Le prochain sera :

Yoyobzh (Ce soir)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd

Kenjushi

Xrkmx

Bourbon

Drybowser

Tripy73

Destati

Myownprivate

Slyder

Sharkinio

Pimoody (Part 1/Part 2)

Torotoro59

Ellegarden

K13a

Khel

Mrpopulus

Gasmok2

51love

Vfries

Negan

Mrnuage

Ostream

Osga

40 ans, sur Gamekyo depuis 8 bonnes années, je bosse dans un métier dit "en tension" (à savoir les jobs sous-payés où tu crèves tôt et met ton corps en danger) après avoir expérimenté le tertiaire et sa courtisanerie exponentielle. N'étant pas suffisamment lèche-boules, j'ai du bifurquer vers des métiers où le réel compte encore et ça fait plus de 30 ans que je joue aux JV, même si j'ai connu une période sans entre 2001 et 2012 et que dernièrement, mon activité ait fortement baissé (3, 4 jeux par an à tout casser ces dernières années, même si ce fut de la très haute qualité entre Elden Ring, Zelda et autres Tunic...).C'est mon blase habituel sur le web et l'avatar correspond parfaitement à ce dernier. Aimant beaucoup le blanc et le bleu, ce ne pouvait être qu'un plus (probablement une influence de la culture héllenique qui plus est...).C'est le fait de pouvoir agir sur un écran et une évolution de la passivité traditionnelle qu'offrait initialement ce médium. A l'instar des autres productions humaines, on y trouve de tout, le meilleur comme le pire, et comme dans l'évolution classique, plus le temps avance et plus les formes se multiplient. Si vous ne les aimiez pas il y a quelques années, peut-être devriez-vous vous y replonger puisque vous y trouverez peut-être corde à votre arc.La première expérience furent des jeux sur Thomson (celui avec l'hélico où l'on devait récupérer des prisonniers dans la jungle par exemple) chez un ado de l'époque, je devais avoir 5-6 ans.lorsque la fête forraine se posait dans mon patelin. Complètement ouf avec ces énormes sprites et le dynamisme tranchant radicalement avec les jeux PC ou consoles de l'époque. Puislors d'arrêts durant les vacances estivales.Le premier jeu que l'on m'a offert étaitsur NES. Je pense que l'illustration de Link sur son rocher zieutant un vaste monde a du titiller le sens de l'aventure qu'ont les gamins. Inutile de vous préciser que ne sachant pas lire à l'époque, l'entrée en CP fut marquée par une progression fulgurante sur ce domaine. On peut donc dire que Nintendo a plus fait pour ma réussite scolaire que l'EN!Les premiers jeux achetés avec mon propre argent furent Chrono Trigger et FF Tactics, d'occaz'.La NES parce qu'on la trouvait d'occasion, que c'était possible pour mes parents de l'acheter et que Zelda m'attirait. Avec mes deniers propres (sans revente d'une machine précédente), ce fut la Saturn.Le dev' déjà (style voir Vanillaware...) et ensuite c'est au, l'alchimie qu'il peut exister entre les différentes composantes d'un JV (graphismes, animations, gameplay...). Pourquoi on tombe amoureux? On ne contrôle pas les phéromones, c'est ainsi et parfois compliqué à verbaliser clairement.Gameplay : GoldenEye ou ISS Pro, dur de choisir. Quoique Tetris les enterre sûrement tous niveau accessibilité...Level design : PreyCharacter design : FF Tactics (tout le boulot de Yoshida en fait...)Direction Artistique : JourneyAnimation : RDR II (même si je déteste ce parti-pris en tant que joueur)Scénario : XenogearsBande son : Wipeout 2097Nintendo c'est les enfants et le gameplay. Jeux toujours fignolés, sans bug, qui durent et ne se démodent pas, ce qui prouve l'excellence. De l'ArtSony c'est la démocratisation du JV, son explosion en terme de variétés avec le support CD et son piratage facile d'accès, c'est la transition vers l'industrialisation à forte valeur ajoutée, avec ses dérives mais aussi ses bénéfices.Microsoft je n'ai pas vraiment d'avis, ça me semble correspondre à une occidentalisation du secteur. Ils sont visiblement précurseurs des indés sur consoles (la Yaroze ne compte pas, soyons sérieux), et ça c'est plutôt une excellente chose. J'ai un bon souvenir de la Xbox première du nom et de ses multiples émulateurs...Les GTA. Je trouve ça sympa 10 minutes, le III était révolutionnaire mais j'ai beaucoup de mal avec le gameplay des jeux Rockstar. J'aurais pu répondre RDR II aussi: de magnifiques écrins sclérosés àma., meilleur jeu de la 3DS sans souci: le stylet est obligatoire et le meilleur choix de contrôle possible en hautes difficultés (en l'absence de souris),Puis merde, Sakurai sait ce qu'il fait!Kirby