Le prochain sera :

Aros (Mercredi ou Samedi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd

Kenjushi

Xrkmx

Bourbon

Drybowser

Tripy73

Destati

Myownprivate

Slyder

Sharkinio

Pimoody (Part 1/Part 2)

Torotoro59

Ellegarden

K13a

Khel

Mrpopulus

Gasmok2

51love

Vfries

Negan

Mrnuage

Ostream

Osga

Iglooo

Yoyobzh

Gaeon

Plistter

Bonjour/soir. Je m’appelle Shanks, j’ai 21 ans à 16 ans près, et j’ai été élu maître des lieux.Mon projet ? Continuer à faire tourner la boutique, prouver qu’on peut encore parler JV sans faire des têtes de golmon sur les vignettes Youtube, gagner l’Euromillion pour financer Half Life 3 et faire des enfants.J’ai 3 chiards (+ 2 par interim). J’en veux 10, et à chacun, je transmettrais ce projet de faire eux-mêmes 10 enfants en moyenne, incluant les filles où dans un élan de féminisme, je les inviterais à se mettre avec des semi-cuck qui accepteront que leurs rejetons portent le nom de leur mère (donc le mien), et transmettrons eux aussi ce projet.Si les choses se passent comme prévu, dans quelques générations, ma descendance représentera environ 1 million de personnes, toutes portant mon nom. Trouvez moi un meilleur projet que celui-là.Le nom vient de One Piece, je précise le manga, pas le clochard de la série Netflix.L’avatar de The Shield, série qui sue la testostérone.Que c’est un média chronophage aussi bien capable de t’offrir de bons moments qu’une perte de temps absolu tant il peut y avoir plus intéressant à faire en ce monde.7 ans, Super Mario Bros avec la NES (je ne compte pas les fausses Game&Watch du pauvre).Je l’ai retourné 2000 fois, je n’avais que ce jeu pendant 6 mois.Quasi aucun, pas la thune pour ça. Juste un vague souvenir d’un Double Dragon II dans un Planet Saturn.Cette année, un centre commercial Géant a mis en place des bornes dans le hall. J’ai été jeté un œil, c’était comme prévu des bidouillages sous émulateur Mame avec masses de SNK. Je connais très bien cet émulateur, donc j’ai réussi à ouvrir le menu de configuration, j’ai mis le volume à fond, j’ai lancé Metal Slug 2 et les enceintes ont fait péter dans tout le Hall la musique Judgment pendant que je m’enfuyais en rigolant avec mon fils, honteux d’avoir un troll de père.De ma poche ? Final Fantasy VIII. Et si j’ai acheté celui-là, c’est parce que mon petit frère avait acheté des mois avant cela Final Fantasy VII, pensant qu’il s’agissait d’un jeu de moto après avoir vu un render pub dans un Consoles+ (il était très con mon frère). J’ai donc acheté mon FFVIII en magasin juste avant d’aller au collège, un pote de la team N64 avait des yeux écarquillés en regardant les images derrière la boîte. Je lui ai dit que j’avais lu dans un magazine qu’il allait sortir dans quelques mois sur 64. C’était faux, il y a cru, je pense qu’il attend toujours.Si de ma poche à nouveau, la GBA SP.Meilleure console « portable » ever dans le sens brut du terme, choppé avec Zelda 3 que je n’avais jamais fait jusque là. J’ai refusé de l’allumer avant la nuit tombée pour profiter des joies du rétro-éclairage.Rien. Déjà parce que l’expérience rend méfiant envers tout et n’importe quoi, et surtout parce que aujourd’hui, je survole les trailers plus que je ne les regarde pour maintenir la surprise. Pour autant, le plus important dans une BA reste la musique.Gameplay : MarioLevel design : ZeldaCharacter design : FFX (dans le mauvais sens du terme)Direction Artistique : Persona / DanGanRonpaAnimation : Bahamut Lagoon (première fois de ma vie que j’ai halluciné)Scénario : Metal Gear Solid (la saga)Bande son : PareilC’est la petite ruche Vival du quartier. Il semble en dehors du système mais a bizarrement su anticiper l’inflation en te faisant cracher ton cul pour des trucs qui traînent dans son stock depuis 20 ans.C’est Auchan. Un précurseur pour attirer un nouveau public de masse, qui a changé la façon de consommer. Beaucoup regrette l’époque où il n’était pas là, mais faut avouer que chez lui, on trouve parfois le même produit qu’à