Moi c’est Randy, 30 ans, et je bosse dans le domaine de l’automobile.J’ai créé mon avatar sur PhotoFiltre et c’est la fusion de 2 de mes passions principales. Les mangas avec le symbole du sceau de Naruto à l’extérieur. Et les jeux vidéo avec le logo d’Aperture Science des jeux Portal à l’intérieur.Quant à mon pseudo, c’est à peu près pareil vu que le « Nindo » vient de Naruto, et le 64 de la console de Nintendo. Tout ça pour dire que mon blaz ce n’est pas « Nintendo64 »C’est un média interactif nous permettant de vivre une aventure dépassant le cadre du réel. Un peu comme un film sauf que c’est nous qui faisons avancer l’histoire. Et c’est une combinaison de plusieurs arts tels que la musique, l’architecture (game-design), la littérature, et le cinéma pour ne citer qu’eux.Pour l’âge ça devait être entre mes 3 et 5 ans. Et pour le premier JV, c’était sur SNES et ça devait se jouer entre Starwing que je trouvais très dur selon les routes. La compilation Super Mario All Stars qui m’a fait découvrir la saga du plombier. Super Mario Kart où j’y ai beaucoup joué avec la famille. Et Tintin le Temple du Soleil que je n’ai jamais pu finir parce que Infogrames.Oui mais très peu et c’est assez récent. Donkey Kong, Pong, Pac-Man, et Mario Kart Arcade GP DX pour ceux qui me viennent en têteMalheureusement je m’en rappelle plus. Ça doit être entre la fin de la GameCube et le début de la WiiLa PS3 au Noël de 2011. Jusqu’à cette année-là, j’ai possédé exclusivement des consoles Nintendo. Et j’avais envie d’explorer d’autres univers, et les licences de PlayStation m’attiraient. Les premiers jeux que j’ai achetés dessus furent Motorstorm Apocalypse et MGS4.La musique principalement. Puis le gameplay. La direction artistique. Le nom du studio qui est derrière le jeu. Et si ça provient d’une licence que je connais déjà.Gameplay : BayonettaLevel design : Dishonored 2Character design : God of WarDirection artistique : Ori and the Blind ForestAnimation : The Last of Us Part IIScénario : MGS4Bande-son : Les XenobladeMa jeunesse, et une très grosse partie de ma vie de joueur. Des jeux accessibles à tous, familiaux, et avec un gameplay souvent efficace. Pour les licences phares, Mario, Zelda, Metroid représentent pour moi la « Triforce » de la firme. Et pour les personnalités, Miyamoto, Reggie, et IwataUn constructeur que j’ai découvert assez “tard” hélas (je n’ai jamais eu les consoles Sony antérieures à la PS3), mais qui m’a marqué par des jeux solos assez costauds. Une grande qualité visuelle de ses licences comme les Uncharted, God of War, Horizon, The Last of Us et etc. Et aussi émotionnellement avec Detroit Become Human, NieR Automata, Kena Bridge of Spirits, Shadow of the Colossus…Un constructeur dont je n’ai jamais possédé les consoles (même si j’ai un PC et une manette 360). Un gamepass auquel je ne suis pas abonné. Mais des licences comme Halo et Gears que j’ai découvertes chez des amis et que j’affectionne tout particulièrementIl y en a même 2. Le premier étant le Prey de 2017 sur PS4 qui m’a frustré comme pas possible par sa progression semée d’embuches que sont les Mimics. Des allers-retours incessants surtout vers la fin. Et des temps de chargements interminables. Pourtant le gameplay est top et l’ambiance dans l’espace également.Et le second est Luigi’s Mansion 2 sur 3DS que j’ai trouvé lassant à refaire souvent la même chose dans les mêmes manoirs. Des combats contre fantômes qui se ressemblent presque tous. Un gameplay d’une lourdeur insupportable et pas aidé par l’ergonomie de la 3DS. Et certains boss et leurs phases préparatoires qui sont d’une pénibilité ahurissante.Star Fox Zero que je ne pensais pas jouer autant malgré ses défauts évidents liés à la façon de jouer, les graphismes, et le manque d’ambition.Mirror’s Edge Catalyst (que beaucoup appellent Mirror’s Edge « Cataclysme »). L’open world est pas ouf mais le gameplay Parkour est grisant.Et Metroid Other M qui est probablement l’opus le plus détesté de la saga. Mais que j’ai apprécié jouer au point de l’avoir fini 2 fois en normal et en difficileSamus Aran parce que c’est une pionnière des héroïnes de JV. Et aussi parce qu’elle est badass (surtout dans Dread), maligne, et plutôt canon sans être trop sexualisée.Et un que j’aime pas, c’est Revali dans Zelda Breath of the