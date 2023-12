1 et 28 ) Est-ce que tu peux te présenter (tu peux dire ton âge ou pas, ta profession ou pas etc.) ?

2 ) Pourquoi avoir choisi cet avatar et ce nom ?

3 ) Imagine que tu rencontres une personne qui ne connaît pas les jeux vidéo, comment tu lui définirais ?

4 ) Quel est le premier jeu que tu as eu dans les mains (ça serait intéressant d'indiquer l'âge), le souvenir que tu en as ?

5 ) Est-ce que tu as déjà joué à des machines « arcade », si oui, est-ce que tu te rappelles d'un jeu en particulier ?

6 ) Quel est le premier jeu qui tu as acheté et pourquoi celui-là ?

7 ) Quelle est la première machine qui tu as acheté et pourquoi celle-là ?

8 ) Quand tu vois un trailer, qu'est-ce qui fait que tu peux tout de suite penser que tu vas accrocher ?

9 ) Un petit exercice, est-ce que tu pourrais me dire un jeu qui te vient tout de suite en tête quand j'utilise les mots :

Gameplay & Level design :

Character design :

Direction artistique :

Animation (réalisme) :

Animation (esthétisme):

Scenario :

Bande son :

Système de combat :

Multi local / coop :

Multi online :

10 ) Par rapport aux trois constructeurs :

Si je te dis Nintendo, ça évoque quoi ?:

Si je te dis Sony, ça évoque quoi ?:

Si je te dis Microsoft, ça évoque quoi ?:

11 ) Est-ce qu'il y a un jeu qui a eu très bonnes presses (et bon retour des joueurs) que tu n'accroches pas et pourquoi ?

12 ) Est-ce qu'il y a un jeu qui a eu très mauvaises presses (et mauvais retour des joueurs) que tu accroches et pourquoi ?

13 ) Le personnage de jeux vidéo préféré et celui que tu n'aimes pas, pourquoi ?

14 ) La licence que tu préfères et celle que tu n'aimes pas pourquoi ?

15 ) Est-ce qu'il y a une licence que nous n'avons pas vue depuis longtemps et que tu aimerais revoir sur le devant de la scène (si tu pouvais préciser sous quelle forme : Remake, reboot, suite etc) ?

16 ) La personnalité du monde des jeux vidéo (ça peut-être un compositeur, concepteur, producteur etc la personne peut avoir plusieurs fonctions) que tu aimes, pourquoi ?

17 ) Quelle est la manette que tu trouves jusqu'à présent le mieux adapté aux jeux vidéo ?

18 ) La console (ou machine) qui a la plus belle vidéothèque à tes yeux ?

19 ) Entre l'univers « PC » et l'univers « console », vois-tu une différence ?

20 ) Que penses-tu de la réalité virtuelle ?

21 ) Que penses-tu des systèmes d'abonnement ?

22 ) Est-ce qu'il y a une « évolution » -où des évolutions- (qui serait pour toi, plutôt l'inverse) que tu n'adhères pas (par exemple : disparition des versions « boites » etc) ?

23 ) Est-ce qu'il y a une « évolution » -ou des évolutions- que tu adhères ?

24 ) Comment tu vois l'avenir des jeux vidéo ?

25 ) L’événement jeux vidéo de l'année que tu attends (ou que tu aimerais son retour) ?

26 ) Est-ce que tu as d'autres passions que les jeux vidéo ?

27 ) Est-ce que tu pourrais me dire ton :

Film de chevet :

BD :

Roman de chevet :

Musique de chevet :

28 ) Est-ce qu'il y a une question sur les jeux vidéo que je t'ai pas posé, mais que tu pourrais te poser à toi-même (et y répondre) ?

