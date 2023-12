Le prochain sera : La surprise de Noël (Samedi)

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd

Kenjushi

Xrkmx

Bourbon

Drybowser

Tripy73

Destati

Myownprivate

Slyder

Sharkinio

Pimoody (Part 1/Part 2)

Torotoro59

Ellegarden

K13a

Khel

Mrpopulus

Gasmok2

51love

Vfries

Negan

Mrnuage

Ostream

Osga

Iglooo

Yoyobzh

Gaeon

Bonjour/bonsoir, on sait jamais sur Internet...J'ai 35ans ou j'vais les avoir, je sais plus, chui de fin 88 voilà vous ferez le calcule.Je suis ouvrier, je fait de l'usinage d'alliage cuivreux.Et j'habite dans le Nord Est, là où le champagne est le moins chèrePour l'avatar pas de raisons particulière, juste que l'épisode des Kassos avec le Lapin du métro est tellement culte. "Ne mets pas tes... testicules... dans le piège à souris !"Pour mon pseudo ça viens de Time Splitters, ouai j'me suis pas foulé, j'ai juste déplacé le 1er "s" et supprimé le dernier ou supprimer le 1er et déplacer le dernier, c'est comme tu veux.Et il se cache mon prénom dedans (phonétiquement).Je lui dirai : "Imagine, une infinité de monde ou "tout" est possible et sans conséquence. Imagine des mondes où l'échec n'est jamais une fatalité.Imagine des mondes remplis de possibilités... juste imagine..."Robocop sur la grosse Game Boy de mon cousin, je devais avoir 6 ans, ce gros sprite tout vert m'a marqué pour toujours.Et/ou (ces 2 souvenirs sont trop anciens pour que je puisse les départager temporairement) les 2 Game&Watch de mon père Fire, que j'ai perduet le Mario Bros. en dualscreen que je garde très précieusement.Bien sur j'ai fait partie de la commu Windjammers France et j'ai participer à des tournois sur borne à la HFS.J'ai dosé Windjammers donc mais surtout Twinklestar Sprites à niveau "compétitif".Et j'ai un borne MVS Jeutel dans mon salonLes Schtroumpfs sur Game Boy, pourquoi ? Aucune idée j'étais gamin, ça devait être ma période Peyo.La Game Boy Pocket (grise, la plus belle parce que c'était la mienne) elle coutait pas chère. J'avais pas beaucoup de sous à 6/7 ans.Quand je vois du gameplay, quand je vois les possibilités qu'offre le jeu, ses mécaniques, ses intentions etc...Un peu comme tout le monde je pense.Tout l'inverse des cinématiques trailer qui ne me permettent pas de me projeter dans le jeu.Exception faite pour Kojima et R* ! Ils peuvent me vendre n'importe quoi avec un trailer ces enfoirés !!!Gameplay : ReturnalLevel design : Super Mario Bros. The Lost LevelsCharacter design : Dragon Quest (pour le Monster Design d'Akira Toriyama)Direction Artistique : ÔkamiAnimation : The Last of Us 2Scénario : la série Metal Gear SolidBande son : F-Zero X / Breath of the Wild / Super Mario Galaxy / A Dance of Fire and Ice / DokeVLe gameplay.La diversité.L'éternel suiveur.Globalement je dirais les Battle Royaux, je vois et comprends l’intérêt que les joueurs y trouvent mais c'est pas pour moi. Passer 15min à looter et crever en 2sec puis recommencer, je trouve pas ça ludique. Par contre j'aime bien regarder ^^Et sinon les jeu compétitifs du genre Rocket League, League of Legend, Hearstone ect...