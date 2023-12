Question : « Malgré son titre, espérez-vous faire de « La Dernière Rémanence » une série ? Si tel est le cas, souhaiteriez-vous réaliser une suite directe ou créériez-vous, à l'instar de Final Fantasy, un autre monde peuplé de nouveaux personnages ? »

Réponse : « (Rires) Tout d'abord, laissez-nous le temps de nous reposer ! À vrai dire, faire une suite n'était pas prévu au départ (même si la fin de l'aventure laisse présager le contraire). Tout dépendra de l'accueil du public et des retours motivés des joueurs ! Mais faire de The Last Remnant une nouvelle licence à épisodes multiples nous ferait grand plaisir. »

QUESTION : Numéro 6, comment vous définireriez-vous ?

RÉPONSE : Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !!

Le prochain sera :

Nindo64 (Samedi)

Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd

Kenjushi

Xrkmx

Bourbon

Drybowser

Tripy73

Destati

Myownprivate

Slyder

Sharkinio

Pimoody (Part 1/Part 2)

Torotoro59

Ellegarden

K13a

Khel

Mrpopulus

Gasmok2

51love

Vfries

Negan

Mrnuage

Ostream

Osga

Iglooo

Yoyobzh

Gaeon

Plistter

Shanks

Eh bien pour commencer (parce qu'il faut bien qu'il y ait un début), je suis né homme.Voilà...Puis c'est toujours le cas !On peut dire que c'est une réalité.Bien que dans ma jeunesse, on m'est souvent confondu avec le sexe féminin ; le temps des hommes à cheveux longs n'étant plus ce qu'il était jadis.Mais... ne dit-on pas que d'Adam on pris la côte, et qu'ainsi naquit la femme devant lui servir d'aide contre lui... ?Sinon j'ai 28 ans (né en 1995), mon signe astrologique chinois est le cochon, et, étant né un mois de juillet, je suis également cancer, dit-on.Par ailleurs, je suis également membre honorable de Sexykyo. (S'il vous plaît !)Le bon temps qu'c'était... ; c'est qu'on s'amusait bien ensemble, avec maître Rick2746 et Cafhardman1...(Et je me souviens, oui, que ça plaisait beau-coup d'ailleurs !...)Mais aujourd'hui, hélas ! à l'instar de Sasuke Uchiha, je suis bien le dernier de mon clan...L'avatar viendra après ; d'abord le nom !Curieux nom me direz-vous...Aros est en faite une anagramme au prénom de Sora, à rapporté au mot « Ciel », personnage iconique des jeux vidéo Kingdom Hearts, en parallèle desquels j'ai grandi, en dépit de la propention qu'avait la licence à migrer d'un support à l'autre.Aussi, en raison du procéder utilisé, Aros veut dire « Ce qui s'oppose à... », soit au « Ciel », et signifie quant à lui « Ce qui est terrestre », en tout ce que cela peut induire de bon comme de mauvais, ou de choses plus nuancées encore.Puis comme il en est fait mention habituellement sur l'étiquette au dos des bouteilles de vin, vous conviendrez sûrement de la note un peu sinistre que revête la sonorité de mon pseudo, qui se prononce en accentuant le « s ».Malheureusement, Kingdom Hearts III s'étant trop longtemps fait attendre, j'ai fini par me désintéressé de la licence... que j'eu découvert par l'intermédiaire d'un ami de mon grand frère (de 5 ans mon aîné), qui le lui avait prêté.Quant à mon avatar, nul besoin de vous faire un dessin...Toutefois cela mérite une précision.Car si j'ai choisi le personnage de Vincent pour me représenter à vos yeux, c'est parce que chacun des membres, moi-même ici présent, comme dans le jeu Catherine, sommes tous des moutons :Sauf que ça occupe les mains, le corps et l'esprit, puis que comme toute forme de jeu, c'est un excellent prétexte pour créer du lien avec autrui, on ne lui reconnaît pas assez la vertu que la sienne de planter sa graine dans le ventre de « papa-maman » ; un bel âne, le co-quin !C'est un peu confus, mais ce doit être le jeu Snake.Celui de préinstallé sur le Nokia dont ma mère a fait l'acquisition, au tout début des années 2000.Rappelez-vous ! ce jeu qui nous apprend que pour bien grandir, il nous faille manger, manger beaucoup !Et le souvenir qui me vient à l'esprit, c'est ma grande soeur (de 4 ans mon aînée), à une époque où je devais aller sur mes 6 ans (entre juillet 2000/2001), et plus spécialement quand ma mère rouspétait après elle pour manger ses épinards.Des épinards qu'elle se refusait de manger en toute circonstance, attendant « patiemment » que reprenne l'école en après-midi, pour enfin quitter la table.Cela sans avoir eu à terminer son assiette, ni manger ces diables d'épinards...C'était du temps de l'été 2019, pendant la saison des typhons, au Japon.J'avais 24 ans et y partais pour la première fois avec deux amis.Le hic, c'est qu'après plus de 20 heures d'avion sans dormir, excepté une petite heure, ayant mis à contribution le temps du voyage pour réviser en catimini les fondamentaux du japonais (en vu des trois semaines à venir), nous arrivâmes trop tard pour nous présenter à l'hôtel-capsule (la devanture : des baies vitrées laissant entrevoir la salle commune et de réception), à quelques pas alentours de la Gare d'Ueno (donc à proximité d'Akihabara).Résultat des courses, on passa notre première nuit là-bas en tant que sans logis, à vagabonder çà et là dans les rues désertes d'un quartier à un autre (sans vraiment savoir où nous allions), un peu comme on fait dans Ghostwire : Tokyo, mais sans les visiteurs, les, ni les fringues répandues partout au sol...Aussi notre premier contact avec la civilisation japonaise, fut celui qu'on eu avec l'employé d'un, un 7-Eleven où nous achetâmes notre premier repas, un pain melon me concernant.Ma première gourmandise avant beaucoup d'autres, croyez-moi !Car les japonais n'ont vraiment rien à nous envier...Mais peut-être était-ce là l'exotisme de leur pâtisseries