37 ans, je joue aux JV depuis que j’ai environ 5 ans.D'abord sur console, Secret of Mana est le jeu qui a déclenché ma passion pour les JV et les RPG.Vers 8 ans, j'ai découvert les jeux de gestion, construction, stratégie sur PC, nouvelle révélation.Gamin passionné par l’actu du JV, j’allais régulièrement à la maison de la presse avec les copains puis… j’ai eu ma première connexion ADSL.En plus d'un accès simplifié à Playboy… Internet m'a surtout permis début 2001 de télécharger mes premières ROMS (Seiken Densetsu 3 la 1ere, ZSNES, les trad EN/FR) et de suivre l'actu du JV au quotidien en tombant sur Newtechnix.. Dans un mois ça fera 23 ans que je traine ici...J’ai donc arrêté d’aller zieuter les magazines (que je ne payais presque jamais) comme la plupart des trentenaires++ d’aujourd’hui on le sait tousAdo, je rêvais de concevoir des de JV ou de devenir médecinje passais aussi une bonne partie de mes nuits sur NTX et j’y ai d’ailleurs rencontré une magnifique jeune femme qui a partagé ma vie pendant plusieurs années..Finalement, je n’ai pas fait médecine, a l’inverse de ma compagne avec qui j’ai une merveilleuse petite fille de 6 ans.Pendant mes 5 ans d’étude orienté programmation / JV donc, je me suis spécialisé dans la gestion des données et le langage C++, très largement utilisé dans le JV. S’il y a des amateurs iciAujourd’hui, j’ai 15 ans d’expérience dans ce domaine, dont 10 pour une entreprise de très grande taille où je bosse sur une plateforme digitale. Je suis devenu chef de ce projet et je gère son déploiement dans des services type cloud / streaming.La conception de JV s’est éloignée certes, mais au final, l’ambiance crunch des boites à la Naughty Dog aussi, un mal pour un bien ?Elly de Xenogears, ma protagoniste féminine de cœur dans le JV.En background (si vous allez sur ma page) un magnifique artwork hommage à Secret of Mana là aussi.La fusion entre une vidéo et un jeu papier / plateau ou l’interaction avec l’homme se fait via une manette. Où l’on peut trouver une infinité d’expériences, qui visent tous les publics, passionnés comme novices, seul ou à plusieurs.Alex Kidd sur Master System! C’était trop dur p’tain…les boss pierre feuille papier mon cul de la mortj’avais pas la soluce à l’époqueEt il est pas le seul, je garde un souvenir assez rude des jeux de plateformes de l’époque, Castle of Illusion avec Mickey, Mr Nutz, les Stroumpfs, les DK Country..J'ai des souvenirs déjà plus doux sur les Secret of Mana (Tigror je te *****) / Evermore, Zelda 3…Oui, surtout les jeux de tirs sur rail avec les potes, les Time Crisis / House of the Dead. Plus tard avec la Dreamcast, c’était l’arcade à la maison, quel pied cette machineLes Ikaruga, Crazy Taxi, Soulcalibur, etc… destin cruelAvec mon propre argent, c’était Crash bandicoot, mes parents venaient de m’offrir la PS1 Noel 1996, j'avais presque 11 ans... Gamin j’en ai rêvé de ce jeu ! J’adorais les jeux de plateforme, en 3D c’était révolutionnaire.Avec mon propre argent, c’était la Nintendo 64 à sa sortie. Le marketing avait marché à fond avec moi, naïf et jeune ado que j’étais, j’en pouvais plus d’attendre des titres comme Mario 64 / le Zelda 3D…J'avais une VHS des trailers des futurs jeux de la N64 que je matais en boucle, un hamster le garçonexcellente console (merci à Rareware qui avait activé le god mode).L’originalité, l’identité.Avec l’âge mon regard a évolué, je recherche des jeux avec une identité propre, des vraies idées, de la singularité dans son univers, dans son gameplay et/ou dans sa DA…J’en profite pour ajouter quelques catégoriesZelda. La série m’a accompagné pendant 30 ans, des épisodes comme OoT ont beaucoup apporté. Je pense aussi a Elden Ring, Outer Wilds et en 2D à Hollow Knight, CrossCode… car ils ont mis la barre tellement haute ces dernières annéesDisco Elysium, les personnages ont des gueule incroyables...Les prod Kojima comme MGS ou Death Stranding... certains Final Fantasy, comme le 7, le 8 et le 12.impossible...l'ère 16 bits et 2D je dirais Seiken Densetsu 3.L'ere 32 bits et début de la Full 3D, Vagrant Story, c'était incroyable.Apres il y a eu les jeux de la Team Ico, Okami, le monde de Xenoblade 1.Récemment, Cyberpunk 2077, Persona 5,... ou encore les artworks de BotW / TotK ou FF16.The Last of Us 2, en attendant GTA 6 ou le prochain Naugty Dog.God of War, Bayonetta, The Last GuardianXenogears, The Witcher 3, toujours inégalé dans les jeux modernes Open World pour la densité et la crédibilité de son monde et de ses personnages.L’univers NieR aussi. Certains Suikoden.NieR