Étant fan de nanars, j'ai quelques jeux de VS bien claqués acheter exprès pour se marrer entre potes exemple :Shaoling vs Wutang, Brief Karate Foolish ou encore Gekisou! Benza Race -Toilet Shooting Star-et HazeCeux que je préférais à mes 10 ans c'était Link, Lara Croft, Solid Snake, à mes 20 ans c'était Nathan Drake, Vyse, Ryo Hazuki, à mes 30 ans bah... enfaite, je ne m'attache plus vraiment à un personnage en particulier par conséquent jm'en fou de qui on incarne au final.Celle que je préfère, je dirais MGS, pour son scéna(na)rd, son gameplay, ses thématiques abordées lors des épisodes etc...Celle que j'aime pas, j'sais pas, Knack ça compte ?Pangya !!! Ça me manque terriblement les jeux de golf arcade :'(Advance Wars et pas ce remake dégueulasse, où sont mes pixels !!! Et veux une suite svp.Heureusement ya Wargroove mais je préfère jouer avec mes petits soldats :'(Ah et... Time Splitters, remake du 2 (et seulement si ya le mini-jeux Astrolander dedans) ou une suite, le fumeux 4 qui ne sortira jamais.Graeme Norgate parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a oublierLes manettes PS pour ça croix directionnelle.Du coup j'sais pas si c'est la plus adapté mais c'est celle que je préfère.Je dirais la PS2 pour la diversité des genres disponible et leurs qualités.La période des 128 bits était tellement folle. ( Et l'année 98 )Oui, bien que la frontière entre les deux s'amenuise d'année en année, mais sinon qui joue à un 4X, jeux de gestion, city builder ou RTS sur console ? Pas grand monde. Le PC a cette spécificité.Et inversement qui joue à... merde, les consoles on plus grand chose de spéciale à offrir enfaîte. J'ai l'impression que n'importe quel jeux console peut se retrouver sur PC.Nintendo tente des trucs avec le motion gaming pour se démarquer mais bon, mes Wiimotes fonctionnent très bien sous Dolphin.Ça me fait peur...Chui clostro...Chui méfiant et je n'y adhère pas, y'en a trop, 5 euros par ci, 8 euro par là...Et le manque de communication dessus; Ah ça! On les connaît les jeux qui vont rentrer dans le services par contre ceux qui sont retirés on en parle beaucoup moins.Et est-ce que les développeurs s'y retrouvent ? M$ s'y retrouve-t-il ? Les joueurs s'y retrouvent-ils ?Pour moi ça reste une immense usine à gaz.Le streaming de JVidéo, la marmonarration, la peinture jaune (partout, tout le temps)Bah tout ce qui touche à l'accessibilité des jeux pour les personnes handicapées, du mode daltonien aux contrôleurs spéciaux etc....Même si ça ne me concerne pas, pour l'instant, on sait jamais...Je vois l'avenir du JV chez les Indés, eux n'ont pas de contrainte créative mais budgétaire alors que les AAA ont beaucoup moins de contrainte budgétaire mais plus créative, aucune prise de risque au vu des sommes engagé, les AAA s'uniformisent, c'est l'attaque des clones !Rencontre en Terre IndéL'Aïkido et les arts martiaux en général, la langue Japonaise et sa culture, la physique des particules/quantique, l'astronomie, l'astrophysique, l'aéronautique, la linguistique, l'histoire, l'archéologie, la géographie, les sciences sociale...Les sciences en général en gros, j'ai grandi avec C'est pas Sorcier est-ce que ça se voit ?Et la bière mais pas n'importe laquelle ! Une Trappist sinon RIEN !!!En plus on fait une bonne action en buvant de la Trappist, les bénéfices liés à la vente sont reversés aux œuvres de charité !Film (animation ça marche aussi) de chevet : Dans un recoin de ce monde de Fumiyo KōnoBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidentale) : Ronald Fuck / Glory OwlRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : La Pierre et le Sabre d'Eiji Yoshikawa / DuneMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe etc.) : A Change of Season de Dream Theater / l'OST de Breath of the Wild, parfait pour s'endormir (c'est pas péjoratif)– Quand est-ce que tu comptes rattraper le retard accumulé depuis toutes ces années à acheter des jeux sans les finir !?(Coucou Outer Wilds, coucou, The Last Guardian, coucou Prey, coucou...)– Mais laissez-moi tranquille !!!:'(PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (pour Décembre, voir Janvier).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.