fourrées au curry, qui pour ma part m'ont fait regretté les nôtres en France (croissants, chocolatines, pains aux raisins et consorts, hormis la brioche aux pralines [ne touchons pas la brioche aux pralines surtout).Mais revenons-en à cette histoire de borne d'arcade.Car après tout, c'est de cela dont il est question, pas vrai ?Notamment de Theatryhtm Final Fantasy, dont je me suis régaler quelques fois sur l'une des deux seules machines que comptaient un même et unique bâtiment, à Akihabara.Pour ainsi dire, je dois avouer qu'y jouer m'a beaucoup plu !Je m'attendais pas tellement à tomber sur une version arcade d'un de mes jeux de rythme préféré, mon préféré (étant fan inconditionnel de la licence Hatsune Miku), étant Hatsune Miku Project Diva F 2nd sur PsVita.C'est qu'il me plaisait déjà de jouer au jeu sur 3DS (en 3D), avec le stylet qui va bien.Mais là, c'était autre chose encore... !Les commandes étaient disposées en forme de trapèze, de sorte qu'on avait un gros bouton sur lequel appuyer au niveau des pouces ; puis plus haut, au niveau des majeurs, la surface d'une grosse boule dont la fonction était de rentrer les commandes glissées qu'on rentrait initialement avec le stylet sur 3DS.Bref, c'était plutôt exigeant.Déjà parce que ça solicitait beaucoup les mains, puis parce que ça demandait de s'adapter à une nouvelle façon de jouer au jeu, comme si il avait été question de jouer au piano, pareil un pianiste au demeurant en transe...Je devais certainement avoir l'air ridicule de me donner corps et âme au jeu pour ne pas être mis en échec, ayant fini par pousser la difficulté à son plus haut.Mais c'est un fait ! je vivais le jeu et c'était fabuleux !Maintenant de jouable à plusieurs (en l'occurence à deux), ce voyage fut aussi l'occasion de tâter en avant-première, avant la sortie du jeu en France, des tambours que comptaient les bornes de Taiko no Tatsujin.Et les bornes ne manquaient pas.Peu importe qu'on soit à Akihabara ou non, là où il y avait une salle d'arcade, il y avait Taiko no Tatsujin !On ne manquait donc pas d'y jouer avec les collègues dès qu'on en avait l'opportunité.Et comment passer outre le cultissime opening d'Evangelion Neon Genesis, dont je me promis de découvrir l'animé en rentrant.Au bout du compte, on a tellement joué et rejoué la piste, qu'à chaque fois que nous quittions l'hôtel-capscule au petit matin, je ne pouvais pas, je ne pouvais plus m'empêcher de marmonner l'opening en balançant la tête de droit à gauche, et, merci, à coup de saccades bien senties !À dire vrai, les journées au Japon commençaient sur le bon ton, avant qu'on rate l'avion au moment de repartir...Merci le typhon « machin-truc-bidule-chouette » et bonjour les galères !Heureusement qu'un de mes collègues parlait et comprenait l'arabe, mieux que notre autre collègue et moi-même ne parlions et comprenions l'anglais... !Vous voilà averti !Pour la petite anecdote, ce n'est qu'après être rentré du Japon que je me résolue à jouer à Final Fantasy XV Édition Royale sur Xbox One X.Il est peu dire que ce voyage à l'étranger, ce « paramètre », a certainement beaucoup joué dans l'appréciation que j'ai eu du jeu, pendant et après l'avoir terminé, malgré une éternité à attendre Final Fantasy Versus XIII...Le premier jeu que j'ai acheté, c'est Tekken 4 sur Playstation 2.Mon père, le jour de mes 8 ans, en juillet 2003, m'avait amené au Géant où il travaillait pour que j'ai à choisir mon cadeau.Mon choix s'était porté sur Tekken 4, vendu en pack avec la console.Et si ce jour-là, je suis reparti avec Tekken 4 et la Playstation 2, c'est parce qu'un de mes cousins du côté paternel avait une Playstation 1 et... qu'un été où nous étions parti visiter la famille, il m'avait emballé pour jouer à Tekken 3, chez l'une de mes tantes.Je passe si vous le voulez bien.Non pas que ça me gêne d'en parler, voyez-vous, mais... je manque de temps, et la question, si elle est pertinente, oui, ne m'intéresse pas.: Monster Hunter 3 Ultimate (3DS).Beaucoup de monde n'a pas apprécié les phases aquatiques, ce qui n'est pas mon cas.Bien au contraire ! c'est un véritablequi n'aurait pas pu mieux nous sortir de notre zone de confort.Alors après c'est sujet à débat ; les combats sous l'eau ça plaît, ça plaît pas, un peu comme il en a été de la 3D auto-stéréoscopique de la 3DS.Y'en avait qui supportaient pas, d'autres qui voyaient pas l'intérêt, puis quelques-uns dont je fait parti qui n'allumaient pas leur console sans.Hormis ça, on ne peut que féliciter Atlus d'avoir su convaincre avec Catherine. C'était un pari fou que de donner au joueur, à faire évoluer Vincent autour d'un seul concept : la grimpette ou la vie.: Catherine (360).Je sais pas tellement quoi dire pour imager mon choix, puisqu'en fin de compte c'est une histoire à la Tetris tout ça...Mais pas que !C'est-à-dire qu'on grimpe... ; et ça, ça j'aime beaucoup !Après c'est qu'on a pas tellement le choix aussi...Surtout quand t'as madame, qui est faite(ou non), qui te poursuit jusqu'à dans tes cauchemars pour te faire la peau, parce qu'on est pas fichu de choisir entre Catherine avec un C comme Catin, ou bien Katherine avec K comme Kiloutou...: The Last Remnant (360).Comment dire...Le jeu est intouchable sur ce plan, en plus dans son ensemble de se montrer étonnamment cohérent en matière de design.Alors oui, clairement, on sent l'inspiration de fond (Star Wars en référence absolue), mais on ne peut nier au gens ayant travaillé dessus, qu'un travail considérable a été abattu malgré tout pour s'en départir avec réparti, ce dont lesnotamment, peuvent être immensément fiers !Puis dans un registre, qui lui se veut plus moderne, le