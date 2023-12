Le prochain sera :

Osga (Ce soir)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd

Kenjushi

Xrkmx

Bourbon

Drybowser

Tripy73

Destati

Myownprivate

Slyder

Sharkinio

Pimoody (Part 1/Part 2)

Torotoro59

Ellegarden

K13a

Khel

Mrpopulus

Gasmok2

51love

Vfries

Negan

Mrnuage

Je m'appelle Tony, j'ai passé difficilement le cap de la quarantaine il y a un an (et ça pique encore)... Je suis propriétaire de Foodtrucks dans le nord de la France.OSTream est le nom de mon blog qui proposait des OST en streaming, il n'est plus mis à jour depuis pas mal d'année, il faudrait d'ailleurs que je change mon pseudo à l'avenir et ça sera "Parrain"C'est comme un livre dont on est le héro en plus intéractif et qui procure beaucoup plus d'émotion. Mais il faut tester pour comprendre.Il me semble que c'est Hang-on sur la Master System 1, c'était chez mon parrain. Mais ensuite j'ai joué à des trucs plus anciens chez des potes.J'habitais dans un petit village et il y a avait pas mal de bistro avec beaucoup de bornes arcade. Street Fighter 2 a volé des années de ma vie, j'en été réduit à piquer des pièces de 10 francs (7 crédits) dans le porte-monnaie de ma mère, clairement le jeu qui a tout déclencher pour moi.Le trou de mémoire je ne m'en souviens pas du toutLa première machine avec mon propre argent a été la PSP, mes parents n'étaient pas très favorables aux JV, du coup j'ai pris une console pour jouer discrètement. Bien avant celà mes parents m'avaient tout de même offert la GameGear à Noêl.Ça dépend des jeux en fait. Ça peut être le gameplay, l'ambiance, les graphismes, le scénario, de qui est aux commandes, le compositeur etc. Je suis très ouvert et curieux.Gameplay : Street Fighter 2, Zelda Ocarina of Time, Batman ArkhamLevel design : Super Mario Galaxy 2, Outer Wilds, Elden RingCharacter design : HadèsDirection Artistique : Bloodborne, Journey, OkamiAnimation : Street Fighter 6, Garou Mark of the Wolves, SpidermanScénario : The Witcher 3, Outer Wilds, S.O.M.ABande son : Shenmue, Nier Replicant, Celeste, Okami.Le gars sûr, mais met trop en avant certaines licences et jamais d'autres. L'époque avec Rareware me manque. Mais propose de temps en temps quelques fulgurances.Du jeu vidéo à grand spectacle, un touche à tout bien que moins aujourd'hui, de l'ambition et un savoir faire. C'est là où je me retrouve le plus."L'année prochaine c'est la bonne !"... Plus sérieusement c'est là où je me retrouve le moins, leur jeux sont soit moyens soit ils ne m'intéressent pas du tout. Le gamepass ne m'intéresse absolument pas.Halo, je trouve ça très mou et l'univers pas intéressant, la musique est goldée par contre.Rien qui me vient en tête ou alors des jeux que je jouais en étant jeune qui n'avaient pas bonne presse mais qui me contentaient, ça il y en a à la pelle. Mais aujourd'hui mon avis serait sans doute différent.J'adore Geralt de Riv. Master Chief c'est le degré 0 du charismeJ'adore The Witcher et Street Fighter. Je suis totalement hermétique à Halo (on va dire que je m'acharne...) Pokémon, Sonic.Banjo-Kazooie, les jeux de plateforme 3D me manquent. Portal, Burnout, Deus EX, Okami, Shadowman. Remake, reboot, suite, je m'en fou, prenez mon argent !Miyamoto pour tout ce qu'il a apporté et les frères Stamper (Rareware) qui ont sublimé tout ça.La PS5 qui convient le mieux à mes grandes mains et les retours haptiques je suis fan. J'aurai préféré à piles et non à batterie par contre.La Nintendo 64, sûrement moins de jeux que les autres mais chaque hits a été une pierre angulaire dans le monde du JV.J'ai un PC, oui ça peut être intéressant pour certains mods ou émulation. Le prix des jeux sont moins chers mais on ne peut pas les revendre et le matos est bien trop cher aujourd'hui.J'ai pris une des plus grosse claque de ma vie sur Subnautica en VR, déjà le jeu est génial en soit mais en VR c'était de la folie. Half Life Alix aussi était incroyable. J'espère d'autres jeux de cette envergure.Pas pour du tout. Je pense que ça pousse à avoir des jeux avec moins d'ambitions. La quantité au détriment de la qualité. Le prix ne fera qu'augmenté par la suite. J'achète un jeu, je le fini et je le revend si je sais que je n'y toucherai plus,c'est plus rentable pour moi.Tout ce qui est F2P, gacha, abonnement et la disparition de jeu en boite même si j'achète en démat des jeux indé.Les sauvegardes sur le cloud, l'absence ou presque des temps de chargement.Pas forcément d'un bon œil avec la multitudes de F2P, Gacha, Jeu service, abonnement...Il n'y a plus d’événement digne de ce nom aujourd'hui je me suis fait une raison. Quand je vois certains se battre en commentaire pour savoir qui sera élu GOTY dans un événement orienté Full pub ça me fait regretter l'époque où j'épluchais les magazines, les yeux pétillants, après un E3.La cuisine (je suis un cordon bleu), la moto, la musique de JV, les voyages.Film (animation ça marche aussi) de chevet : Le ParrainBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Le combat ordinaire, Maus, Saga.Roman (une saga ça marche aussi) de chevet : 1984, Une histoire de tout ou presqueMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Les OST des jeux N64Série : Six Feet Under, The Wire, KaamelottJe pense que tu aurais pu poser une ou plusieurs questions sur le rétrogaming, les consoles que l'on possède etc. Oui je joue par période au jeu retro, je ne me considère pas comme un collectionneur car j'achète uniquement les jeux qui me plaisent et auxquels je joue. Vu le prix des jeux, j'avoue passer par des sites comme Aliexpress ou hacker certaines consoles. Je possède la SNES, N64, Wii, Wiiu, Saturn, Dreamcast PS1, PS2, PS3, PS5, 360. Gamegear, GBA, 3DS, PSP, PSVITA.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (pour Décembre, voir Janvier).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.