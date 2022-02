Décidément, Dealabs est devenu une source très crédible pour les futurs contenu PS+, Game Pass en plus d'être un site de bons plans.Le site annonce les prochains jeux qui seront disponibles dans le Game Pass pour le début du mois de Février 2022.Au programme :-Ark Survival Evolved Ultimate Survivor Edition-Dreamscaper-Infernax-Skul : The Hero Slayer-Edge of Eternity-Besiege (Game Preview)-The Last Kids on Earth and the Staff of Doom-Contrast-Telling Lies[MAJ]La liste officielle est dévoilée.On rajoute CrossFire X et le leak était dans le vrai comme souvent maintenant.Contrast (Cloud & Console) ID@Xbox – 3 févrierExplorez un paysage de rêve des années 1920, un vaudeville sombre inspiré en partie de la réalité. Dans un monde plein d’histoires, d’intrigues et de trahisons, vous incarnez Dawn, l’amie imaginaire de Didi. Avec vos pouvoirs uniques, vous pouvez marcher sur un mur éclairé en devenant votre ombre. Passez d’un état à l’autre sur n’importe quelle surface éclairée pour aider Didi à explorer les mystères de sa famille.Dreamscaper (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 3 févrierUn roguelike orienté action auquel vous pourrez jouer à l’infini, avec un cycle alternant entre la réalité et les rêves. La nuit, plongez profondément dans votre subconscient et découvrez de puissants artefacts pour vaincre vos cauchemars. Le jour, explorez la ville de Redhaven et établissez des relations pour débloquer les améliorations qui vous permettront de gagner toujours plus de puissance.Telling Lies (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 3 févrierUn jeu d’enquête policière avec des histoires non linéaires qui tourne autour d’une mémoire cache de conversations vidéo enregistrées en secret. Il met en vedette Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp, Kerry Bishé et Angela Sarafyan. Telling Lies a été pensé par Sam Barlow, créateur de Her Story et Silent Hill : Shattered Memories.Besiege (Aperçu) (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 févrierBesiege est un jeu de construction basé sur la physique dans lequel vous bâtissez des engins de siège médiévaux pour détruire d’immenses forteresses et des hameaux paisibles. Construisez une machine capable d’écraser des moulins à vent, d’anéantir des bataillons de braves soldats et de transporter de précieuses ressources, tout en défendant votre création contre les canons, les archers et tout ce que vos ennemis désespérés ont à leur disposition. Pour en savoir plus sur le jeu, rendez-vous ici !CrossfireX (Console) – 10 févrierDisponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Jouez à la première campagne solo de CrossfireX, Operation: Catalyst, développée en partenariat avec Remedy Entertainment. Prenez le contrôle d’une unité qui devra traverser le territoire ennemi pour sauver leur allié et découvrir les secrets terribles du groupe de mercenaires Black List.Edge of Eternity (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 févrierDisponible dès sa sortie dans le Game Pass : Battez-vous lors de combats épiques au tour par tour en compagnie de Daryon et Selene pour trouver le remède à la Corrosion dans ce récit grandiose traitant d’espoir et de sacrifice, pensé par une petite équipe française passionnée de J-RPG.Skul: The Hero Slayer (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 févrierSkul est un rogue-lite nerveux et rempli d’action dans lequel il est conseillé de perdre la tête. Découvrez 100 personnages jouables disposant chacun de leurs capacités propres ainsi qu’une quantité impressionnante d’objets pour créer des synergies incroyables et prenez part à des combats aussi jouissifs que difficiles.