jeu Catherine bien entendu, et les moutons en primeur.: Xenoblade Chronicles (Wii).Ai-je vraiment besoin de m'étendre à ce propos ?Non, je ne crois pas.Tout pour en prendre plein les mirettes et les oreilles !Autrement il y a Catherine...Je veux dire, on n'est pas là comme avec le précité à « escalader » Bionis, un géant qui végète depuis qu'il a reçu un sale coup dans le bide (ou l'abdomen pour les plus pointus d'entre vous), mais on parle quand même d'un jeu qui explore des choses, oui... et sans rien sacrifier à la cohérence de l'ensemble.: Prince of Persia (Gameboy Color). Je ne sais plus comment j'ai fini par me retrouver à avoir ce jeu entre les mains, mais quand j'y ai joué pour la première fois, j'ai été soufflé par les animations de notre personnage lorsqu'on le faisait courir, et plus spécialement quand on le faisait sauter ou qu'il s'effondrait subitement comme un caca...Évidemment, je ne l'ai jamais terminé, dussais-je être arrivé si loin que je caressasse l'idée... ce dont je doute fortement.Et la seule autre claque que je me suis pris depuis lors , plus actuelle et en phase avec mes goûts en matière de jeux vidéo, c'était sur 360 avec le The Last Remnant en 2008.Le fait que rentrer en conflit avec un ennemi présumé, nous vaille d'avoir à mener la vie dure à toute une harde sauvage de créatures et parfois des troupes armées se massant en nombre sur un champs de bataille improvisé (dont le nombre grossit en conséquence du nombre d'ennemis préalablement), avec en outre des QTE rythmant les combats sur fond rock'en'roll, pour mieux troubler l'ordre d'action d'une part, puis de l'autre asséner des coups critiques tandis que les plans de caméra se succèdent les uns aux autres...Enfin pardon ! mais on est jeté dans la mêlée priant que tout ce passe comme prévu et... comme qui dirait le petit père Senku (dans Docteur Stone) :« Voilà qui est follement excitant !! ».: Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires sur Wii U.Disons que le lore m'a littéralement fait chaviré.Parce que lorsqu'il est question de sacrifice, euh... moi, fana depuis mon plus jeune âge du jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh!, moi qui dès l'âge de 5 ans, allait seul dépenser en boutique mon argent de poche du mois (une pièce de 10 francs), ne peut raisonnablement choisir un autre, même si je suis un fana de j-rpg avant toute chose.Alors cet opus, Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires, n'est pas le meilleur que j'ai fais, le côté labyrintique et hautement anxiogène s'étant subitement perdu dans la diversité des environnement proposés.Toutefois, les notes qui nous fûmes données de ramasser un peu partout m'ont vraiment fait rentré dans le jeu, toutes se complétant les uns les autres, tissant en fond une véritable toile de soie dans laquelle j'ai adoré être pris !En conclusion, sinon le meilleur opus auquel il m'a été donné de jouer, ce cinquième épisode m'a permis de vivre l'aventure Project Zero différemment, le lore des autres m'ayant au bout du compte moins intéressé que l'expérience hautement terrifiante qu'ils m'inspiraient alors.: Goldun Sun II : L'Âge Perdu (Gameboy Advance).Que dire...Du jeu, je n'ai jamais pu joué qu'en allant disputer moult et moult combats dans l'arène, mon grand frère ayant toujours refusé que je touche à sa partie quand on était petit, la cartouche de jeu et l'unique sauvegarde affliliée, lui appartenant de fait.Maintenant si le jeu a, je le sais, de grandes qualités (pour avoir beaucoup regardé mon grand frère y jouer), les musiques en combat de ce jeu sont pour moi inoubliables, jusqu'aux différentsqu'on entend lorsqu'on saisit l'une ou l'autre commande dans les menus.À côté de ça, le thème de la world-map composée par Romain Favre pour Vairon's Wrath, jeu développé notamment par nos amis de Gamekyo (Squall 294 et Anakaris),« What else... ? »Je l'ai encore en tête, c'est dire...Un ravissement de tout les instants !C'est une musique en jeu qu'on entend tout le temps, exception faite des lieu-dits dans lesquels on pénètre, mais vous, vous qui n'y avez pas joué, vous ne vous rendez pas compte tant ette mélodie est merveilleuse... une franche réussite !On pourrait lui opposerde Final Fantasy VI (pour prendre un thème de world-map mythique qui m'a chamboullé comme aucun autre m'a rendu zinzin), que : « Même pas mal ! », j'ai envie d'dire...Mais comme j'ai pu le dire avec d'autres mots à l'époque où j'ai écris mon test, Vairon's Wrath, musicalement parlant, il nous emporte comme un pétale jeté au vent...Je sais pas si quelques-uns parmi vous avez franchi le pas depuis, mais je serais curieux de savoir ce que la communauté en a pensé (du jeu).Faite-le savoir si z'avez un peu de temps devant vous, ça m'intéresse.Satoru Iwata.Je ne me suis jamais autant attaché à une marque de ma vie qu'avec lui de son vivant, à la direction de l'entreprise.Je me souviens encore de lui, lors des Nintendo Direct, quand il semblait être investi du personnage de Ten Shin Han, et que, voulant nous éblouir, exécutait un erzatz de sa fameuse technique, la morsure du soleil.Je pense encore aujourd'hui que ce geste est une référence directe au manga Dragon Ball, mais je peux me tromper.Cette image de lui m'amusait beaucoup en tout cas.Je lui dois d'ailleurs beaucoup d'une certaine façon, notamment pour avoir procédé au dédommagement des premiers acheteurs de la 3DS avec le programme Ambassadeur, après qu'il est pris la décision de baissé drastiquement le prix d'achat de la console six petit mois seulement après que la console ait été lancée en mars 2011.Sans ce geste commercial, c'est sûr, je n'aurais pas découvert Ballon Fight, ni Kirby et le Labyrinthe des Miroirs (ou même qu'un jeu Kirby puisse être bon), et entre tout, je ne me serais pas découvert cet amour pour la licence Fire Emblem avec Sacred Stone.Une porte d'entrée qui m'a conduit à découvrir dans la foulée, Path of Radiance sur Gamecube, Awakening sur 3DS (à sa sortie), puis enfin Radiant Dawn sur Wii.Me reste-t-il encore à jouer à Fire Emblem sur GBA (ou Vita « hum-hum ! »), puis à cet autre opus Shadow of Valentia sur 3DS (que j'espère bon quant à lui), que j'ai acheté mais pas pris le temps encore de faire.