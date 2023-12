Le prochain sera :

J’ai 36 ans et à ce jour je bosse en grande distribution (rayons multimédia, électroménager, bricolage…)Ah mon avatar je le change assez souvent. C’est peut être pas une bonne idée parce que ça ne permets pas de me « reconnaître » facilement. Ces derniers temps j’essaye de mettre en avant des jeux pas hyper populaires comme Sea of Stars (Valere) et Advance Wars Reboot avec Sami (Je préfère les persos féminins).Mon pseudo est vieux comme le monde, j’appréciais sa sonorité et le fait qu’il ne renvoi justement à rien en particulier, ce qui en fait en quelque sorte « mon pseudo rien qu’à moi ». Je pense que j’ai pu être influencé sans trop m’en rendre compte par un groupe de musique électro français que j’aimais bien : Galleon (années 2001/2002)Je trouverai hasardeux de lui décrire ça avec des mots tant les styles de jeux vidéo sont variés. Certains cherchent surtout à raconter une histoire de façon originale comme les Visual Novel (999 Zero Escape par exemple), quand d’autres proposent avant tout du gameplay (Tetris). Donc je pense que plutôt de lui parler je l’inviterais chez moi et je lui collerais une manette dans les mains ! En soi tout le monde écoute de la musique, regarde des films ou lit un peu, j’estime que les gens qui ne jouent pas du tout aux jvs font un blocage, ils ont une image négative de la chose. Et ça à mon avis ça finira par ne plus exister au fur et à mesure des générations qui passent.Si je devais quand même définir la chose moi-même je dirais qu’on peut voir le monde réel comme un HUB et les jeux vidéos seraient peut être bien le meilleur moyen de le quitter, se distraire, vivre de belles aventures . Il s’agit aussi de s’affranchir des limites physiques de la condition humaine. Le succès d’un GTA repose là-dessus, c’est typiquement le jeu qui te fait sortir de la matrice, tu fou le bordel, tu te bastonne, tu roules n’importe comment et tu meurs mais à la fin il y a zéro conséquence.La Snes un cadeau de Noël (1992 je pense) commun entre moi et mon grand frère. Je devais donc avoir 5 ans et ça fait partie de mes premiers souvenirs tout court. C’était Simpson’s Bart Nightmare et le jeu Super Scope 6 avec le bazooka. Je pourrais en parler longuement de ces deux jeux ! Ils sont vraiment sous côtés je trouve. Avec mes yeux d’enfants ça relevait de la magie et je me rappelle que toute la famille était impressionnée du simple fait qu’on puisse interagir comme ça avec la TV.J’ai pas mal de chouettes souvenirs liés aux machines d’arcade. Je me rappelle avoir été impressionné par un jeu space invader « incrusté » dans une table à l’intérieur d’un hôtel de l’île de Jersey. J’ai de chouette souvenir aussi avec une salle d’arcade dans laquelle j’allais de temps en temps. On jouait a Cruis’n USA (j’ai appris plus tard qu’il y a une version N64!), tout le charme du jeu c’était d’avoir le volant et les pédales. Aussi finir 1er permettait de faire une autre course donc ça motivait bien ^^Autre souvenir : Metal Slug. C’était très beau et bien animé pour l’époque. Time Crisis 2 pour les guns. Je finirais par Soul Calibur, j’étais déjà conquis par Soul Edge/Blade pour PS1 et donc je ne crachais pas sur une petite partie de SoulCa en passant. Un jour en insérant la pièce, la machine a comme bugé, moi et mon pote (il se reconnaîtra !) on avait des crédits infinis ! On a bien dû gruger 10 crédits de cette manière ! On a fini par partir parce qu’on avait peur de se faire choper par le proprio mais pour le coup c’était vraiment jour de chance ! (Ca j’aurais bien du mal à dire, je n’avais pas d’argent de poche mais on m’offrait directement les jeux. J’ai eu aussi de l’argent comme ça en cadeau. Je pense que le premier jeu que j’ai dû acheter c’est Starwing sur Snes. J’étais en vacances dans le centre de la France et mes grands parents nous avaient donné environ 500 Francs pour nous faire plaisir et ramener quelque chose de là bas. Sauf que comme on été des geeks en puissance on a pas ramené des souvenirs de l’Auvergne mais Starwing (ils étaient pas très contents xD) Il venait de sortir je crois, on aimait Star Wars et on avait dû être un peu hypé par le jeu et sa 3D révolutionnaire via des magazines. D’ailleurs le jeu était particulièrement cher à cause de ça je