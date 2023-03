Une nouvelle branche s'ouvre chez Microsoft, plus particulièrement chez XBOX. Avec un "pôle dédié aux goodies " (évidemment ça, c'est faux), au programme, de la vaisselle, des pot de crayon, un grill pain, une caisse à outils et pleins d'autres choses que certains fans risquent de vite prendre.Le succès du frigo Series X à du faire tilte chez les pontes de chez XBOX.

posted the 03/03/2023 at 08:34 PM by leblogdeshacka