est vraiment marrant avec ses transformations. Je ne connaissais pas auparavant mais c'est une super mascotte. Jamais compris l'attrait pour Lara Croft sinon, trop vulgaire.MGS est clairement ma licence préférée pour les thématiques de son scénario et son évolution en terme de gameplay, surtout vu l'époque politique que les jeux ont accompagné.Je n'ai pas vraiment de licences que je n'aime pas, n'y jouant pas.Vagrant Story, avec une suite qui se suffirait à elle-même (quelques clins d'oeil tout au plus histoire de ne pas perdre les nouveaux joueurs) mais qui garderait le principe des dégâts ciblés, des combos et des innombrables affinités.Matsuno. J'ai découvert ses scénarios avant ceux de Kojima (et Tomokazu Fukushima), et ça faisait plaisir des thématiques plus sombres et réalistes. Mais le meilleur reste Kojima, vu qu'il sait très bien jouer du Spectacle pour y évoluer.La Dualshock (ou la manette Xbox) de manière globale, surtout avec la prépondérance de la 3D. Pour la baston, celle de la Saturn (vu les tarots de la Neo-Geo, on oublie).La PS1. ISS Pro, FF7 et un Square en feu (Vagrant Story, FF Tactics, Xenogears...), Gran Turismo, MGS, Resident Evil, Soul Reaver, Oddworld, Castlevania: SotN, Tomba!, Tail Concerto, Silent Hill, les BoF, Wild Arms, Saga Frontier 2 et ses aquarelles, Destruction Derby, Colin McRae... Y'a eu tellement de pépites et de licences fortes sur cette machine, dans tous les genres en outre. Y'a même eu un Civilization II de l'enfer! C'était facilement piratable en plus et ça, quand t'as pas trop de thunes, c'est un vrai plus.Les jeux sur PC gardent encore traces de la préhistoire vidéoludique et semblent plus s'adresser aux cerveaux de ses joueurs qu'aux émotions (marché de masse oblige pour les consoles). Le premier me semble donc plus "mature" et "ouvert", format oblige, même si ça a changé en mieux avec le temps pour les consoleux.Tu parles de ce que l'on peut observer dans les médias ou des casques dédiés aux JV?Je constaterais juste que la seconde a mauvaise presse auprès de ceux qui s'enivrent de la première alors qu'elle circoncit globalement les potentielles destructions à l'échelle individuelle.Ça peut-être intéressant pour des petits budgets, quoiqu'avec l'augmentation des tarifs, ça semble se transformer en douille même si ça ne m'intéresse pas perso, étant de la vieille école et aimant posséder "définitivement" quelque chose. Quant à l'abo' obligatoire pour jouer online, même en p2p, là y'a clairement de l'abus.L'éclatement des jeux (DLC) et supports (3 gros chez les consoliers par exemple, avec chacun leurs exclusivités alléchantes). Compliqué pour les plus petits budgets. La financiarisation du secteur et ses sorties rushées ou obligatoires et donc bâclées.Et la disparition du multi local, vu que j'ai grandi dans une période où les jeux sur lesquels on passait le plus de temps étaient ceux où les potes ou la famille venaient jouer (les Goof Troop, Mario Kart, GoldenEye, ISS Pro, les AoE et LAN pour les plus forcenés...)Les indés, forcément. Plus d'offres, plus de diversités.Y'aura toujours de très bons jeux, quoi qu'il arrive!L'E3 c'était quand même sympa, les messes sont plus éclatées de nos jours. Puis cette ambiance sur Gamekyo, c'était tellement ouf.La musique, même si c'est un peu mis en parenthèses dernièrement, la lecture sous toutes ses formes et quelques sports quand il s'agit de s'amuser (ou être compétitif mais avec un certain respect de soi-même et des autres...). Bien que vieillesse et occupation prof' oblige, ce dernier point soit de plus en plus rare.Akira m'avait mis une claque en tant que vieil enfant (la séquence ou Tetsuo se transforme) mais je crois que Matrix, vu mon âge et mon adolescence durant les années 90, fut la plus grosse claque jamais reçue. Je retourne rarement voir un film au cinéma même mais à l'époque, j'ai du le voir trois, quatre fois. Pour la série, The Wire.Gunnm, les "débuts" du manga en France, grosse claque. Au niveau BD européenne, je dirais XIII, jusqu'au T.12 bien que je ponçais les Astérix enfant. Chez les ricains, 100 Bullets.VALIS de P.K. Dick même si je préfère ses nouvelles et que Dune est une bien meilleure œuvre avec le recul. Disons qu'entre le mysticisme et le politique, mon cœur vacille.l'album Neurophonie de Micropoint. Faut replacer ça dans le contexte de l'époque mais ce fut une énorme baffe.Pourquoi MGSV : TPP semble incomplet, comme amputé, et que ce fait le transforme en Art? 