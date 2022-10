Si vous pensiez que The Last of Us Part 1 divisait les joueurs sur la question de savoir si un jeu avait besoin d'un remake ou non, préparez-vous car il nous a été révélé que PlayStation est en train de faire un remake ou une remasterisation (les détails ne sont pas encore clairs) d'Horizon Zero Dawn, un jeu qui n'a que cinq ans et dont la suite est sortie plus tôt cette année.

Notre source n'a pas précisé s'il s'agissait ou non d'un remake de type "construit à partir de zéro", mais on nous a dit que le remake comprend un système d'éclairage amélioré (occlusion ambiante, etc.), des textures révisées et de meilleures animations, avec de nouveaux modèles de personnages correspondant à ceux de la suite, Horizon Forbidden West.



En dehors de cela, on nous a dit qu'il y a un gros effort pour apporter les options d'accessibilité que la suite a introduites. Différents modes graphiques seront également disponibles, bien que cela soit une évidence puisque la plupart des jeux PS5 ont un mode performance, un mode qualité et un mode performance non plafonnée pour profiter du VRR (taux de rafraîchissement variable). En ce qui concerne les changements de gameplay eux-mêmes, il y a quelques améliorations subtiles, la plupart étant les améliorations de qualité de vie que la suite a apportées. Il n'a pas été confirmé si oui ou non nous verrons des montures volantes, ou un planeur, bien que nous supposions que c'est peu probable étant donné leur importance liée à l'histoire dans la suite.

Il s'avère que le Remake/Remaster de Zero Dawn n'est pas le seul projet lié à Horizon qui est en cours de réalisation, puisque nous avons également appris par d'autres sources (info collaborée avec notre source originale) qu'une équipe (présumée être Guerrilla Games) de PlayStation développe actuellement un jeu multijoueur Horizon en ligne pour la PS5 et le PC.

Deux sources ont vérifié que le projet est bien réel, et une troisième a donné quelques brefs détails sur une forme de coopération. La personnalisation s'articulerait autour des différentes tribus établies dans la franchise Horizon, mais nous n'avons pas été en mesure de le vérifier, ni de savoir si le jeu en ligne comporterait une forme de coopération ou de PvP

Selon des sources de MP1ST deux jeux dans l'univers de Horizon seraien t en développement, avec pour un commencé un remaster/remake de Horizon Zero Dawn:Ainsi qu'un jeu multi dans l'univers de Horizon :VGC corrobore cela via leurs propres sources: