Je ne sais pas trop comment écrire ces quelques mots, je ne vais pas être long, enfin, j'espère, car j'écris en allant. Et je ne suis vraiment pas doué pour les adieux.Ça fait de très nombreuses années que je suis sur le site aujourd'hui, je ne pourrai pas vous dire combien de temps exactement, car je ne fais pas vraiment attention à ça. J'aime beaucoup la communauté de Gamekyo, nous pouvons échanger sur beaucoup de choses et il y a une très bonne ambiance, même quand ça part en vrille.Après, je vous avoue que j'échange beaucoup en plus en mp.Bref, j'ai passé des années vraiment sympas à écrire sur le site, j'ai voulu mettre des choses qui me plaisent comme les films/comics/statue/etc... essayer de ne pas parler que de jeux vidéo. Un hobbit qui est toujours incompris par cette personne encore aujourd'hui. On me dit encore, "c'est un truc de gamins !!", l'ignorance de certaines personnes me sidère.Aujourd'hui, j'aime toujours ce que je fais sur le site, mais si je dois être honnête, j'ai quelques soucis de santé et je ne pourrai pas être aussi actif dans les prochains mois. Évidemment, je serai toujours présent, mais beaucoup moins qu'avant, vous savez en vérité, j'aime ce site (le mec en plein délire), c'est le premier site que je consulte le matin en me réveillant et le dernier avant d'aller au dodo. Après, dans la réalité, je le consulte au moins une fois par heure au minimum, si ce n'est pas plus (un vrai drogué du site).Mais voilà, comme dit plus haut, j'ai la santé qui ne va pas trop bien et je dois me recentrer sur les choses qui sont importantes.J'ai fait pas mal de bonnes rencontres sur le site, des gens extraordinaires, avec qui j'ai bien rigolé et j'espère que ça continuera et qui ont toujours été là pour me soutenir et je les en remercie beaucoup, ça m'a fait du bien.Évidemment, pour le moment, ce ne sont pas des "adieux", même si je sais qu'ils viendront prochainement, car il y a une fin à toute chose.Pour le moment, ce sont des "a très vite", car j'ai encore quelques petits posts à vous écrire. Mais, ils seront espacé dans le temps et plus mis à la chaîne.Enfin voilà, merci beaucoup pour toutes ces années passées en votre compagnie.Je vous souhaite à tous le meilleur et a très vite !!