Wild. Hautain et très imbu de sa personne. Il a clairement été écrit pour être détestable et ça marche très bien.J’ai envie de dire Splinter Cell pour son gameplay, ses personnages (surtout Sam Fisher qui à sa place dans la question 13), son scénario, et le fait que je j’ai joué à tous les opus de la franchise. Et une que j’aime pas c’est League of Legends. J’ai joué 2h et ce n’est clairement pas fait pour moi.Les jeux Mission Impossible. J’ai de bons souvenirs de l’opus N64, et d’Opération Surma sur GameCube. Mais depuis, plus rien. Pourtant y en a eu des jeux 007, mais Ethan Hunt a pas vraiment la côte en JV au contraire des filmsJ’ai envie d’en citer plusieurs. Gareth Coker pour son travail formidable sur l’OST des Ori. Eiji Aonouma qui a renouvelé la formule des Zelda. Shuei Yoshida qui pour moi représente le bel âge d’or de Sony et par son implication pour les jeux indé.Je n’ai pas encore touché à la Dualsense. Mais pour l’instant je dirais que c’est la manette pro Switch, suivi de très près par la manette GC. Et je n’ai pas assez pris en main les dernières manettes Xbox pour en juger.GameCube sans hésiter. Tellement de classiques pour les licences phares de Nintendo (Melee, Double Dash, Sunshine, Metroid Prime, Wind Waker). Et la dernière à avoir eu un « vrai » F-ZeroPlus le temps passe et moins je vois de différence en termes de jeux. Surtout avec les exclus PlayStation qui débarquent les unes après les autres sur PC. La principale différence ce sont les plateformes telles que Steam, Gog et consorts qui sont spécifiques au PCUne évolution « logique » des JV et qui s’est plutôt bien démocratisée ces dernières années. Je n’ai pas de casque VR en ma possession, mais j’ai eu l’occasion d’en tester dans les salons. C’est impressionnant.Pas fan. Avoir accès à un gros catalogue de jeux d’un coup je trouve que ça à plus d’inconvénients que d’avantages. Tu consomme les JV de la même manière qu’une série Netflix. Et le jeu ne t’appartient jamais réellement.L’abondance des GAAS (jeux service). Les pay-to-win où t’es presque obligé de lâcher des sous pour avoir une expérience de jeu à peu près normale et pas trop frustrante (genre Mario Kart Tour). La disparition progressive des versions physiques et du multi local. Le fait que des jeux entièrement solo nécessitent une connexion obligatoire pour y jouer. Les éditions « collectors » qui au fil du temps, sont de plus en plus chères et avec de moins en moins de contenu. Comme l'Edition Héritage de Samus Returns sur DS qui atomise l'édition Spéciale de Dread sur Switch qui est pourtant au même tarif.La démocratisation de la VR. Le cross-plateforme. Les évolutions en termes d’accessibilité à travers les manettes adaptatives, et certains menus de jeux qui proposent des options d’accessibilité. Les consoles hybrides comme la Switch et le Steam Deck. Les graphismes et plus particulièrement le soin apporté à la « motion capture »Des jeux de plus en plus chers, et qui prendront de plus en plus de place sur le disque dur. Tout en demat donc avec un système d’abonnement qui deviendra la norme. Une VR qui sera encore plus accessible. Peut-être une grosse évolution voire disparition des manettes un peu comme le Kinect de MicrosoftJ’aurais bien dit l’E3 mais ils viennent d’annoncer sa mise à mort donc tant pis. Le prochain que j’attends c’est Speedons début mars 2024.Le blogging. Le cinéma. Les mangas et animes. Le dessin. L’astronomie. Les wallpapersFilm (animation ça marche aussi) de chevet : Matrix. Et pour la série, Breaking BadBD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) : Asterix, Death NoteRoman (une saga ça marche aussi) de chevet : A part les HP je lis très peu de romansMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe ect) :- JV : Xenoblade Chronicles- Film : Interstellar (Hans Zimmer)- Série : Westworld S2 (Ramin Djawadi)- Album : Hurry Up, We’re Dreaming (M83)Les jeux que t’attends le plus en 2024 ? : World of Goo 2, Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, Hellblade II (s’il sort réellement en 2024), Prince of Persia : The Lost CrownTon GOTY 2023 : Super Mario Bros. Ton GOTY 2023 : Super Mario Bros. Wonder (j'ai joué à très peu de jeux de 2023)
Ton plus grand accomplissement JV: Avoir battu le boss Radiance Véritable au bout du panthéon final de Hollow Knight.