jeux de plus en plus joli. Faire des mondes de plus en plus vivant, grand, réaliste ou fantaisiste etc...Le full démat, les abonnements de plus en plus conséquent. Soit un avenir plutôt sombre pour moi.Bah comme beaucoup je dirais l'E3 ça me manque et c'était sympa. J'attends également les GA car souvent des bonnes surprises.Les animaux, le cinéma, la musique, la natation, le basket, les échecs, rédiger des textes sur ordinateur (d'où mon penchant pour les tops ou mes test ^^)Film (animation ça marche aussi) de chevet : Spider-Man 2BD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Lanfeust et les BD Batman de Scott Snyder.Roman (une saga ça marche aussi) de chevet : Les Stephen King en généralMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) :Nobody Can Save Me de Linkin Park, elle me fout les poils !Ton survival-horror préféré ? Resident Evil (Gamecube)PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (pour Décembre, voir Janvier).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.