Replicant apres tellement de nostalgie vers des vieilles OST de JRPG surtout ou des vieux classiques… Mitsuda, Shimomura, Kondo… petit clin d’oeil a Low Roar qui match parfaitement dans Death Stranding.Ninja Gaiden Black (mega claque), les FromSoftware et les Monster Hunter.Mario Kart, Perfect Dark, It takes twoBattlefield 3 (mega claque), Satisfactory, Baldur's Gate 3, PUBGNintendo c’est le fun et le plaisir manette surtout, à travers de licences que tout le monde a essayé au moins une fois dans sa vie.La force tranquille qui compte trop sur ces acquis historiques, qui ne prend plus assez de risque à mon gout, il y a du Mario à peu près partout maintenant…Presque étonnant que Splatoon n’ai pas été un Mario Paintball non ?Sony pour moi c’etait l’outsider qui a ouvert le jeu vidéo console a un public plus adulte, en le rendant moins ‘enfantin’ d'apparence.Alors oui au départ leurs jeux n’avaient pas la même aura, je me souviens encore sur ma PS1 des Alundra, Syphon Filter, Legend of Dragoons, Crash Bandicoot… etc, c’était pas du niveau de Zelda, MGS, Final Fantasy ou de Mario, mais ils ont directement mis Gran Turismo sur le toit du monde, et ont continué de le faire ensuite avec bon nombre de leurs IP sur les générations suivantesLeur ouverture actuelle à travers le PC continuera les faire croitre malgré un manque de diversité et une occidentalisation de leurs jeux qui me font un effet un peu bouarf depuis la PS4…Le lapin d'Alice aux Pays des merveilles, toujours un train de retard …Malgré les cheat codes ‘argent infinie’, et prouve que ça ne fait pas tout, tout de suite.Il rachète Rareware pour ‘tuer’ Nintendo. Au final, Nintendo a su aussi réorienter son activité.Echec 1 vu ce qu'est devenu Rare.Apres la 360, ils devraient être leader sur le marché aujourd’hui sans leurs conneries Kinect + X1 , ils avaient réussi a imposer de belles licenses + partenariat avec les Japonais..Echec 2, vu trop beau, trop tot.Et vu qu’ils ont laissé Steam se développer sans réagir pendant des années, bon courage sur le marché PC aussi....Echec 3, le PC devait mourrir.A voir avec les gros rachats qu’ils ont fait dernièrement…mais pour ce qui sera les plateformes digitales, services ils sont plutôt bien partis.Je dirais les jeux popcorn me lassent vite, Spiderman entre autres.Les jeux au gameplay tellement permissif que tu pourrais les terminer les yeux bandés dès le 1er run + le coté ultra banal, vu et revu, d’un point de vue narratif et artistique.Je ne prends plus temps pour essayer tout et n'importe quoi.J’aurais pu dire NieR et son 68 meta, mais bcp de joueurs ont aimé.Clayfighter 63 1/3 sur N64, c'était de la merde mais de bons délires avec les potes.Elly de Xenogears, et plutôt même son duo avec Fei pour la profondeur de leur relation, de leur destin.J'aime pas les personnages "Kikoo" style Marvel, Forspoken, le (pas) regretté Scalebound qui partait mal avec sa tête à claque comme protagoniste principaland co…Je n’en vois pas une sortir particulièrement du lot même s'il a des genres et des studios que je préfère à d'autres.Je touche et j’aime à peu près tous les styles de jeu.J’aime pas tellement les Open World sans âme ou générique à la « Ubi / Sony ».(kasdédi à notre lutin vertXenogears, mais j’ai peur…Vagrant Story aussi.Sinon des remake d'un peu tous les JRPG de ma jeunesse, Suikoden, mais Eiyuden Chronicles arrive, Valkyrie Profile, Breath of Fire, Golden Sun, Wild Arms, Grandia, Legacy of Kain...Perfect Dark, mais il est déjà en préparation. Ou encore Ico, Tearaway chez Sony.Sur PC, dommage que Lionhead n'existe plus, j'aimerais bien revoir un jeu de la trempe de Black & Whiteou encore reboot de Deus Ex, Baldur's Gate 1 & 2, Planescapes Torment, Half Life 3 et full reboot des 1& 2 avec le moteur d’Alyx.Shigeru Miyamoto pour ses idées manette en main, Hideo Kojima pour l’esthétisme de ces jeux.Gabe Newell s’il sort Half Life 3…Dur de choisir quelq’un, j'admire aussi forcement Tetsuya Takahashi pour ses univers Xeno ambitieux malgré des moyens limités.La Dualsense, complète et ergonomique, aucune autre manette ne traine dans mon salon. j’en ai 2 pur mes parties sur PC / Switch / PS5.Valve Index pour le motion gaming / VR, précision remarquable.Dans mon cœur certainement la PS1, et la N64 en complément pour le fun et le multi.Plus objectivement, la PS2 vu son catalogue.Sinon en tant que 'machine', le PC évidemment, il y a tout.Même si je joue plus a des jeux historiquement typés ‘console’, je joue quasi exclusivement sur PC depuis que les jeux sont devenus majoritairement