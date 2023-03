Selon Stéphane Longeard, CEO de Microids : « Nous sommes ravis de travailler sur cette adaptation de Cobra, un anime légendaire qui a marqué des millions de spectateurs à travers le monde. Nous avons à cœur de respecter l'univers et les personnages créés par Buichi Terasawa, tout en proposant une expérience de jeu immersive et fidèle à l'esprit de la série. Le jeu Cobra s'annonce comme une grande aventure pour les fans et les joueurs en quête d'un univers riche et captivant ».

De son côté, Tadashi Takezaki, PDG de TMS Entertainment déclare : « Nous avons été impressionnés par la passion et le professionnalisme de l'équipe de Microids, et nous sommes convaincus que les amoureux de Cobra seront ravis de découvrir ce nouveau jeu vidéo. Nous sommes impatients de voir le résultat final, qui promet de ravir les fans ».

Créé en 1978, le cultissime manga Cobra a captivé plusieurs générations de fans par son intrigue complexe et ses rebondissements, notamment grâce à son bras gauche qui renferme une arme redoutable, le rayon Delta, et à son duo iconique formé avec Armanoïde.