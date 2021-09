"Notre communauté a exprimé très clairement son désir d'une édition physique dès l'annonce du jeu", a déclaré Josh Grier, directeur des opérations chez Ember Lab. "C'est un honneur de créer un jeu que les gens veulent ajouter à leur collection, et nous sommes ravis de nous associer à Maximum Games pour que cela se produise si rapidement après le lancement initial."

"Kena : Bridge of Spirits est un jeu vraiment spécial et nous sommes ravis de le proposer en magasins", a déclaré Christina Seelye, PDG de Maximum Games. "Il a été fantastique de travailler avec l'équipe d'Ember Lab et nous sommes impatients de voir l'accueil réservé au jeu pendant les fêtes de fin d'année."

Le jeu Kena arrivera en boîte, dans une édition Deluxe grâce à Just for Games, qui éditera cette version boîte chez nous.Le jeu sera disponible demain en demat et en novembre en boîte . Pourquoi autant d'attente entre la version dématérialisée et la version boîte !?!Nous aurons droit à des bonus physiquesCette version boîte sera disponible sur PS4 et PS5