À ce propos, j'aimerais savoir si les opus Fates valent vraiment le coup d'être fait, parce que je vous avoue que j'ai pas réussi à rentrer dedans...Alors peut-être que c'est le début qui est à chier, dites-moi s'il vous plaît, sinon je passerais ces trois-là sans me retourner, c'est une certitude.À mon grand désarroi, car j'en attendais beaucoup après Awakening, et que j'ai casqué pour acheter l'édition collector regroupant les 3 opus...Sinon j'aimais beaucoup lire les Iwata Ask sur le site officiel de Nintendo pour découvrir plus en profondeur l'envers du développement des jeux auxquels j'aimais à jouer, y compris ceux auxquel je ne jouais pas et ne jouerais probablement jamais.C'était très intéressant à suivre et je vivais cela comme un évènement, à l'instar du magazine Rôle Playing Game, qu'il me plaisait de lire lorsqu'un nouveau numéro sortait.Là comme ça ?Kingdom Hearts II.J'y ai joué, j'y ai rejoué, mon grand frère y a joué, y a rejoué, puis seulement après ma grande y a joué, après que nous l'ayons tant et tant tenté...Forcément, cela devait arriver.En même temps à cette époque ( 2006-2008 ), Disney faisait encore rêver (formidable historique à l'appui), pas comme aujourd'hui où...Enfin bref, ça ce passe de commentaire.Ce que Microsoft évoque à chacun d'entre vous ; je suis pas nombriliste, je suis pour la pluralité des opinions quant à l'entreprise, etc, etc, etc.Ce qui règle la question.Pour une fois que ça m'arrive de faire court.« J'suis hyper content ! »On peut se montrer critique avec un jeu sans l'avoir acheté ni y avoir jouer (sinon on achèterais tout) ; à l'inverse, pour ne pas accrocher à un jeu, il faut tout d'abord l'avoir acheté, puis y avoir joué.Or et depuis tout temps, même avant l'avènement d'internet et de Google dans nos vies, si différentes puissent-elles être, je me suis toujours renseigné avant d'acheter mes jeux pour ne pas avoir à le regretter ensuite.Jouer aux jeux vidéo est certes un divertissement, mais beaucoup oublie que c'est un luxe avant tout...Et un luxe qui nous déçoit est un luxe de trop.Après faut pas non plus être con et se cantonner à ce qu'on aime uniquement, par peur de ne pas apprécier.C'est vrai quoi, qui n'ait pas joueur içi... ?Pour moi The Last Remnant c'est vraiment le j-rpg que j'aime à refaire à l'occasion depuis qu'il est sorti sur 360 en 2008, puis maintenant sur Switch (le jeu étant aussi ressorti sur Playstation 4).Et pourquoi j'apprécie autant ce jeu, j'vais vous la faire courte, car j'en vois pas la fin de ce questionnaire et qu'on ait pas coucher, surtout moi, si je commence à m'étendre sur le sujet, parce que The Last Remnant, c'est vraiment un jeu complexe à appréhender et que je me sens pas d'écrire une dissertation, puisque je le sais, c'est que je ferais si je commence à m'emballer.Alors tenons-nous en à la courte, si vous le voulez bien.C'est vraiment le système de combat façon champs de bataille qui se veut simuler la guerre avec tout les aléas qu'elle implique en amont des combats (à travers les systèmes auxilières) comme en aval (hormis la météo [ce qui pourrait être une idée si...]), qui m'a véritablement plu comme aucun autre système de jeu dans un jeu vidéo, ne m'a plus auparavant, même encore aujourd'hui.C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que le jeu possède une fibre stratégique qui prend racine dans tout les système que comporte le jeu, pour finalement converger vers un unique système, le système de combat, celui-ci ayant aussi une part notable qui peut décider ou non de nos chances de l'emporter sur l'ennemi.C'est pas pour rien que le commun des joueurs ne sait pas qu'on puisse jouer à The Last Remnant en mode difficile après avoir terminer le jeu une première fois (moi-même je n'y ai pas cru quand j'ai vu ça).Après voilà, ça ne m'empêche pas d'apprécier à leur juste valeur d'autres systèmes de combat ou de jeu sommes tout plus classiques, étant donné que je prend les jeux pour ce qu'ils sont et non pas pour cela à quoi ils devraient ressembler selon mes bon goûts.Les développeurs savent ce qu'ils font (en général), donc qu'ils fassent comme bon leur semble, l'avis ou bien les goûts des gens, des joueurs, ne doit pas limiter la créativité des créatifs qui doivent le rester.Car les créatifs ne sont pas de simples exécutant comme on aime, j'ai l'impression, à le conceptualiser aujourd'hui.Mais peut-être me fais-je des films, à vous d'me dire.Moi tout ce que j'sais, c'est que y'a une tripoté de jeux que j'ai apprécié jouer, comme la licence Trauma Center (exemple le plus flagrant qui me vient à l'esprit en cet instant), ou Resonance of Fate, même The Last Remnant ou bien Catherine, qu'on aurait jamais eu si y'avait pas eu de créatifs pour prendre le risque de déplaire.Pour moi c'est ça être un artiste : composer avec le risque de déplaire.C'est un peu ça d'ailleurs le problème de l'industrie depuis que le jeu vidéo est arrivé à maturation telle une belle grappe de raisins : l'industrie veut absolument plaire pour faire un maximum de fric et j'ai un problème avec ça, parce que