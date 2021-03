Plus de 60 des meilleurs titres PC issus du catalogue d’EA, comme Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2 ou Need for Speed Heat, mais aussi plusieurs épisodes des séries les plus populaires de l’éditeur que sont Battlefield, Madden NFL, Command & Conquer ou Les Sims.

Des récompenses exclusives chaque mois pour vos jeux EA préférés. En mars, vous pourrez obtenir des packs Gold Team Fantasy MUT pour Madden 21, un charme d’arme N7 pour Apex Legends et plus encore.

Dès le premier jour de l’arrivée de EA Play dans le Xbox Game Pass pour PC, vous pourrez vous essayer à Star Wars: Squadrons. Maîtrisez l’art du combat aérien, découvrez une expérience authentique de pilotage, ressentez l’adrénaline des affrontements à la première personne en multijoueur et embarquez dans une histoire Star Wars captivante.



Des défis et des récompenses exclusifs dans les jeux, du contenu réservé aux membres ainsi que des réductions sur les contenus dématérialisés via l’application EA Desktop (Bêta).

Jusqu’à 10h d’essai sur des jeux issus des franchises les plus populaires comme FIFA 21.

Décidément, les annoncent s'enchaînent pour XBOX. Le service EA Play débarque dans le Game Pass PC.Ça va être difficile de vendre le EA Play sans le Game Pass plus tard.