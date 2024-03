Les précédents :

Yukilin

L3andr3

Kadaj68800

Allanoix

Thelastone

Killia

Sunmiels

Darksly

Opthomas

Elenaa

Bogsnake

Fan2jeux

Thauvinho

Forte

Choroq

Godson

Naoshige11

Squall06

Ghouledheleter

Kujotaro

Bigsnake

Sauronsg

Lefab88

Ippoyabuki

Randyofmana

Terminagore

Gally099

Idd

Roxas35

Famimax

Kraken

Volran

Aggrekuma

Toastinambour

Alexkidd

Kenjushi

Xrkmx

Bourbon

Drybowser

Tripy73

Destati

Myownprivate

Slyder

Sharkinio

Pimoody (Part 1/Part 2)

Torotoro59

Ellegarden

K13a

Khel

Mrpopulus

Gasmok2

51love

Vfries

Negan

Mrnuage

Ostream

Osga

Iglooo

Yoyobzh

Gaeon

Plistter

Shanks

Aros

Nindo64

NicolasGourry

Kevisiano

Momotaros

Saloute les z’amis c’est le Marchand2sable, j’ai 10 ans...10 ans sur gamekyo (33 ans dans la Matrice) et je bosse dans la sécurité pour une boite américaine (sûreté anti-intrusion et sécurité des lieux car avec mon physique de moustique, ça le fait pas). C'est un peu chiant, mais les horaires sont pas mal, je me fatigue pas et ça paie bien. Bref, ça passe.C'était tout simplement mon surnom quand j'étais gosse à l'école primaire, car j'avais balancé une tonne de sable avec la bande sur un autre élève (le pauvre gosse). Pour l'image, j'ai pris le premier truc sur Google, mais avec le temps, je l'aime bien cette main.Les jeux vidéo, c’est comme un panier à fruits géant sur une table. Il y en a de toutes les couleurs et de tous les goûts. Il faut être aussi très sélectif, car parfois on peut tomber sur un fruit pourri et on perd donc son temps et son argent. Mais quand on trouve « le fruit sacré » (sa licence préférée, son jeu préféré ou son genre de jeu préféré), alors là, c'est le pied pour toute une vie.4 ans avec Alex Kidd in Miracle World avec le jeu directement intégré dans la Master System. Le jeu était beaucoup trop dur, donc c'était plus mon grand frère pro-Sega qui m'a fait découvrir le château bleu et marron pour au final ne jamais le finir à cause du code à faire à la fin du jeu. J'ai dû attendre la version PS3 HD pour finir ce putain de jeu.Hormis The House of The Dead 1 dans une fête foraine avec ma famille, pas vraiment. En plus, si mes souvenirs sont bons, j'avais l'impression que le flingue avait été truqué, car malgré le bon mouvement de rechargement, le rechargement ne s'effectuait qu'une fois sur deux, que ce soit pour le flingue de mon frère ou le mien. Bonjour, les pièces de 2 euros à chaque game over gratos (déjà que le jeu de base est assez Hard…).Heart of Darkness sur PS1, j'ai flingué toute ma tirelire, repose en paix petit cochon vert. Oui, j’ai oublié ton nom, mais pas ta couleur. Pourquoi cet achat ? Car j'avais trouvé la jaquette super classe (en réalité, surtout l'ombre derrière). Je ne regrette vraiment pas ce gros sacrifice, car malgré l'eau qui a coulé sous les ponts, le jeu est un véritable chef-d'œuvre à mes yeux et il est parfaitement jouable encore aujourd'hui. Mon instinct ne m'avait donc pas trahi à l'époque, malgré que je n'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas eu de suite à ce super jeu.La Xbox 1 avec Ninja Gaiden 1, les deux d'occasion dans un Scoregame (RIP). J'avais sacrifié plein de jeux PS2 merdiques et quelques jeux GameCube pour atteindre la somme requise. Qu'est-ce que je ne regrette pas, ce jeu est la perle noire de la XBOX, avec une difficulté complètement folle et surprenante, c'était tout nouveau avant, puis bordel cette baffe graphique…Bref dans mon TOP 10 BGE encore aujourd'hui et j’ai encore des frissons pour la scène d’ouverture d’entrée d’Alma.Capcom presents en début de bande annonce...enfin quand ce n’est pas une Gold Edition de Resident Evil ou une énième remastered Plus Alpha de Street Fighter.Resident Evil et les survival-horror du même type (action, survie, gestion)Resident Evil (le manoir Spencer, l’intelligence d’un concepteur fou)Metal Gear Solid (sans Yoji Shinkawa, MGS ne serait pas MGS)Okami (le killer de Zelda Twilight Princess, oui, oui et oui ! )Shadow of the Colussus PS2 (bordel le cheval et les colosses, une leçon pour les développeurs du monde entier, même de nos jours. )Nier Replicant + son bonus Audio Drama (par contre je déteste Automata) / Saga de JV : Metal Gear SolidLes jeux Sonic (cette saga a une OST de dingue a chaque épisode)Une boucle du temps qui se répète de génération en génération.La chute de Lucifer, avoir tout, pour finir bien bas avec cette Gen de la faignantise.Un grand magicien de renom en plein spectacle qui foire tous ces tours de magie.The Last of Us 1, scénario déjà vu, répétition hallucinante de gameplay (la bouteille que tu vas jeter 245 fois durant tout le jeu), 4 monstres différents, de longs moments à suivre un PNJ à la con, une IA aux fraises durant l'infiltration, script lent qui ne donne pas envie de le refaire, et j'en passe. Je n'ai pas aimé du tout, mais je pense que ça doit être moi.On reste avec Naughty Dogs, Jak 2 hors la lois, l'unique, le seul ! Des missions et des checkpoints de nazi, une ambiance rebelle du tonnerre, une prouesse technique et graphique pour de la PS2 (cycle jour-nuit même durant les scènes et météo aléatoire), ambiance et scénario matures, grande variété de missions. Bref, la nouvelle approche m'a complètement séduit et on ne se fait juste jamais chier durant toute l'aventure. Je n’ai jamais compris la déception des gens sur ce jeu, même avec le temps.Allez pour ne pas sortir Solid Snake comme les autres et faire un peu plus sortir de l'ombre un personnage qui reste bien trop souvent dedans, Rikimaru de la licence Tenchu (l'avatar de ma chaine YouTube), le ninja le plus classe de tous les temps et celui qui m'a fait aimer les ninjas quand j'étais mome. Sinon, je n'ai pas vraiment de personnage que j'aimerais voir sa tête sur un plateau d'argent, sorry.J'aime tellement Resident Evil que je crois que je vais m'enterrer avec un exemplaire de Resident Evil 1 ou 2 le jour de la fin des haricots. Sinon, la licence que je déteste le plus, c'est Pokemon. Je n'ai jamais compris le délire et je suis donc totalement allergique à ce truc, mais je ne vais jamais faire chier la communauté avec du trolling ou autres. De toute façon, je déteste faire ça.Tenchu, rien que pour les personnages et l'ambiance unique de la saga. Je suis pas très fan des reboot, donc je souhaite une suite à l'épisode : colère divine, avec la résurrection de Mei-oh. Je ne considère pas le Tenchu sur WII comme canon personnellement. Sinon, j'admets comme beaucoup d'autres qu'un retour de Soul Reaver me ferait grave envie.Je pense que Kojima est sorti 50 000 fois comme réponse à cette question, je vais donc choisir quelqu'un de plus discret que j'apprécie énormément. Shinji Mikami, le papa de la saga Resident Evil et le messie disparu de Capcom.Je partage totalement sa vision du JV, c'est-à-dire des jeux courts qu'on aime tellement qu'on peut finir plusieurs fois pour maîtriser les moindres subtilités de gameplay. Je trouve aussi qu'il a énormément apporté au JV avec la démocratisation du survival-horror fin 90 début 2000, le tsunami TPS grâce à Resident Evil 4 ou encore la création d'un des meilleurs beat em all de tous les temps, God Hand, un chef d'œuvre au bide immérité.Par contre, je trouve qu’il a un peu foutu sa carrière en l'air en quittant Capcom. C'est un peu dommage, et pour une anecdote personnelle avec lui, je me mange toujours les doigts de l'avoir raté en 2014 sur le stand Evil Within à la Japan Expo pour une dédicace de mes Resident Evil PS1 & GameCube.La manette PS5 de très loin.La PS2, inégalable tout simplement.Le réseau gratuit !C’est super fun et ça fait venir du monde chez soi pour une bonne soirée, même pour les allergiques aux JV, mais hormis RE7 et RE4 OG, je n'ai pas fait grand-chose en VR. Je trouve ça plus gadget et très cher pour une utilisation beaucoup trop limitée. Bref la VR, ce n'est clairement pas l'avenir du JV.La tentation du diable.La nouvelle formule des nouveaux Zelda, c'est beaucoup trop long et grand pour rien, j'abandonne toujours mes run, j'ai une grande préférence pour la formule d'avant. Il en va de même pour les Resident Evil, la caméra FPS n'est pas du tout une révolution pour la saga, même si elle reste très efficace par moments.L'accessibilité chez les gameurs et les gameuses handicapées, c'est vraiment cool les devs qui pensent à eux, et je me demande si une manette à une main existe de nos jours ? Si c'est non, je souhaite sa création de tout cœur.Franchement je pense que je vais lâcher dans quelques années, hormis des jeux Capcom, des envies surprises et le rétro, il n'y a plus trop grand-chose qui me crée une hype comme auparavant. Je ne sais pas, je ne me retrouve plus