ça lui fait faire prendre un chemin qui m'en éloigne.En faite c'est simple, j'le ressens comme un tue-l'amour.Il fut un temps, à l'époque de mes 11 ans, mon personnage préféré était celui de Jessica, nous provenant de Dragon Quest VIII : l'Odyssey du Roi Maudit sur PS2.C'est le premier personnage à rejoindre notre improbable équipe composée d'un soldat resté fidèle à son roi (que Yangus, un bandit ayant tenté de leur faire payé le péage en quittant le royaume, appelle chef et le suit depuis lors comme sa), le roi Trode, donc, métamorphosé en troll (et nain et tout frippé), et sa fille, la princesse Médéa, victime elle aussi de la malédiction ayant frappé le château de Trodain, bien qu'en une moindre mesure, revêtant une parfaite robe blanche soulignée de crins d'argent, à l'intar d'un certain cheval blanc (devinez lequel).Une troupe de joyeux lurons qui n'a pas manqué, au travers de truculents échanges, de se loger à jamais dans mon coeur de joueur.Dans mon coeur aussi, bien que, vous en conviendrez certainement avec moi, dans un tout autre registre, les personnages de NIER, avec Weiss, Kainé et... Emil, EMIL !(Prenez un chewing-gum Emil ! »).Même si, contrairement aux puristes, j'adhère clairement mieux au père plutôt qu'au frère, parce que lui au moins a une gueule !Il est factuellement moche, mais qu'est-ce qu'il a bonne gueule, mon salaud... !Bien que de vous à moi, remettons la balle au centre et soyons honnête deux secondes, si vous le voulez bien.Rappelez-vous Jessica.Z'êtes d'accord quand même, c'était pas n'importe quel personnage... ?Une belle jeune fille rousse, issue d'une famille de petite bourgeoisie, habillée d'un corset bien serré, avec entre les mains rien de moins qu'un fouet... !?Sans parler des tenues quelque peu olé-olé que le personnage pouvait revêtir si l'on se donnait la peine de rassembler toutes les pièces d'« équipement » à travers le monde.Ne me jugez pas surtout mais... la vérité c'était le FEU !!Même si lors des combats, me faut-il bien l'avouer, c'était aux fesses que je l'avais...Mais au bout du compte, mon personnage personnage préféré, c'est Genesis de Crisis Core : Final Fantasy VII ; chacune de ses apparitions m'enthousiasmait à un point... c'est indescriptible.Alors à la fin du jeu, je vous fais pas dire dans quel état je me trouvais ; l'HÉCATOMBE !!Parce que Genesis d'une part, puis Zack en plus de ça...Jeu de « MERDE » !!Bref, je vous fais pas dire le traumatisme que c'était...Eh bien, avec le temps, les choses changent, changent et changent encore et puis... changent à nouveau.Du reste, à n'en choisir qu'une (de celles que j'ai préféré du moins), je porterais mon choix sur une licenceCapcom : Monster Hunter.Licence découverte en 2008, avec l'opus Freedom Unite sur PSP.Autant vous dire qu'à l'époque, c'était le jeu le plus dingue auquel j'avais jamais joué.Sur ce point, FromSoftware ne m'ont pas eu.Mais qu'est-ce que c'était la galère de bouger la caméra avec l'index de la main quand avec le pouce je bougeais mon personnage...Aie-aie-aie... !Sinon une licence que je n'aime pas... aucune en particulier.Vous me direz que je me répète comme un vieux, mais je maintiens, The Last Remnant !C'est rien de moins que la quintessance du j-rpg, tant le jeu s'avère être hautement plus stratégique que n'importe quel jeu du genre ou sous-genre auquel il m'ait été donné de jouer par le passé.Aussi ma réponse est celle d'Hiroshi Takai, réalisateur de The Last Remnant, publiée à l'occasion d'une interview pour le 63ème numéro du magazine Rôle Playing Game.Voici ce que monsieur Takai en a dit :Et je partage ses voeux.Ce serait tellement d'hommage d'en rester là...Maintenant, je sais pas tant mais... et ne sachant ce qu'il en est pour Squall294 et Anakaris. Mais un jour peut-être (je vous le souhaite, je me le souhaite, et je le souhaite à tout ceux qui vous ont fait confiance et ont acheté votre jeu et on assurément pris du plaisir, je n'en doute pas), soit une préquelle (qui me botterait complètement), soit une suite de Vairon's Wrath, je serais juste trop heureux !Parce que comme ça le jeu à l'air de rien, mais honnêtement, je reste admiratif de ce que vous avez fait, tant le jeu m'a plu et s'est révélé être, au-delà toute gentillesse surfaite, un véritable COUP DE COEUR !!2016, dans ma tête, sachez-le, c'est Vairon's Wrath !Ainsi donc, je vous invite à consulter le test que j'ai écris à l'époque :Et là, je vous glisse le lien vers la page Steam au cas où (et je passe à la suite) :Je ne saurais trop dire, mais puisqu'on y est, Hiroshi Takai, pour avoir été le réalisateur de The Last Remnant.Pour peu qu'on passe outre la pauvreté des didactiels inclus dans le jeu qui se cantonnent à expliquer les bases seulement, abandonnant presque le joueur à sa propre interprétation des différents systèmes inhérents au jeu, The Last Remnant est un jeu vidéo comme on en fait plus aujourd'hui et qui tente des choses...Maintenant c'est comme pour tout ; ce n'est pas tout d'acheter un jeu vidéo, encore faut-il accepter de s'investir (et là vous en avez pour un bon moment).Pour finir, parce que je ne peux pas ne pas le citer, c'est Squall294, level-designer et un peu touche-à-tout (à plein temps), sur Vairon's Wrath (PC).En cela que j'ai été on ne plus heureux à l'époque de revenir vers lui pour lui dire tout le bien que je pensais du jeu qu'avec Anakaris et les autres, ils avaient développé envers et contre tout...Et pour ça, les gars de Myoubouh Corp. ont tout mon respect ; parce qu'ils sont allez au bout d'eux-même et de ce qu'ils avaient entrepris, et, ensemble, ont accouché d'un beau bébé !Les manettes Gamecube et Xbox One