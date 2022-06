Project Keystone serait bien une nouvelle console Xbox plus petite qu’une console Xbox Series S. En fait, ce serait la plus petite console Xbox disponible sur le marché.

La forme de cette nouvelle Xbox devrait être plutôt carré ou rectangulaire.

Le design actuel de Keystone est de forme carré, un peu comme une Xbox Series X coupée sur la tranche, et d’environ 3 cm d’épaisseur.

Microsoft souhaiterait intégrer des applications aujourd’hui basiques à la console, telles que Netflix, Disney+, etc.

L’appareil devrait bénéficier de ports USB, et Ethernet et évidemment d’une connexion Wi-Fi.

Aujourd’hui, l’offre Xbox Cloud Gaming plafonne à 1080p 60 FPS sur PC, et 720p 60 FPS sur mobile. Mais la Xbox Keystone pourrait aller jusqu’au 4K 60 FPS en streaming. Cela reste à déterminer.

Le prix de la Xbox Keystone serait d’environ 99 €. C’est un prix planché visé par Microsoft auquel il faudra ajouter le prix de l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate qui est de 13 € par mois ou environ 9 € en promotion.

A quelques jours de la conférence XBOX, Windowscentral, révèle pas mal de choses sur le Project Keystone.