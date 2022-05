"Avant même d'avoir terminé Jedi: Fallen Order, notre équipe avait déjà une idée de comment poursuivre l'aventure pour Cal, BD et le reste de l'équipage", explique Stig Asmussen, directeur du jeu chez Respawn. "Pour Jedi: Survivor, nous travaillons en étroite collaboration avec Lucasfilm Games pour perpétuer l'héritage de Jedi: Fallen Order. Nous utilisons une technologie de pointe pour créer des combats de Jedi et des cinématiques plus dynamiques, afin de développer l'histoire de Cal à mesure qu'il grandit et survit à cette période sombre. Nous sommes impatients de partager plus de détails sur le jeu avec le monde entier dans le courant de l'année."

"Des millions de fans de Star Wars ont été captivés par l'histoire de Cal Kestis, et nous sommes ravis de travailler avec les développeurs extrêmement talentueux de chez Respawn pour continuer de raconter cette histoire épique", a déclaré Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games. "Nous sommes très heureux de dévoiler Star Wars Jedi: Survivor, le prochain chapitre de l'aventure de Cal Kestis, aux joueurs du monde entier."

La suite du jeu Star Wars Jedi Fallen Order se dévoile avec Star Wars Jedi Survivor.Reprenant cinq ans après les événements de Star Wars Jedi: Fallen Order , Star Wars Jedi: Survivor est un jeu d'action et d'aventure narratif à la troisième personne de Respawn Entertainment, développé en collaboration avec Lucasfilm Games.Date de sortie prévue pour 2023, sur PC, PlayStation 5 et XBOX Series X|S. Le jeu fera l'impasse sur les précédentes générations.