pense (100 balles de plus)La DS lite blanche, c’est l’époque où j’avais un peu plus de moyens grâce aux bourses d’études. J’avais été déçu par la GBA, de ce fait la DS est sûrement la seule et unique console Nintendo que j’ai un peu trainé à acheter. Seulement je voyais sur Internet pas mal de news positives à son sujet et je trouvais la version lite très classe. Je l’ai prise avec Advance Wars Dual Strike, avec son écran rétro éclairé et des écouteurs à la noix j’y jouais beaucoup la nuit dans le plus grand secret xDAu final j’ai adoré cette console, comme quoi !Je me fie assez peu aux trailers, je regarde surtout si le gameplay à l’air intéressant et une belle direction artistique et l’OST fait toujours bel effet. J’évite de plus en plus les trailers pour ne pas être spoiler et découvrir les jeux « à l’ancienne » comme avant Internet. Je pense que ça permets de mieux savourer après. Le trailer qui m’a fait le plus vibrer c’est le dernier de Breath of the Wild.Pas facile pour quelqu’un qui a joué a beaucoup de jeux mais je ne vais pas esquiver la question pour autant.Gameplay : Super Mario WorldLevel design : Metroid PrimeCharacter design : Zelda Breath of the WildDirection Artistique : OkamiAnimation : Mickey Mania SnesScénario : Final Fantasy VIIBande son : Xenoblade ChroniclesÇa dépend un peu des époques mais c’est pour moi le jeu vidéo dans sa forme la plus « pure », la plus colorée et celle que je préfère globalement.L’arrivée appréciable d’un jeu plus « sérieux/adulte » (Gran Turismo VS Mario Kart), un aspect multimédia (lecteur DVD/Blu-Ray…), une tendance regrettable à faire du cinéma interactif, mettre le paquet sur le réalisme, les graphismes et non le gameplay, le feeling.Pas grand-chose car je n’ai eu aucune Xbox. Pour moi c’est le online (cool), les rachats (Rare, Activision) et le Gamepass. Bref rien de très bon.Je pense que ça serait the Last of Us. Je n’y ai peut être pas joué assez mais je n’avais pas accroché. Je me rappelle que je trouvais le jeu difficile, je passais certaines séquences mais j’avais tendance à reload parce que je trouvais avoir perdu trop de vie/munitions…bref c’était pas très heureux.Je songe aussi à Smash, c’est une véritable merveille de fan service et j’ai adoré les 3 premiers mais depuis l’opus Wii U je n’y joue pas beaucoup, je trouve que ça tourne un peu en rond, notez que je ne suis pas un grand amateur de jeux de baston non plus.Ça pourrait être Final Fantasy VIII, j’ai l’impression qu’il est plutôt clivant mais moi j’aimais bien son emphase sur la romance, ses trouvailles, ses bizarreries de gameplay comme voler la magie ou avoir un salaire à la place de gils en récompense de combats. Petites pensées aussi pour Mario Sunshine, Zelda Skyward Sword, Starfox Zero...J’aurais bien défendu aussi Metroid Prime Federation Forces (!) mais j’y ai trop peu joué. C’est pour moi un peu le Zelda Triforce Heroes de la série Metroid, certes les joueurs avaient faim d’un nouveau Metroid classique mais ça les rendaient excessifs…Pour leur longévité ou leurs nombreuses incarnations je penserai assez facilement à Link/Zelda/Mario/Samus… mais pour le coup j’ai envie de privilégier deux héros qui m’ont touché : Wanda de Shadow of the Colossus. Déjà j’aime son look, surtout l’absence de dialogues fait qu’on peut s’imaginer à quoi il pense, s’approprier sa quête épique et désespérée. On fini par s’attacher à son cheval, à la femme qu’il cherche à sauver visiblement à tout prix.Ensuite je tiens à rendre hommage à l’Hollow Knight, ça demanderait pas mal d’explications, seuls ceux qui auront joué au jeu et pris le temps de creuser un peu comprendrons toute la dimension tragique du personnage. Le moment du combat contre lui où il reprend ses esprits à force de lui cogner dessus, quand la musique change et qu’il commence à s’attaquer lui-même sans doute conscient de sa propre condition et désireux de mourir/détruire le mal qui le ronge/aider le héros, c’est vraiment difficile a encaisser.Un personnage que je n’aime pas ? Bah je zappe, je préfère parler de ceux que j’aime visiblement ^^’Je ne vais pas être original mais ma licence de cœur est et restera sûrement Legend of Zelda. C’est tout simplement une licence épique et inventive, qui aligne toujours des jeux de très grandes qualités à bonne intervalle de temps (pas d’overdose donc). C’est tout con mais peu de