vraiment dans cette avalanche d'open-world, de Souls like sans fin ou de multiplayer à base de musique électro et de danse stupide.Les coûts de production pharaoniques tuent la créativité des développeurs. Il y a aussi des lancements de triple A dignes d'une early access avec des bugs de partout ou autres diableries, sans parler des jeux vendus en kit où tout est payant.L'annonce de DLC avant même la sortie du jeu, ça c’est vraiment un cracha sur le joueur en plus...Pas grand-chose, je crois que ça colle avec la réponse 24, mais j'attends quand même une baisse de prix pour le survival-horror indé Alisa qui me fait un peu de l'œil et je suis assez curieux du Dragon's Dogma 2 d’Itsuno.Le bricolage, on apprend à l'infini avec ce truc et on économise de l'argent. C'est tout bénéf.La planète des singes de 1968, je l'ai découvert étant petit. Le message du film sur l'humanité est juste une leçon de vie pour tous, et bordel ce twist à la fin. Je recommande ce film même aux allergiques des anciens films. La magie peut marcher.Yu-gi-oh suite a la mort de l’auteur, qu'est-ce que c'est mieux en tome, la violence, l'écriture, les dessins, une véritable arnaque l'anime à mes yeux.Je n'en ai pas, je ne suis pas trop livre hélas.Les Save Room des Resident Evil. Une écoute inlassable, et elles me rappellent à chaque fois une époque disparue.Chez moi, c'est le gameplay, c'est l'âme même d'un titre encore plus que le cœur. Si le gameplay est mauvais ou trop répétitif, je lâche au bout de quelques heures. En réfléchissant même super bien, je n'arrive même pas à trouver dans ma mémoire un jeu au gameplay très mauvais mais au scénario remarquable que j'ai apprécié. Je sais qu'il faut une symbiose avec tout le reste, mais le gameplay, c'est vraiment la chose la plus vitale dans un JV pour moi.En 1996, en plein déballage de la PS1 avec Resident Evil aux côtés des grands frères, je n'avais même pas imaginé à cet instant qu'il puisse être possible d'avoir peur dans un jeu vidéo et pourtant…Après une intro complètement dingue en film (à l'époque on a pris ça très au sérieux) et probablement ma plus grosse baffe graphique de tous les temps dans le hall du manoir (excusez-moi mais je passe de la super nintendo à ça), on se retrouve dans le pire couloir au monde, le premier zombie de Resident Evil est là.Sous la panique et les cris d'aides, le grand frère n'a pas tenu très longtemps…S'enchaine par la suite une aventure complètement folle, avec des passages cultes et des frayeurs de plus en plus grandes.Les grands frères ont décidé de jouer à ce truc de jour, car « ça fait trop flipper ». Moi, du haut de mes 6 ans, je n'étais pas censé être là, mais j'étais fasciné par ce que je voyais à l'écran malgré la violence et, faut l'avouer, je faisais un excellent compagnon de route. Avec le temps, les grands frères et les amis ont abandonné les jeux vidéo, et il n’y a plus que moi désormais, mais pour combien de temps...La transition de Snake à Raiden, je pensai vraiment que c'était Solid Snake sous le masque, juste qu'il a perdu du poids à cause de l’incident du Tanker et pour être plus rapide durant les missions (n'importe quoi…). Mais quel choc quand j'ai vu Raiden ! Le pire, c'est qu'on va faire toute l'aventure avec lui. Le lendemain de la découverte, on parlait avec les potes de cette baffe comme jamais.J'avais pourtant vu le personnage dans un Joypad mais je pensais que c'était un boss et non le main character du jeu. L’audace de Kojima n'a aucune limite et même si ce n'est pas mon meilleur MGS, c’est mon Metal Gear préféré en matière d'ambiance, la hype folle dans les magazines, la Big Shell avec l'océan, les discussions entre amis, la fin complètement dingue au katana, les musiques, la démo dans Zone of the Enders...C'est mon MGS du cœur, malgré son infériorité devant MGS3 et 1 (perso je préfère même le 4).C'était un véritable plaisir de me présenter à vous (depuis le temps en plus). J'ai de moins en moins de temps pour les JV et pour Gamekyo, mais je continuerai à être présent de temps à autre et je continuerai à ne rien lâcher pour mes avis et mes news sur Resident Evil et l'univers des Survival-Horror sur mon blog. Bonne santé et bonne réussite à vous, @+ sur Gamekyo la famille.PS :-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.-Si vous avez déjà le questionnaire, vous pouvez toujours envoyer vos réponses, n'oubliez pas.