Le jeu Final Fantasy Pixel Remaster aura droit à un belle édition collector, avec un prix plus que pas du tout raisonnable (phrase du matin les amis).À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un coffret vinyle-Un artbook-Un set de huit figurines en pixel artLe tout dans une belle boîte, comme toujours ou presque.Pour le prix nous sommes sur un prix ultra Premium comme toujours avec Square-Enix, 259.99$ (j'espère que je me suis planté).

Who likes this ?

posted the 12/18/2022 at 07:22 AM by leblogdeshacka