licence peuvent s’en vanter. Je louerai aussi sa capacité à se renouveler et se réinventer sans non plus vraiment trahir son « esprit ».En tout cas j’ai d’excellents souvenirs avec cette licence, comme si elle m’accompagnait depuis toujours depuis mon enfance jusqu’à aujourd’hui. Elle a rendu certaines périodes de ma vie plus belle et elle m’a parfois aidé dans les moments difficiles. Link est peut être une « coquille vide » mais il a toujours été un symbole de courage après tout.Pour la licence que je n’aime pas je dirais bien Sonic ou Crash Bandicoot car quand j’ai essayé des jeux de ces licences j’en suis quasi toujours ressorti mitigé ou déçu.J’aimerais bien de beaux remakes ambitieux d’Ocarina of Time et Final Fantasy VIII. Pas juste les graphismes mais vraiment repenser et améliorer ces jeux dans leur ensemble sans peut être s’éloigner autant de l’original comme l’a fait Final Fantasy VII remake. Sinon je suis toujours en attente d’un Metroid 3D ambitieux et d’une digne suite à Fzero GX, d’un nouvel Ace Attorney…J’ai bien quelques grands noms japonais en tête, je vais dire Satoru Iwata parce que je ne voudrais pas qu’on l’oublie trop vite. Ce gars est reconnu comme étant un programmeur talentueux et en tant que président il dégageait une sympathie et une bienveillance naturelle rare. Il a eu ses heures de gloires (DS, Wii) et des passages à vide à l’époque de la 3DS et la Wii U. Mais moi j’aimais bien ce que proposaient ces consoles (la 3D sans lunettes, avoir 2 écrans, l’aspect social de streetpass et du Miiverse). Enfin il était encore aux commandes quand Nintendo s’est lancé dans le projet de la Switch avec l’immense succès qu’on lui connaît. Bien dommage qu’il n’ai pas pu assister au retour en force de NintendoLa manette pro de la Switch, le placement du stick est cool, l’autonomie est bonne, j’aurais justement aimé un autre modèle qui intervertisse le placement de la croix multidirectionnelle et du stick pour les jeux au gameplay 2D.Si je fais abstraction de la nostalgie, du charme et de l’impact des anciennes consoles c’est la Switch. Elle a vraiment masse de nouvelles exclusivités et propose beaucoup de bons jeux rétro et indés.Pour moi ça se joue déjà dans le fait que le PC normalement ça se joue au combo clavier/souris. Ca façonne déjà un peu ce qu’on trouve dans cet univers. Je trouve que le PC est frustrant car je voudrais toujours avoir la meilleure configuration pour profiter des jeux dans les meilleures conditions. Ca ne m’empêche pas de d’entrevoir et de comprendre les attraits que peuvent présenter les PC pour jouer.Je n’ai pu la tester qu’en de brèves et rares occasions. A mon sens c’est une énorme opportunité pour les joueurs de passer un cap supplémentaire dans l’immersion (limite dans le domaine c’est un peu l’évolution ultime) mais étrangement je vois que beaucoup ne veulent pas en entendre parler. Le propre du jeux vidéo c’est d’évoluer et aller de l’avant pas de bouffer ad vitam æternam la même tambouille tout les ans.Après j’entends bien que ça manque peut être de jeux et je pense que le motion sickness peut poser de gros problèmes. J’aimerais beaucoup jouer à un Metroid Prime dans ces conditions mais c’est peut être trop dynamique, pourquoi pas sur des jeux plus statiques comme les visual novels.Ça retire le plaisir de choisir soi même les jeux qu’on a envie d’acheter et de soutenir. Un effet négatif que j’entrevois c’est que les développeurs risquent d’être moins motivés et impliqués dans ce qu’ils font parce qu’ils n’auront plus autant la récompense, l’orgueil et le plaisir de voir les gens acheter spécifiquement leurs jeux. Ils vont juste les télécharger mais peut être juste parce que ça ne leur coûtera pas plus cher et qu’ils auront mis des moyens dans le marketing du jeu. Tout ça c’est aussi une grande porte ouverte pour les DLC et jeux en kit…Une fois abonné je pense qu’on se sent vite un peu piégé, les jeux ne t’appartiennent plus vraiment et se désabonner revient à renoncer à pas mal de choses. En tout cas Netflix m’a donné cette impression et j’ai fini par me désabonner uniquement parce que je trouvais que je manquais de temps et d’envie pour profiter de mon abo.Néanmoins c’est un peu le futur et comme je suis très « fidèle » à Nintendo le jour où ils feront un abo ça me pourrait me permettre peut être bien de faire de belles économies. Je