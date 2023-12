Le prochain sera :

Negan (Mercredi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd

Kenjushi

Xrkmx

Bourbon

Drybowser

Tripy73

Destati

Myownprivate

Slyder

Sharkinio

Pimoody (Part 1/Part 2)

Torotoro59

Ellegarden

K13a

Khel

Mrpopulus

Gasmok2

51love

J'ai 36 ans, je travaille dans la finance.J'ai 2 enfants, c'est limite un second job ^^, ça prend vraiment du temps, mais c'est du plaisir au final. On partage pas mal de chose comme la musique, le dessin, différents sports, animations et évidemment le JV.Vfries, ça vient de Victor Fries. On m'appelait Mister Freeze quand j'étais plus jeune pour diverses raisons (j'étais souvent "nu" quand il faisait froid) et c'est resté. Pour conserver mon anonymat, j'ai pris Vfries.La petite image, c'est Jack Frost, un monstre emblématique de Shin Megami Tensei. C'est pour mon attirance envers les jeux Atlus et son côté gelé.Le jeu vidéo offre une multitude d'expérience, fuir la réalité, se défouler, réfléchir, se retrouver entre amis et famille, vivre une histoire, se détendre, etc... Des sensations à porter de main.Super Mario Bros 3 sur Nes, j'étais en 3eme année de maternelle, donc 5 ans. Mon frère avait eu la console pour Noël avec le jeu. Je me souviens que je dessinais des cartes du monde et des nouveaux niveaux sur papier (comme dans les anciens magazines de solution), Mario Maker aurait pu me combler à cette époque.Oui, mais je m'en souviens plus, c'était un jeu avec un gun façon Time Crisis (Virtual Cop ?). J'en ai fait que très peu. Même sans jouer, j'aimais y faire un tour par curiosité.Mon premier jeu offert est Bayou Billy sur Nes... Le nom ne fait pas rêver ^^.Sinon, mon premier jeu acheté est la légende de Thor sur Megadrive. J'avais déjà testé le jeu auparavant chez un copain, je savais à quoi m'attendre. Le jeu était énorme comme Zelda like, une très bonne alternative pour Sega. Je n'ai pas fait le 2, si un jour une Saturn mini voit le jour, ça serait avec plaisir de retrouver cette licence morte.La Megadrive avec Sonic compilation, toute la famille était sur Dr Robotnik, c'était top... Mais je crois que mes scores les ont dissuadé de ne plus toucher une console...Pourquoi ? Mon frère avait déjà la Nes et la Super Nes.La direction artistique, le type de jeu, le studio qui est derrière, le retour d'une licence.Un RPG avec de la gestion, de la romance, ça peut déclencher mon attention.Au contraire, certains genres passent moins aujourd'hui, comme les jeux de combat ou de voiture (il y a des exceptions, mais ce n'est pas courant). Je décroche rapidement et l'investissement n'est pas rentable.Gameplay : Portal 2Level design : Zelda botwCharacter design : MuramasaDirection Artistique : OkamiAnimation : Persona 5... Je sèche donc Joker.Scénario : The Witcher 3Bande son : BioshockC'est compliqué de se remémorer et surtout d'en choisir qu'unFamilleSoloMultijoueur en ligneTomb Raider sur ps one, j'avais l'impression de la torturer la pauvre Lara, avec ses grands bonds elle finissait toujours dans un précipice. Malgré les nombreuses fractures, elle est revenue en forme. J'ai préféré le reboot.En prenant le site que les pros épluchent d'heure en heure après chaque exclusivité,je me suis fait une petite liste, il y en a bien d'autres et je n'ai pas cherché dans les jeux indé (j'ai ajouté les 4 derniers, il me semble que les critiques n'étaient pas très glorieuses) :Divinity 2 Ego Draconis, The Unholy war, Magna Carta 2 (je ne pensais pas qu'il était aussi salé), Sacred 2, Two world 2 et 1, Megaman Legends, Azure Dreams, Vandal hearts 1 et 2 (le suivant est une honte en passant).Je vais prendre Two World 1, la technique sur X360 était aux oubliettes (comme pas mal d'open world passant du PC à la Console), malgré ça je n'ai pas eu de bug néfaste et j'aime bien le genre tout simplement. Je me souviens de Morrowind sur la première Xbox, cette