multiplateformes.Alors oui, jouant sur les 2 types de support depuis 30 ans je vois clairement une différence, je pourrais faire un roman des avantages de l’un, de l’autre, de la façon dont la frontière entre les 2 mondes se fissure année après année et c’est tant mieux pour les joueurs.Aujourd’hui, l’univers PC me convient largement plus. Je vois certains membres comme @Fdestroyer pour lequel j’ai beaucoup d’admiration (dit en passant) qui sont dans le pur 'romantisme' du jeu vidéo, avec une salle dédiée splendide, moi je suis dans le 'minimalisme'.J’ai un petit boitier PC moderne dans mon salon, une sorte de console de salon home made, j’ai toute ma vie de joueur dessus c'est parfait pour moi.La VR permet d'imaginer des game design novateurs, plus organiques, immersifs.J’ai le Reverb G2 soutenu par un bon PC dans mon salon et qui offre une qualité d’image incroyable.J’ai fait Half Life Alyx dans ses conditions, c’est juste une dinguerie.L’une des expériences les plus innovantes depuis tellement longtemps.J’espère et je pense que le marché arrivera à se démocratiser dans les 10 ou 20 prochaines années, car il y a vraiment de très belles expériences a créer avec la VR que le ‘flat’ gaming ne pourra jamais proposer.Intéressant pour découvrir les jeux, j’ai moi-même pris le Gamepass, mais j’ai peur qu’a long terme les éditeurs soient pris au piège avec des conditions qui évoluent defavorablement... J’achèterai toujours les jeux qui le méritent a mes yeux pour supporter la team.Les abo payants pour jouer online sur console, c’est un scandale par contreet ça a contribué a m’éloigner de ces modèles fermés, ou l’on est pris a la gorge par des pratiques abusives à mon sens.L’abus des mises a jours pour corriger des jeux mal finis a la sortie.Ça m’éloigne du day one et c’est chiant, ça a tué aussi une partie de l’intérêt du jeu physique.Techniquement les architectures des différentes machines sont très proches, ça permet de proposer des expériences plus simplement, a tout le monde, de maximiser notoriété et bénéfice.Je me contrefous de l’identité d’une console ‘physique’, l’identité d’une marque, c’est ce qu’elle produit, pas sur quel composant informatique ça tourne.Zelda c’est une brique de l’identité de Nintendo, même si demain ça venait a sortir sur PC, et on y viendra, c’est pareil, Nintendo ne perdra pas son identité pour autant. Je préfèrerais 100 fois un Nintendo fort et innovant qui sort ses jeux partout que le Nintendo suffisant actuel par exemple. Sony a franchi le pas au moins.Excellent, car nous arrivons à un stade ou la course aux beaux graphismes va en quelque sorte se terminer.Fini les effets WOW des sauts générationnels, ok, c’est dommage et déroutant pour beaucoup mais ça forcera les éditeurs à se concentrer sur le fond pour faire la différence.Rien. Plus besoin d’attendre des lustres pour avoir des news, dont beaucoup étaient perdues dans la masse des jeux les plus médiatiques lors d’event type E3.1. Sport, crossfit plusieurs fois par semaine, les sports de raquette,J'aime le foot aussi, je regarde régulièrement le Barca le week endJ’ai aimé voir le nain dopé aux hormones de croissance gagner la coupe du monde, quitte à être renié par ma propre famille2. Le trading, le monde de la finance3. Les nouvelles technos aussi, les blockchains, bitcoins & co, et NFT (oui oui) il y a des cas d’utilisation autre que des arnaques et jpeg.on y reviendra dans moins de 10 ans très certainement.4. voyager, me balader.5. la deco, surtout exterieur, paysager mon jardin et les fringuestellement de films.. Gladiator le film de mon enfanceDragon ball (au moins 20 ans que je n’ai pas acheté un manga ou bd….)Game of thronesNow we are free de Gladiator (film)Shadowlord de NieR (JV)Sinon j’écoute un peu de tout, pas mal de trip hop style Massive Attack ou de la minimal style Boris Brejcha, et du rock hard/alternatifDepuis combien de temps es tu sur Gamekyo? Qu’est ce qui t’a amené et fait rester ici ?Comment organises tu ton emploi du temps pour jouer ? Combien d’heure joues tu en moyenne ?Généralement avec le boulot et mes proches, je ne pense pas JV avant que tout le monde ne dorme à la maison.Heureusement contrairement à ma compagne, je suis petit dormeur alors les soirs à partir de 22-23h, je me lance souvent un jeu jusqu’à 1-2h du mat.Je joue environ 20h par semaine.Je joue aussi avec ma fille et très très occasionnellement avec ma compagne.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (pour Décembre, voir Janvier).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.