pense tout de même que tant que les jeux sortiront en physique je n’y adhérerai pas.Ca rejoint un peu la question précédente. Travaillant un peu dans le domaine, on voit bien que Microsoft prend de moins en moins de place en magasin. Quelque part c’est une évolution voulue donc même si ça impacte leur visibilité ce n’est pas problématique pour eux. Ne plus passer par notre intermédiaire c’est plus d’argent pour eux et plus de contrôle (amoindrir le marché de l’occasion fait sûrement de leur objectifs depuis longtemps, je vous renvois au lancement de la Xbox One).Je pense que pour les petits jeux indés le dématérialisé est nécessaire pour des raisons de coûts et de manque de place et d’intérêt des magasins. Certains genres dit « de niche » en ont pas mal besoins pour continuer à bien exister, je pense au shoot them up, aux visual novels par exemples. Néanmoins pas mal de jeux ne sortent plus en physique ou avec du retard ou en quantité bien trop faibles ce que je déplore bien évidement.Concernant les jeux en eux-mêmes je pense qu’on a rarement eu autant de choix et de variété qu’aujourd’hui. Les jeux AAA se ressemblent de plus en plus et manquent sûrement un peu de folie mais rien de dramatique à mon sens donc je ne suis pas tant que ça sur le mode « c’était mieux avant »J’apprécie pas mal les divers portages, remasters, remakes. Ce sont de belles occasions de se replonger dans de meilleures conditions à de bons jeux introuvables, chers, qui passent mal sur nos écrans actuels. (Baten Kaitos 1&2 HD par exemple) C’est souvent vu un peu comme de l’argent facile à juste titre et une stagnation mais ça me semble être malgré tout une évolution souhaitable et naturelle tant le jeu vidéo « vieillit ». On regarde bien des anciens films, des classiques, parfois juste pour la culture, par curiosité et on lit bien des bouquins vieux comme le monde sans se poser de questions… Le jeu vidéo ça fait appel à plusieurs arts et savoir faires, il suffit de regarder les crédits pour bien s’en rendre compte. Donc le jeu vidéo doit être traité comme tel, un art qu’il faut chercher à préserver et transmettre (surtout quand il fait des merveilles)Plutôt bon malgré la montée en puissance du dématérialisé. La demande en jeu vidéo va toujours crescendo au fur et à mesure des générations qui passent. Ce qui est sous estimé c’est que bientôt même les seniors auront connu le jeu vidéo dans leur jeunesse, ils auront du temps libre, ils seront malheureusement pour pas mal d’entre eux inaptes à vadrouiller et ils auront de l’argent à mettre dedans.Et à partir du moment où il y a beaucoup d’argent en jeu et des gens passionnés (aussi bien chez les créatifs que le public) il y aura une offre conséquente en face.Dans le même ordre d’idée, le niveau de vie des populations riches tend à baisser, il y aura donc un arbitrage à faire entre s’acheter des jeux ou partir en voyage par exemple. On voit bien quelle option est la plus facile, la moins coûteuse, la plus écologique…L’évolution à redouter pour moi c’est le déclin du jeu vidéo japonais (celui que j’aime quoi !), je pense que les potentielles difficultés économiques et démographiques du pays risquent d’avoir un impact. Dans le même temps la Corée et la Chine vont sûrement s’y mettre de plus en plus donc bon ça peux donner des choses intéressantes! l’IA peux aussi peut être être mise à profit. Il y aura sûrement aussi de plus en plus d’initiatives transmédias comme le film Mario. Bien malin celui qui peux prédire ce qui va se passer.On est sensé répondre l’E3 non ? L’E3 avait un petit côté match de boxe entre constructeurs pas déplaisant du tout. C’était le moment de l’année synonyme d’annonces, de hype (et de désillusions). Maintenant à défaut j’attends surtout les présentations de Nintendo (intéressantes mais beaucoup moins funs qu’à l’époque d’Iwata) et les video games awards.Je « consomme » pas mal de vidéos et de musiques aussi et je m’investis pas mal dans mon taffFilm (animation ça marche aussi) de chevet : Alien ou un bon GhibliBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidentale) : Dragon Ball, j’en lis de moins en moins car je privilégie les Animes pour avoir l’image ET le son. L’ost et la qualité des seiyus peuvent pas mal contribuer à l’œuvre.Roman (une saga ça marche aussi) de chevet : Je lis de livres très peu mais j’ai quand même lu