X.Quant à la manette Playstation 5, je n'ai pas la console et ne peux donc en juger.La Xbox 360.Lost Odyssey, Ninja Gaiden II, Blue Dragon, Eternal Sonata, Naruto : Rise of the Ninja et Broken Bond, Gears of War 2, The Last Remnant, Star Ocean 4 : The Last Hope, Magna Carta 2, Castelvania : Lords of Shadow, Resonance of Fate, NIER, Alan Wake, The Witcher 2 : Assassins of Kings Enhanced Edition, Catherine...Je dois tous les citer ou...Après voilà, la Wii, malgré sa réputation de console pour, pardon mais elle a une ludothèque formidable également.Des rails-shooter en veux-tu en voilà (genre que j'ai découvert avec Resident Evil : Darkside Chronicles), deux opus de Trauma Center licenciés de part chez nous, Fire Emblem : Radiant Dawn, Fragile Dreams, Xenoblade Chronicles, Pandora's Tower et bien d'autres...C'est pas rien non plus comme échantillon, y'avait de quoi s'amuser.Sans compter sa rétrocompatibilité avec la Gamecube, alors là j'en parle même pas...Comme on dit chez les simplets, je suis un consoleux et en vertu de cela, je joue sur console avant tout, bien qu'il m'est arrivé, oui, de jouer sur PC.En tout et pour tout, j'ai dû vraiment joué dessus à Dead Island, The Witcher Enhanced Edition (version boîte que j'ai encore), Dust An Elysian Tails et Vairon's Wrath, mais c'est tout, hormis un autre jeu, GRIME, qu'il m'a été donné (oui, donné), de faire cet été.GRIME, un metroidvania-like en 2D/3D à la sauce FromSoftware où l'on incarne un être venu d'ailleurs dôté d'un trou noir en guise de tête et qui, progressant d'ouest en est, ravage tout sur son passage au mépris des individus déformés qui, jalousant la perfection de notre être, de nos traits qu'ils considèrent parfaits, nous attaquent...Artistiquement et scénaristiquement, le jeu est une allégorie à la perception que nous avons de nous-même par la perception qu'on les autres de nous, ou bien nous des autres...Le problème étant toujours le même : les autres...Vous l'aurez compris, les personnages que nous rencontrons sont complexés par leur apparence difforme qui leur donne à nos yeux cette apparence de monstre.Mais plus concrètement, Grime, c'est un jeu entre Hollow Knight et les productions FromSoftware de ces dernières années.Le jeu, si vous l'avez raté, est, à qui apprécie ces jeux-là, votre jeu de l'année 2023.Bien qu'il vous faille pour cela, aimer le genre plateforme, car là,, le jeu a une forte orientation vers.Alors certes, c'est pas Meet Boy, mais en progressant dans le jeu (pour ne pas se répéter), qui est aussi très riche et très long, et surtout très bon (encore que je pèse mes mots), y'a des chances que vous trouviez le jeu plutôt dur par moment.Heureusement, fonctionne-t-il comme une horloge, ça aide.Puis apparemment des extensions sont sorties depuis ou sont en chantier, alors c'est sûr, je vais l'acheter !Sinon voilà la différence entre l'univers PC de l'univers console, entre autre le jeu en ligne gratuit, etc, etc, etc, c'est Epic Games et les jeux gratuits qui nous sont offerts chaque semaine.D'abords le rêve de tout joueur, dont moi, qui me souvient, et c'était il y a moult années, d'une image qui circulait sur le « Wired » et qui m'avait conquis...Mais quand le Playtation VR est sorti, et que j'ai prêté de l'argent à un ami parce qu'il avait eu une galère... et si le casque lui a beaucoup plu, ce n'était pas mon cas personnellement.En faite, je savais d'avance que ça ne me plairait pas en raison de tout les fils que nécessitait l'utilisation du casque VR.Puis, en mettant de côté les jeux d'alors qui ne me parlait pas, et si la 3D de la 3DS ne m'a grand heureusement jamais gêné, jouer avec le casque Playstation VR sur la tronche m'a rapidement explosé les yeux du fait qu'on ait chaque oeil collé à un écran...Bref, le rêve c'est arrêté là...Et plus tard, la Switch arriva en magasin, à mon grand malheur ne reprenant pas le concept de la 3D auto-stéréoscopique qu'avait déjà amélioré la New 3DS (au moins dans sa stabilité), et qui, selon moi, était « THE TRUE » technologie !Après un premier, un second rêve de brisé (même si je m'y attendais)...Heureusement, en 2018, et après que les uns et les autres aient fini de faire « fap-fap » avec Zelda Breath of the Wild, en mode, le meilleur jeu de la Terre, j'ai enfin pu découvrir le jeu au calme après l'excellent Mario + Les Lapins Crétins : Kingdom Battle (pour l'époque, ou sinon c'est le DLC avec Donkey Kong qui ne valait pas le jeu d'origine...), et continuer de vivre un autre rêve, le troisième, celui qu'on a tous eu un jour : pouvoir jouer à ses jeux de console de salon où l'on veut !Du reste, moi, la seule réalité virtuelle qui aurait un réel intérêt à mes yeux, c'est celle que permet le « Nerve Gear » dans Sword Art Online.Mais bon... au vu dans quel état sortent généralement les jeux aujourd'hui (entre autres choses), pas sûr que ce soit une bonne idée de mettre un machin pareil sur sa tronche, s'il devait un jour exister le même.Dans le cadre des médias, les seuls abonnements que j'ai jamais eu sont Molotov (et le Xbox Games Pass), qui permet de regarder la télévision sur le PC, le téléphone ou autre, et d'enregistrer des heures et des heures d'émissions en prévision de les regarder ultérieurement, ce qui est fort pratique pour tout un tas de situations.En revanche, j'aimerais être averti quand on augmente le prix de mon abonnement, parce que si je peux comprendre qu'un abonnement puisse augmenter, j'aime autant ne pas avoir la surprise tandis que je consulte mon compte pour savoir où j'en suis.Maintenant pour ce qui est du Xbox Games Pass, j'aime bien par petite touche, mais juste par petite touche pour