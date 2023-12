Le prochain sera :

Iglooo (Dimanche)

Les précédents :

Je m’appelle Axel, j’ai 42 ans et je suis administrateur système.Le pseudo est une réduction de Osgaroth qui était une boutade vis-à-vis des noms de certains groupes de black metal comme Gorgoroth ou Nargaroth.Pour l’avatar je l’ai pris pour concilier deux choses que j’aime bien la Science-Fiction et le Whodunit (ou roman à énigme) type Sherlock Holmes ou Hercule Poirot. Nous voyons donc Data déguiser en Sherlock Holmes (Personnage de Star trek The Next Generation)Je dirais qu’il s’agit d’un loisir qui peut être assimilé à une forme d’art qui donne aux joueurs la possibilité de modifier l’environnement proposé par ce jeu. Nous pouvons être l’acteur du film, l’écrivain du livre, le compositeur de la musique etc tout dépend du type de jeu.Alors le premier jeu que je me souviens avoir eu, fût Super Mario Bros sur Nes, j’avais 6 ans. C’était mon cadeau de Noël 1987, je me souviens avoir trouvé ça extraordinaire.J’ai assez jouer en Arcade mais j’avais peu de moyen alors parfois j’allais juste dans les salles d’arcade pour voir d’autre personnes jouer (comme la Salle au sous-sol du Virgin Megastore rue saint Féréol à Marseille ou je passais mes dimanche après-midi là-bas). Pour les jeux j’en ai plusieurs en tête qui m’ont marqué, comme les Samurai Shodown, King of Fighters, Daytona USA, Time Crisis, Tekken…Le premier dont je me souviens doit être Final Fantasy VII, je me souviens que j’attendais ce jeu depuis les premières images que j’avais pu voir dans les magazines dès l’époque ou il était annoncé sur « Ultra 64 ». Et qu’elle ne fût pas la claque que je pris en faisant ce jeu.La première machine que j’ai acheté avec de l’argent économisé d’anniversaire et noël a été la Neo Geo CD, c’était un copain d’école qui la vendait car il voulait s’acheter des figurines Warhammer, je me souviens avoir déboursé 2000 francs en 1995 pour la console avec 8 jeux (Samurai Shodown II, Samurai Shodown III, Art of Fighting II, Fatal Fury II, Fatal Fury III, Super Sidekick II, Aero Fighter 2, The King of Fighters ‘94 ).Plusieurs facteurs vont rentrer en compte, tout d’abord la direction artistique, la technique (animation / texture / asset etc), le gameplay (ce qui est parfois difficile à juger) et la narration.Gameplay : SekiroLevel design : Dark SoulsCharacter design : Final Fantasy VII RemakeDirection Artistique : Mass EffectAnimation : The Last of Us Part IIScénario : Metal Gear Solid (Du 1 au 5 même si ce dernier manque de finition)Bande son : The Witcher IIIDes licences culte intergénérationnelles et accessibles à tous.Des jeux orientés sur la narration, le grand spectacle, plutôt solo et très cinématographique.La démocratisation des jeux online et la mise en avant des jeux indés.J’en ai 3 qui me viennent en tête comme ça :Uncharted 2 (le seul que j’ai fait), Gears of War (pareil le seul que j’ai fait) et Red Dead Redemption 2.Pour les deux premier j’ai compris que je n’aime pas spécialement les cover-shooter (je trouve ce type de gameplay assez pauvre et redondant). Pour RDR2 c’est aussi en partie à cause de son gameplay bien trop lourd/lent ainsi qu’a cause de sa structure dans ses quêtes qui n’offre aucune liberté.Je dirais Star Wars Battlefront II qui avait eu mauvaise presse et un certain review bombing (justifié) à cause de ses microtransaction qui avait tendance à en faire un P2W, cependant une fois noté le jeu malgré la marche arrière effectué par EA n'a pu redoré son blason pourtant il était indéniable que cette suite était de bien meilleur qualité et avait un contenu nettement supérieur à son prédécesseur.Alors ce n’est pas vraiment un personnage qui vient à l’origine d’un jeu vidéo mais je dirais Geralt de Riv que je trouve charismatique, loyal, cynique et plutôt pince sans rire … Sinon je dirais Solid Snake pour un personnage qui vient vraiment des jeux vidéo, pour son côté solitaire, son abnégation, son humour ou son empathie. Pour le personnage que je n’aime pas je dirais Tidus de Final Fantasy X que je trouve tout bonnement insupportable au point ou je n’ai jamais finis ce jeu à cause de ce personnage là…Je dirais que ma licence préféré est Metal Gear Solid pour son gameplay infiltration, la technique (vis à vis de son époque), la direction artistique, ses musiques et son histoire (en prenant en compte les thématiques spécifique abordées sur chaque jeux). Pour la licence que je n'aime pas c'est plus compliqué, je dirais sûrement Halo, je n'ai joué qu'au premier et je n'ai ni aimé la direction artistique ni le gemeplay que je trouvais extrêmement « mou » .Un Reboot de Shenmue avec un gameplay moderne et une refonte graphique et aussi avoir une histoire entière qui se termine cette fois.Sinon je pense comme cela à certains jeux que j’avais beaucoup aimé comme Rival School, Bushido Blade, Tenchu…Hideo Kojima pour son travail