Vival, mais en meilleur et moins cher.C’est Amazon. Lui aussi a changé la façon de consommer. Il te pousse à acheter moins cher sans avoir à bouger ton cul, il te parle TV/Sport, et il t’invite à t’abonner. Beaucoup regrette l’époque où il n’était pas là, mais 99 % d’entre eux payent des abonnements ailleurs tout en bouffant numérique.Y en a. Mais y en a surtout un.Shadow of the Colossus version PS4.Ce qui rend les jeux Ueda cultes, c’est le plaisir de la découverte, l’envie de découvrir l’inconnu de la prochaine heure et la finalité de chacune des expériences. Sauf que lorsque l’on recommence une partie, tous les arguments s’envolent, ce qui n’a jamais empêché d’autres titres de rester agréable en tiers run des années après, ne serait-ce que par leur gameplay. Et le gameplay des jeux Ueda, il est tout simplement éclaté.Je n’aurais jamais demandé à Bluepoint de toucher à la jouabilité mais l’occasion était belle pour sauver le coup d’ajouter une partie des 75 % du contenu supprimé de la version PS2 (manque de puissance, tout ça…) surtout que les croquis et les pattern existent.Rendez-vous manqué et pour ceux dont SOTC PS4 fut leur « première fois », grand bien leur en fasse mais pour les autres, c’était inutile et la seule chose que je regrette avec ce 7/10, c’est qu’il était peut-être trop généreux.Picross.C’est pas qu’il a mauvaise presse, c’est que tout le monde s’en fout.Et tout le monde est con, de fait.Mario en best mais en même temps, le mec incarne la valeur du JV, quoi qu’on en dise.Que je n’aime pas ?La totalité du casting de la totalité des jeux Pokémon.Préféré : Picross.J’assume car c’est la seule qui me permet actuellement de m’évader de ce monde de merde.(Tu lances, tu mets tes écouteurs avec de la bonne zik, le reste n’existe plus).Inverse : tous les STR.C’est probablement très bien, mais juste que, autant j’adore les tactical aussi bien JP que occidental à la X-COM, autant dès qu’on parle temps réel, mon cerveau assume pas, même contre une IA en mode facile.Sais pas, au HASARD, Half-Life 3 ?Juste histoire que Valve remette une claque à tout le monde pour les 20 ans à venir.Sakurai. Il est intouchable, à la jeunesse éternelle, passionné, perfectionniste, maniaque du rangement, aime les chats, et peut te dégommer sur Smash avec une seule main.La manette Xbox. Mais par élimination.La Switch a des sticks moisis 7 ans après, et je fais partie de la team « Stick gauche en haut », donc désolé pour la DualSense malgré ses très belles features qui ne sont de toute façon jamais exploitées.PC + émulateur Dolphin, t’as quasiment tout.Le prix.Que j’ai payé 600 balles de ma poche pour un PSVR2 qui traîne dans un carton depuis 6 mois parce qu’il me donne la gerbe et que Sony a oublié son existence. Sinon c’est très sympa, avec du Vogalene, et une révolution discrète comprise uniquement pour ceux qui ont pu s’y essayer.C’est l’avenir et c’est une excellente chose.Oui, c’est encore bancal, mal foutu et inadapté à certaines offres.Mais si pour 15 balles par mois, tu peux permettre à un public de connaître autre chose que des F2P type Fortnite et Roblox, ou tout simplement permettre à ceux qui manquent d’argent de manger parfois royal, alors c’est oui. 100 fois oui.De loin tout ce qui touche non pas aux éditeurs ni aux joueurs mais au « relais ». Invasion du putaclic sur le 80 % des sites de JV même encore récemment sur un que je zieutais parfois et qui tombe dedans à cause d’un unique rédacteur (je ne cite rien), Youtube Gaming qui fait encore pire feat. gueules à démolir avec le genou et Twitch Gaming où tu peux faire la grosse pute (et c’est le mot) mais te faire ban pour une vanne.Le dématérialisé. Quoi qu’il arrive, le mec qui veut juste JOUER à un jeu édité en très peu d’exemplaires le pourra sans dépenser 150 balles auprès d’un scalper.Le reveal Switch 2.