découvrir des jeux comme ça... auxquels il est bien possible que je ne m'intéresse pas autrement qu'à travers le prisme d'un abonnement tel que celui-ci.Après me concernant, il me faut au moins un bon gros jeux pour m'attirer d'abords ; un jeu qui n'a pas besoin d'être exceptionnel mais auquel j'ai envie de jouer.La découverte d'autres titres, donc, est pour moi un bonus.Le dernier bon gros jeu qui m'a attiré sur le Xbox Games Pass, c'était Ghostwire Tokyo, paru ce mois d'avril 2023 sur le service (l'exclusivité de Sony se terminant), mais que finalement, pas parce que le jeu est mauvais (loin de là), le jeu qui a finalement retenu toute mon attention fut Soul Hackers 2 (que j'ai terminé cet été).Pourquoi ?Parce que j'étais nostalgique (déjà), de Shin Megami Tensei V, notamment parce que le système de jeu fut tout simplement pour moi un billet-gagnant pour l'amateur de j-rpg que je suis.Maintenant je pense qu'avec les abonnements, faut la jouer malin et ne pas souscrire à trop d'abonnement à la fois, peut-être faire un roulement si l'envie est ailleurs.Le tout étant de ne pas tomber dans le piège afin d'en ressortir satisfait, non pas lésé.Mais pour moi, un abonnement ne remplace pas l'acte achat, qui n'est rien de moins que la consécration d'une attente nourrie, c'est pourquoi je continue d'acheter les jeux qui m'intéresse vraiment !Par exemple, jamais je ne jouerais à Lies of P sur le Xbox Games Pass, j'attendrais d'avoir l'argent pour l'acheter, car c'est un jeu qui mérite d'être acheté.En cela, je me sentirais con d'y jouer sous abonnement, alors que la démo m'a pleinement convaincu lorsqu'il nous fut donné de nous y essayer cet été.Moi l'évolution à laquelle je n'adhère pas, c'est le préservatif !Franchement moi, je sais pas vous, mais ça m'la coupe... !Ça va... je plai-sante...Encore que... faut s'y habituer à cette merde, hein.Mais pour en revenir à notre sujet, et pour faire un peu plus court que plus haut que c'est plus long, je suis outré que Ghostwire : Tokyo ne soit pas sorti en boîte sur Xbox cette année.Après tout, ne nous a-t-on pas vendu une Xbox Series X comptant un lecteur bluray... ?Au vu le peu de productions que sort la marque, quand bien-même la parution de ces mêmes jeux soient dû à des acquisitions, cela pourrait être bien que Microsoft n'ait pas à se reposer uniquement sur le service Xbox Games Pass pour promouvoir en circuit fermé seulement, la sortie d'un jeu vendu 69€99 en dématérialisé uniquement... !Parce que bon, pardon, mais c'est pour moi hors de question de mettre un pognon dingue dans un jeu, même si je l'ai attendu, et de ne pouvoir le posséder autrement que virtuellement.On a quand même le droit, ENCORE, de posséder physiquement ce qu'on achète avec nos deniers, merci bien !À ce train-là, c'est moi qui vous le dis, on va tous finir à poil dans la rue comme à la maison, se geler les « cakes », sous prétexte de porter des habits bons pour la planète, qu'on aura au préalable achetés une fortune en pensant être couvert.Pourquoi ?Mais parce qu'un jean-foutre venu de partout et nul part à la fois, nous aura promis d'avoir chaud avec, habillé seulement de notre peau... !Quand dites-vous alors mes, on fait ça quand... ?Je savais que c'était une mauvaise idée de participer ; c'est toujours trop long avec moi...Je sais pas faire court.Et du coup, vous, vous préférez quoi ?Plus c'est long mieux c'est ?Ou c'est comme avec les blagues... moins c'est long mieux ça vous plaît... ?Ou bien donc vous... aimez quand c'est gros, gros... ?Parce que si tel est l'cas, je vous prie de m'excuser, mais vous êtes bien mal tombé !C'est que... voyez-vous, je suis un homme distingué.Du reste, ne me suis-je pas déjà exprimé sur la question ?Souvenez-vous ! la 3D auto-stéréoscopique, quelle fantastique idée !Voilà ! ce à quoi j'ai adhéré.Mais bigre-et-bougre ! c'est qu'elle est passée sous le tapis.POUF ; ENVOLÉE !!Euh... mais ça parle pas de moi cette question ; prout alors... !(Traduction : Probablement sans moi.)Mon événement à moi, c'était de recevoir mon magazine Rôle Playing Game (« recevoir » et non plus partir l'acheter, vous noterez...), mais le magazine, bien que s'étant adapté du mieux qu'il a pu en se débattant comme une bête folle, n'est plus aujourd'hui...C'est une part de mon adolescence qui a foutue le camp et ça me chagrine beaucoup.Désoler, mais c'est encore frais (2021), le 67ème numéro étant le dernier paru.Donc y'a plus d'événement jeux vidéo me concernant.Y'avait bien la Paris Games Week ces dernières années, oui (notamment avant la période Covid, où on a remis au goût du jour la ségrégation [non plus raciale mais vaccinale]), mais voilà, c'est plus trop mon truc.Et puis fichtre ! les temps sont durs comme les oeufs, alors vous pensez bien...Oh, vous savez, je suis comme tout le monde, j'aime à faire ci, j'aime à faire ça...Après, aller à dire que j'ai des passions serait un grand mot.