liberté, les possibilités multiples, des sauvegardes qui ne se ressemblent pas et cette musique. Une très bonne expérience sur console qui m'a fait découvrir plus ou moins le genre.The cake is a lie... Je vais dire Glados. Je n'aime pas les IA et elle est complètement disjoncté.Un perso que j'aime... Glados, j'ai bien aimé passer du temps avec elle, sûrement mon côté sadomaso.Persona, j'ai découvert la série avec p4 golden sur ps vita et j'ai poncé le jeu. La musique, l'ambiance, le scénario, le gameplay, les liens... Pour moi, cette licence est parfaite.Monster Hunter... j'ai essayé le 3 sur Wii, World sur Ps4 et le dernier sur le Xgp. C'est lourd et la progression est lente. Je pense que je peux fermer les yeux sur cette licence, le seul jeu du même genre que j'ai adoré est Soul sacrifice.Il y en a tellement du côté de Sega et Nintendo ^^. Pourquoi pas un Phantasy Star ? Pas les online, mais ceux de la Megadrive.Shigenori Soejima pour ses différents travaux sur Persona. Pour moi, il est lié à la réussite de cette licence, ses dessins sont matures et précis. Le compositeur également, depuis Persona 3, les OST font parties des meilleurs.La Switch, pour moi, c'est vraiment le top avec le choix des joy con (toujours chargé sur la console) ou du pad pro (avec une très bonne batterie).Sur Xbox, c'est l'enfer les piles, les piles rechargeables... C'est vraiment un truc obsolète, je suis quasiment toujours câblé. Puis quand tu joues en local, il faut retrouver des piles ou la pieuvre USB. Sinon, la prise en main de la manette est très bonne.Pas testé la Ps5, je testerai en fonction de mon choix entre elle et la Switch 2. Pour la Ps4, c'était beaucoup mieux que la Ps3, excepté la qualité.S'il n'y avait pas eu des remastérisés, la Ps1 sans aucun doute.Donc la 3ds, elle a un bon catalogue, en plus de pouvoir lire les jeux Ds.Les prix des jeux dématérialisés, le online gratuit.:vomi: J'ai mis en stand by.Le concept est bien, il faut que ça se développe davantage.C'est rentable quand tu en as qu'un, mais à trop les cumuler, c'est la noyade. Ça permet de fidéliser le client et de limiter ses choix. Il y a des avantages et des inconvénients, ça dépend du consommateur.La disparition des jeux physiques, je boycotte. J'aime bien avoir le choix, les 2 supports coexistent très bien.Les IA et la suppression des talents.Les taxes pour les "coûts" liés à l'évolution, il suffit de ne pas acheter D1, une habitude que j'avais bien avant. Pour moi, elles sont injustifiées, la consommation a augmenté, la logique voudrait que les prix baissent.L'ergonomie de la Switch, le fait de pouvoir passer de salon à portable est une option appréciable. Quand les enfants sont présents et que le jeu n'est pas recommandé, j'eteins sur les autres consoles. Une option qui a évolué depuis la Snes, avec le petit lecteur de jeu GB.La VR, comme vu plus haut.C'est inquiétant, après c'est de notre fait. Les microtransactions et autres joyeusetés sont le reflet de notre conso.Pour les indépendants, l'avenir est plus positif. L'accessibilité s'est bien developpée il me semble.Ça existe encore ? Je vais dire le TGS.En dehors du jeux vidéo, je fais du sport (course, randonnée, paddle, canoë, vélo et divers sports le midi avec mon travail). J'aime le jardinage (virtuellement comme dans stardew valley, mais en vrai également), les mangas (je ne peux pas lire un livre sans image, je m'endors en 3 pages et donc le rythme est trop saccadé...), dessiner (bien relaxant), regarder des animations et des séries.Film (animation ça marche aussi) de chevet : Princesse MononokéBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : MonsterRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : ...Musique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Ça dépend du moment, j’écoute beaucoup d'OST JV.Non, merci à toiPS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (pour Décembre, voir Janvier).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.