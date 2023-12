Le prochain sera :

Gaeon (Mercredi)

Les précédents :

Alors, je m’appelle Yoann , j’ai 47 ans et je suis animateur qualité à la Poste.Tout le monde m’appelle yoyo et je vie en Bretagne , donc yoyobzh m’a paru un évidence ….en ce qui concerne mon avatar, je trouvais le gif sympa ….un moyen simple et accessible à tous de prendre du plaisir seul ou à plusieurs .les schtroumpfs sur colecovision, je devais avoir 7-8 ans , je trouvais le jeu splendide à l’époque.oui , j’ai beaucoup joué en arcade , surtout au lycée , mais le jeu auquel , j’ai le plus joué était Magic sword.Le premier que j’ai acheté avec mon argent était zelda 2 sur nes.La gameboy.La direction Artistique, c’est super important pour moi.Gameplay : MarioLevel design : Symphony of the nightCharacter design : Elden ringDirection Artistique : IcoAnimation : The last guardianScénario : Metal gear solidBande son : Winds of thunder sur pc engine cdrom2La force tranquille.Leader depuis des années maintenant ,mais trop d’assurance n’est jamais bon.Gros potentiel , mais quel gâchis.Les MMO en général, c’est pas mon trip.Je dirais Duke nukem forever……plaisir coupableMon préféré : Link ( zelda 2 , je premier jeu que j’ai acheté)Celui que je n’aime pas :kirby (jeux surcotés de ouf)Licence préférée : ZELDACelle que je n’aime pas : on dira Kirby aussi.Un nouveau actraiser, ce serait cool ( une suite)Shigeru Miyamoto (pour Zelda)La manette gamecubeSuper NintendoDe moins en moins , il y a 10 ans j’aurais dit que les consoles avaient un coté plug and play que les pc n’ont pas , mais ce n’est plus le cas de nos jours où les consoles sont de vrais pc déguisés.Pas mon truc du tout .Je suis de l’ancienne école et j’aime bien jouer avec mes cartouches et mes cd…donc , pas pour moiclairement le démat, je n’adhère pas du tout à ce mode de consommation des jeux video , mais chacun fait ce qu’il veut après tout tant que moi je peux toujours acheter mes jeux en physique.Toutes les créations de nouveaux jeux sur d’anciennes consoles type megadrive : ex paprium, demons of asteborg , the curse knight….etcpas terrible, beaucoup trop de sorties, on est noyé dans ce flot continu de jeux ……..et y a pas que du bonL’E3.Le sport et le dessin , même si ça fait quelques temps que je n’ai pas dessiné.Film (animation ça marche aussi) de chevet :Terminator 2BD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) :Lucien de frank margerinRoman (une saga ça marche aussi) de chevet :je ne lis pas de romans désoléMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : Röyksopp[g]28 ) Est-ce qu'il y a une question sur les jeux vidéo que je t'ai pas posé, mais que tu pourrais te poser à toi-même (et y répondre) ?[/]Tu as 47 ans et tu joues encore aux jeux vidéo , pourquoi ?Tout simplement parce que le jeu vidéo me permet de me vider la tête .Pendant que je joue , je ne pense qu’a me détendre , je ne pense pas au boulot , ni a mes soucis du quotidien…PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (pour Décembre, voir Janvier).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.