(ou celui de GTA VI s’il n’est pas intervenu d’ici que l’article soit posté)Le JV, c’est mon boulot, et aucun temps pour autre chose vu le nombre de chiards à élever.Mais j’adore les mangas que j’achète sans avoir le temps de les lire, et le cul.Film de chevet : en vrai j’avoue, Le Pari (je peux regarder ce film une fois par mois)BD : One Piece (mieux que cette fraude de Naruto)Roman de chevet : ItMusique de chevet : Can't Help Falling In Love / The Wall / One Love / California Dreamin...Oui, si j’arrête de bosser dans le milieu, j’arrête majoritairement le JV pour me consacrer à autre chose.Sombre.Très sombre.Ce média est le plus jeune des traditionnels, mais comme d’autres, arrive l’heure de la maturité. Et du cinéma à la musique en passant par l’art, ce n’est pas pour rien que l’on sort constamment un « C’était mieux avant » face à la maturité d’un média.Le jeu vidéo n’y échappera pas, il a même un pied dedans et déjà le deuxième en train d’y tremper un orteil. Toujours plus grand public, toujours plus cher donc le besoin de davantage de rentabilité.Tendres pensées aux naïfs, toujours dans la guéguerre. Que ce soit les plus gros Pro-M qui vante la politique Game Pass de Microsoft sans se rendre compte d’une recherche constante vers le tout service sans hardware dont la résultante software actuelle est que la quasi-totalité de leur AAA sur cette gen furent lancés dans des états peu enviables quand ça n’était pas de l’early access déguisés. Mais aussi les Pro-S qui voit encore en PlayStation la marque du messie alors que les mecs, non content d’avoir débouté leur course à l’originalité et les nouvelles IP à chaque gen, font le moonwalk dans les expériences solo pour finalement courir dans la route que trace Microsoft ouvertement : du jeux à service, des abonnements de plus en plus chers, des livraisons sur PC, la volonté de percer sur mobile et une future ouverture vers le Cloud. Ça valait bien le coup de troller sur le sujet en coms.Mais comment leur en vouloir ?Car si les nombreux représentants des années 80 que comptent ce site (preuve en est de ceux qui ont répondu à ce questionnaire) font entendre que c’était effectivement vachement mieux avant et qu’ils aimeraient d’ailleurs y revenir, c’est oublier que Microsoft comme Sony sont des entreprises qui veulent du pognon et qui ont surtout en leur coeur des gens qui sont payés pour analyser l’avenir. Je ne suis pas payé pour cela, mais il n’y a aucun mal à entrevoir le futur : la nouvelle génération ne va majoritairement plus sur des sites de JV, consomment sans problème full demat, est abonnée aux jeux à service et micro-transactions et ne verra jamais une once de soucis à se lancer dans le nouveau jeu à la mode directement en Cloud.C’est eux l’avenir. Pas nous.Et c’est eux qui orienteront le marché.Mais il restera Nintendo.Ce bon vieux artisan de l’amour qui respecte les traditions, mais qui en vérité a juste à ajouter un ambitieux Zelda pour nous faire oublier que si eux ne vont pas vers le mobile, c’est parce qu’ils ont déjà échoué dessus, et que s’ils ont l’impression d’avoir toujours un train de retard sur le progrès, c’est pour mieux sauter dans le TGV du pognon. Celui où l’on ne prend pas le risque de donner de nouvelles chances à Kid Icarus, F-Zero, Mother, Mario & Luigi, Donkey Kong (et j’en passe) mais qui même sur des licences populaires et rentables en un claquement de doigts, vont chercher à gratter.Oui, je n’oublie pas la compilation d’iso de Mario à 60 balles. Ni les Fire Emblem avec l’abject moteur pourri d’Omega Force. Ni les remasters plein pot de l’ère Wii, Wii U et GC sous prétexte d’un filtre HD et d’un rendu 16/9 qu’un émulateur peut faire sans problème. Ni Mario Party Superstars et son contenu de la honte, inférieur aux précédents épisodes, juste pour nous sortir un 2 dès que l’occasion se présentera. Ni Mario Kart 8 Deluxe qui aurait pu offrir ses DLC gratos quand on parle d’un remaster à 60 balles qui se vend à 50 foutus millions d’unités !Mais la passion reste vive, promis hein...PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (pour Décembre, voir Janvier).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.