plusieurs fois les premiers tomes d’Harry Potter et Sacrées Sorcières de Roald DahlMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) : j’écoute un peu de tout mais pour l’originalité et rester un peu dans le thème jap je vais dire la chanteuse nippone KOTOKO (Re-sublimity, Unfinished, Agony)Je trouve ce questionnaire très complet et j’étais prêt à dire que je n’avais pas d’inspiration. Puis j’ai réalisé qu’il n’y a étrangement aucune question en rapport avec Gamekyo, le site en lui-même. Des questions du genre qui est votre membre préféré ou depuis combien de temps vous connaissez Gamekyo.C’est marrant parce que c’est je crois assez révélateur de l’évolution du site. Gamekyo est je crois devenu un site assez « sérieux » et focalisé à fond sur le jeu vidéo (avec tout de même un chouilla de culture jap au sens large). Je sens que la moyenne d’âge augmente pas mal, les membres me semblent de plus en plus raisonnables et vraiment là pour causer et débattre de jeux vidéo intelligemment.Pour la petite histoire je passe sur ce site quotidiennement depuis au moins 15 ans (j’ai connu assez longuement la version Jeux-France du site) donc je peux en quelque sorte témoigner un peu de tout ça. Par le passé les membres étaient moins sérieux, ça parlait un peu de tout et de rien. Je me rappelle qu’il y avait plus de sujets sur le ciné et la musique, un groupe avec des images un peu oléolé xD, une élection de Mister et Miss Jeux-France (oui vraiment) et globalement la guerre des consoles était assez violente, ça bataillait sec pour son « camp ».Il y avait pas mal de gens qui devenaient amis, ça draguait pas mal aussi. Par exemple j’ai fais un Laser Game avec des membres de mon coin (pourtant une ville moyenne) et je suis sorti quelques temps avec une fille rencontrée sur le site.Bref ce Gamekyo paraît bien lointain, c’était mieux par certains aspects mais le « nouveau » n’en est pas moins intéressant. Il m’a fait découvrir pas mal de choses très chouettes (jeux, anime, musique) et il y a pleins de membres intéressants à commencer par le monsieur qui a créer ce questionnaire. Il contribue je trouve beaucoup à ce site et je tiens à le remercier. J’aime bien aussi les interventions @Masharu et @Randyofmana entre autres. Récemment j’ai aussi découvert un certain @Fdestoyer il a l’air super sympa et à une chaîne youtube blindée de sujets rétros abordés avec nostalgie et sincérité, top !Ce site est bien fichu (je ne vois pas vraiment besoin d’ajouter ou modifier des choses) et a une super communauté. C’est le parti pris du site, sans vouloir amoindrir le travail de notre Shanks national le contenu rédactionnel du site est light mais il a du coup le mérite de faire briller et mettre en valeur ses membres. Quelque chose me gêne tout de même pas mal in fine. Le site doit beaucoup à ses membres mais au dessus des nuages il y a les frères Michel et Antoine Morcos, les créateurs du site.On les voyait un peu avant, ils ne faisaient pas spécialement des trucs de fou pour le site, c’était presque des membres parmi d’autres mais au moins ils contribuaient un peu. Je trouve un peu moche et inquiétant de les voir aussi peu présents sur le site, qu’ils travaillent sur d’autres choses et ne soient pas ou plus intéressés par le jeu vidéo est une chose mais ils pourraient tout de même passer de temps en temps « saluer » les membres qui continuent de faire vivre le site et leur rapporte sûrement un peu de fric au passage. Exemple : Marquer le coup quand une nouvelle console sort, parler d’un jeu ou un film coup de cœur ou tout simplement souhaiter une bonne année, rien de bien sorcier ou chronophage.Mais non c’est le silence radio et je dois bien avouer qu’à chaque fois que je vois que le site est HS j’ai à chaque fois de belles sueurs froides. Cela me rappelle que ce site ne nous appartient pas, il ne faut pas perdre ce fait de vue. Ce que j’espère et aimerait c’est que les frères Morcos prennent conscience qu’ils ont créé un excellent site de partage sur lequel il y a peut être matière à faire des choses. Surtout, que si un jour le site ne les intéressent plus il faudrait faire plus que de passer un message laconique du style « désolé le site nous coûte de l’argent on ferme la semaine prochaine » et donner une chance à ses membres les plus motiver de continuer de le faire vivre et pourquoi pas de le relancer. 