À tout le moins ai-je aujourd'hui la passion des mots.Ainsi, ce que je n'avais pas hier je l'ai aujourd'hui.Maintenant je prend beaucoup de plaisir encore à regarder des animés.J'ai découvert l'adaptation de Ashita no Joe 2 y'a quelques semaines encore, et je ne vous dis pas la découverte que ce fut...C'est que j'ai pas tellement les mots pour vous dire à quel point c'est là un monument en terme d'animé, tant l'adaptation du manga (que je n'ai pas lu), m'a littéralement saisi !...Et dire qu'après Hajime no Ippo, j'étais sceptique de regarder un si vieil animé, au surplus Hajime no Ippo étant Hajime no Ippo... eh ben j'ai été con, je vous l'dis moi !Du reste, je ne saurais trop vous conseiller de fuir la nouvelle adaptation de Kenshin le Vagabond, qui connaît une nouvelle jeunesse en ce moment, et de vous achetez les DVD (malgré la résolution).Une honte que j'vous dis !Puis des animés licenciés de part chez nous que vous ne connaissez probablement pas et qui sont pas moins phénoménale (et que vous devait voir absolument), il y a bien Shinsekai Yori (2012), récemment licencié en DVD & Bluray (2021), et Shinreigari (chez nous Ghost Hound), que je recherchais encore il y a quelques semaines sous son nom japonais, ayant connu l'animé en fansub il y a près de 11 ans.Par contre, je vous laisse aller consulter les fiches pour savoir de quoi ça parle, j'ai plus le temps là, désoler.: L'Expérience.Pour ceux qui ne connaissent pas, le sujet du film revient à confronter un groupe d'individus réunis par une annonce, décrivant l'envie qu'on des scientifiques de mener une expérience, notamment en confrontant d'une part un premier groupe décidé geôlier, à un second groupe décidé prisonnier.Le but de la manoeuvre étant d'observer comment se comporte chacun des groupes par rapport l'autre, selon que le groupe soit : soit échu d'exercer une autorité sur l'autre (: les geôliers), soit démis des droits fondamentaux qui lui sont normalement reconnus (: les prisionners).Attention toutefois, c'est un film qui se veut sérieux et qui ne fait pas dans la dentelle, alors ne vous y tromper pas au moment de le visionner, si jamais j'ai éveillé votre intérêt pour...Après bon... on a tous connu la période Covid selon, peut-on dire, un prisme ou l'autre, alors j'imagine que ça devrait plus choquer grand monde dans ce pays...Sinon à voir et à revoir, Cul & Chemise et On l'appelle Trinita, avec Tenrence Hill et Bud Spencer.Je ne connaissais pas encore y'a deux ans et depuis, les films passant et repassant à la télévision le soir, je ne manque plus de les regarder dès que possible.Prison School.Que voulez-vous que j'vous dise... ?Le manga de l'amour vrai !Oeuvre décomplexée au possible, on nage littéralement en plein délire... ; et c'est ça qui est bon !Ajoutons à ça à l'imagination sans borne de l'auteur pour repousser chaque fois un peu plus les limites de l'impossible surenchère, à la surenchère déjà de mise...J'en appel à vous ! mes, le gouvernement ne nous a point menti, c'est l'ESCALADE !!Puis sinon y'a Blame!En gros, Killee c'est un cyborg qui vient des étages inférieurs à la méga-structure dont on se demande bien si elle est finie ou pas, tant elle nous apparaît sans queue ni tête, voir infini.Killee, qui est donc à la recherche d'un gêne presque messianique, en vu de réinitialiser le système de la méga-structure devenue autonome, s'attire en conséquence l'inimitié du système, tandis qu'il évolue dans un véritable labyrinthe où le danger s'avère être partout...Un incontournable en somme.Puis l'histoire avançant à son rythme, un rythme bien à lui, puis le fait est que les rencontres ne soient pas légion, ni bien les dialogues d'ailleurs, même si y'en a quand c'est justifié de façon à ce qu'on pige un peu les tenants et les aboutissants derrière, Blame!, c'est un manga dans lequel, pour ça, il m'est très simple de plonger et dans lequel j'aime à me perdre à l'envie.Bon, je vais faire court, promis !Euh... lequel de bouquin je lis en ce moment...Voilà !« Contes de Provence », par Frédéric Mistral, aux éditions OUEST-FRANCE.Truculent !Un bonbon que je prend beaucoup de plaisir à suçer.Un bonheur à lire quoi...Après voilà, moi ça me dérange pas, ayant déjà lu auparavant, en anciens français, « Entretiens sur la Pluralité des Mondes », initialement publié en 1686, par Bernard Le Boyer de Fontenelle, où il faut carrément remplaçer telle ou telle lettre par une autre pour se saisir enfin du sens exact de ce qui est dit sans faire la grimace.En comparaison, là, on parle de textes pas si vieux que ça (en un sens), le bonhomme (Frédéric Mistral), étant né en 1830 avant de s'éteindre 74 ans plus tard, en 1914, un amoureux de la province dont il fut issu, également prix Nobel de littérature en 1904.Bon, si, c'est vieux quand même...Après je ne me fais pas d'illusion, c'est pas tout le monde que ça va intéresser, qu'il soit fait cas de l'un ou de l'autre livre.Mais bon, on me demande, alors je répond.J'essaye du moins.Sinon de chevet, vraiment de chevet, le livre qui m'accompagne depuis maintenant bien des années, c'est la « Mini Encyclopédie des Proverbes et Dictons de France », dont je devrais très certainement chercher à faire l'acquisition de l'encyclopédie complète depuis le temps, vu l'état pitoyable de mon exemplaire au feuillets volants, quand ils ne sont pas tout bonnement perdus...Ola-ola !Mais qu'elle diablerie que cette question !?Non, vraiment, faut pas me poser cette question.Euh... de chevet ?Olala... !C'est qu'il y a tellement de possibilité...« Attention ça va couper Chérie. »Certainement, mais je suis fatigué.Il faut que je me repose les yeux.Et puis je pense avoir assez « parlé » comme ça pour ne pas en rajouter une couche...Parce que vous l'aurez compris, mais en rajoutant une couche, je prendrais le risque d'en rajouter encore et encore une autre.Et voyez déjà, même avec rien, j'en rajoute déjà une...Vrai de vrai ! une pipelette j'vous dis.Néanmoins, il n'est pas temps encore de nous laisser, car pardonnez-moi cet effet d'annonce, je viens de trouver une question à me poser et à laquelle j'aimerais beaucoup répondre.Avis aux vieux de la vieille, je requiers votre attention.PS :-Si vous n'avez pas eu le temps de répondre avant le 1er Octobre, je prends les réponses, mais vous serez publié plus tard (pour Décembre, voir Janvier).-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.