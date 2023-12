Le prochain sera :

51love (Dimanche)

Les précédents :

J'ai 45 ans, je vis et travaille en Irlande comme commercial depuis plusieurs années,Je m’amusais avec PhotoFiltre et j’ai fait un face swap sur Pikachu je l’ai trouvé marrant…maintenant il me suis partout (PS5….)C’est un art vivant avant tout,Vivre des aventures fabuleuses, pouvoir incarner quelqu’un d’autre, faire des choses impossibles, ressentir des chose que seul le jeu vidéo peut procurerAsteroid sur Vectrex, j’avais 6 ou 7 ans.Les 2 bornes d’arcade qui me restent en mémoire c’estDaytona USA à plusieurs avec des potes, jamais retrouver cette sensation depuis.Final Fight qui m’a toujours impressionné par son animation ses graphismes, son ambiance,Mister Heli sur Amstrad CPC464,j’en garde un excellent souvenir (la version PC Engine est excellente),La musique résonne toujours dans ma tête ^^Pourquoi ce titre ? Car la pochette était belle et que ses escrocs avaient mis des images issues de l’Amiga à l’arrièreA l’époque on avait très peu de manière de s’informer surtout quand tu es un enfant,La Master System, car elle avait Shinobi, OutRun et Double Dragon, et que mes potes l’avaient aussi,L’ambiance, la DA, et surtout des images de gameplay, car les cinématiques ne rendent pas les coups,Gameplay : Mario, simple mais efficaceLevel design : Zelda tousCharacter design : God of War (les derniers)Direction Artistique : les jeux Arkham (Asylum en particulier)Animation : Uncharted et les jeux Naughty Dog en généralScénario : Spec Ops The Line sans hésiterBande son : FFVIL’école du Gameplay, l’inventivitéDes expériences graphiques incroyables (Uncharted 2 reste une baffe technique aujourd’hui encore)Le Online de qualité. L’apport du Xbox Live est indéniable,Les derniers God of War, et Red Dead Redemption 2 que j’essaye de me faire mais c’est leeeent,J' n'arrive pas à accrocher, même si je le veux vraimentCaptain America sur PS3 qui est une sorte de Batman Arkham sans le budget et pourtant j’ai accroché, Splatterhouse sur PS3 aussi,,,Mon préféré reste classique, c’est Mario, car il représente les jeux vidéo et leur évolution à lui seul,Le master Chief est celui qui me parle le moins. J’aime beaucoup Halo mais le perso je le trouve insipide,God Oof War pour les 2Ma saga préférée jusqu’au reboot (j’avais même acheté la PSP pour Chains of Olympus ^^,,,la PSP cette console magiqueCelle à laquelle je n’accroche plus depuis le rebootFable, cette franchise a un potentiel de dingue,Skies of Arcadia..mais là je rêvePanzer Dragoon Saga en remake serait incroyable,Yuzo Koshiro, pour lui demander comment il a fait pour avoir ce son incroyable avec la megadrive,Et les musiques de Streets of Rage restent mythiques.Même si j’aime beaucoup les retours haptiques de la Dualsense, qui apporte un vrai plus à l’immersion. La manette que je préfère reste la manette Xbox pour les sticks asymétriques,Et la manette SNES ou Ninetndo encore une fois à tout inventéLa SNES et de loin pour moi. Pour tout dire ellee st encore branchée sous ma TV depuis 1992 ^^Même si les 2 univers ont tendance à se rapprocher je trouve qu’il y a encore une énorme différence.Tous les RTS c’est au clavier souris, à la manette c’est injouableIl y a de belles chose, Sony a fait un excellent casque sur tous les points, mais pour le moment le manque de jeux se fait sentir , Et sans un acteur majeur comme Sony, le grand public se sera pas réceptif malheureusement.J’aime bien, c’est complémentaire à ma manière de consommer les jeux.Oui la disparition du physique,Je sais c’est contradictoire avec le système d’abonnement mais je pense qu’on peut trouver un juste milieu pour que les différentes manière de consommer coexistent,Les système d’abonnement sont une bonne chose en soi mais le physique, avoir la boite, sont disque la cartouche c’est quelque chose de difficile à décrire, mais on ne le retrouve pas dans le démat,A part les évolutions technologiques via les différentes générations...je vois pasJ’espère que tout le monde pourra jouer, car il ne faut pas se leurrer, le jeu vidéo reste un loisir de privilégiés.J’aimerai que tout le monde puisse y avoir accès, et les système d’abonnement pourraient permettre ça .Le vrai E3, avec cette ambiance dingue sur le site et les serveurs qui plantent….la summer game fest c’est juste pas pareil,Le cinémaFilm (animation ça marche aussi) de chevet : Le Géant de FerBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : j’en lis pas tant que çaRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : je lis plus des biographiesMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : La BO de True Romance,Non c’était super complet.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (pour Décembre, voir Janvier).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.