sur la narration, les sujets abordés et son sens cinématographique dans les jeux vidéo.Nobuo Uematsu pour son œuvre musical en général.Shigeru Miyamoto pour son sens du gameplay et du game design.Pour moi il s’agit de la manette Xbox Series.Alors si on est honnête il s’agit du PC (quasiment tous les jeux sont dessus).Sinon en termes de console je dirais surement la Playstation qui m’a fait découvrir énormément de licences que j’ai aimé (Resident Evil, Metal Gear Solid, Silent Hill, Tekken, Gran Turismo, FF7, Tenchu…)La différence s’estompe de plus en plus (Mise à jour, obligation parfois d’être online, composition matérielle assez proche d’un pc, dématérialisation etc.)En revanche il existe encore quelques variations notables :Les consoles sont bien plus simples d’utilisation, mieux optimisé, ont un catalogue d’exclusivité qui peuvent pousser à l’achat, coute moins cher.Le PC à pour lui sa modularité (matériel : composant, périphériques, logiciel : mod de jeux, logiciel tiers type : capture, échange vocal etc), son immense catalogue de jeux (et certain type de jeux exclusifs), permet d’avoir un rendu supérieur aux consoles (mais ça coute super cher)Je n’ai jamais essayé, ça me tenterait bien mais j’ai assez peur d’être sujet à la cinétose.Ensuite je pense que c’est encore assez récent et très spécifique pour devenir une vraie alternative sur sa façon de consommer les jeux vidéo.Personnellement je suis contre pour plusieurs raisons :Tout d’abord car trop de jeux sortent dessus et je n’arrive plus à me focaliser sur un jeu en particulier et donc j’ai tendance à tester sans jamais en finir un seul.Ensuite à cause du prix qui risque à terme d’augmenter et donc de devenir de moins en moins intéressant.De rester dans de la location temporaire sans jamais « posséder » un jeu.D’être dépendant des jeux disponibles via cet abonnement.Possiblement l’augmentation du nombre d’offre d’abonnement et donc comme pour les séries /films de devoir avoir plusieurs abonnements afin d’avoir un choix bien plus diversifié.Comme expliqué dans la question, la disparition des boites physiques pour les supports console (pour le PC c’est trop tard), les early access en trop grande quantité (avec les risque que cela engendre, par exemple : jeux abandonnés, non terminés ou qui n’offre pas ce qui est promis), le système d’abonnement (comme expliqué plus haut), les DLC et Microtransactions, les GAAS, le online obligatoire pour des jeux solo (le principe de DRM dans son ensemble).Le Cross plateforme, les sauvegardes en cloud.Je pense que dans un avenir pas trop lointain on va se retrouver avec 2 formes de consommation des jeux vidéo :L’un via le principe d’abonnement qui aura ses propres exclusivités ainsi que la possibilité de jouer sans matériel seulement via le cloudL’autre via des jeux physique ou achetable sur des supports personnel (Consoles/PC)Je pense que le premier point va prendre le dessus et devenir la norme et que le second point deviendra de moins en moins présent (je me base en effectuant une comparaison entre les ventes physiques de musique, film, série et les systèmes d’abonnements comme spotify, netflix, disney+ etc qui phagocyte le marché)Que j’attends le plus ce sont les évènements caritatifs type speedons, game done quick.Que j’aimerai revoir c’est l’E3 pour ses conférences constructeurs qui se devaient d’être meilleur que ses concurrents et donc obligé ces derniers à se bouger.Le CinémaLes Séries TVLa MusiqueLes MangasLa BouffeFilm (animation ça marche aussi) de chevet : Star Wars (original), Harry Potter (Saga), Alien, Seigneur des AnneauxBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Dragon Ball, Tintin, Akira, Death NoteRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : Simetierre (S.King), La fin de l'éternité (I.Asimov), Le crime du golf (A.Christie), Le chien des Baskervilles (A.C.Doyle)Musique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Burzum - Hvis lyset tar oss, Satyricon - The Shadowthrone, Shining – The eery cold, Darkthrone - QuintessenceQuels sont les 5 genres de jeux vidéo que tu préfères et cites un de tes jeux préféré dans ce genre ?1) Action-RPG : Zelda a link to the past (Mon premier Zelda qui m’a éblouie par sa direction artistique, ses énigmes et une découverte d’un genre que j’adore)2) FPS : Half-Life (Le premier FPS qui a su allier le Shoot à la narration et à l’immersion)3) Survival Horror : Resident Evil (Mon premier survival, avec une ambiance et une tension que je n’avais jamais ressenti dans un jeu avant)4) RPG : Baldur’s Gate (Le jeu qui m’a fait découvrir le C-RPG et les choix multiples)5) Metroidvania : Hollow Knight (Le parfait mélange entre un level design au petit oignon, une direction artistique et une musique d’une grande poésie et une difficulté procurant un grand sentiment d’accomplissement)PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (pour Décembre, voir Janvier).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.