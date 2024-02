Les précédents :

Je m'appelle Jahid, j'ai 37 ans, je travail dans le transport. Je joue depuis tout petit, j'ai découvert les JV avec la Master System et depuis, cette passion ne m'a jamais quitté.J'aime jouer un peu à tout, il y a que 2 genres de jeux qui ne m'attirent pas, les visual novel et les point and click.Les genres que j'aime le plus sont les RPG, SHMUP et jeux de combat.J'ai connu Gamekyo il y a un peu plus de 10 ans, avant j'étais plus actif, faute de temps, maintenant je regarde l'actu sur le site ou dans les blogs sans trop interagir mais la bonne époque me manque parfois.J'ai choisi ce pseudo car Momotaros c'étais à la base le nom du blog qu'on avait créé un pote et moi. C'est lui qui avait choisi le nom et ça vient de Kamen Rider.Mon avatar viens de Gamekyo, un membre avait posté des photos de cosplay du Comiket et il y avait cette photo d'un photographe qui prenait en photo la culotte d'une cosplayeuse. C'est bien évidement un truc de gros beauf à ne jamais faire mais la situation était tellement tordue et m'a fait tellement rire que c'est devenu mon avatar depuis ce jour.Le jeu vidéo est ce livre ou ce film dans lequel tu n'es pas seulement spectateur mais aussi acteur de ce qu'il se passe. Il y a certains jeux dans lesquels tu suis une histoire imposée comme dans les FF et d'autres ou tu peux de par tes choix, écrire l'histoire de ton personnage comme dans les TES.Je ne suis pas sûr mais c'est sûrement Sonic ou Alexkidd sur Master System. J'avais sûrement 6-7 ans, j'ai pas vraiment de souvenir particulier car ça remonte à trop longtemps mais j'ai suffisamment aimé pour jouer encore aujourd'hui, 30 ans après.Oui et il y a énormément de jeux arcade que j'aime et on a la chance d'en avoir un max sur console. Je me souviens avoir kiffé jouer à Initial D Arcade Stage et Mario Kart Arcade GP dans une salle au Japon, l'arcade dans une salle c'est vraiment un truc unique.C'est sûrement un des jeux que j'ai choppé avec ma PS3 Jap avant sa sortie en Europe. J'avais Resistance, Genji et Motor Storm. Genji car j'ai bien aimé celui sur PS2, Motor Storm et Resistance car le gameplay avait l'air sympa.La PSP, c'était soit elle, soit la DS, j'ai choisi la PSP pour les jeux 3D, je crois que mes premiers jeux était DBZ Shin Budokai, Monster Hunter Freedom et Key of Heaven. J'ai fini par prendre aussi une DS et c'était à mes yeux la meilleure gen portable niveau variété sur les 2 consoles.Le gameplay, pour moi c'est la base d'un jeu et cette base passe bien avant les graphismes ou tout autre aspect.Gameplay : Zelda TOTKLevel design : Dark SoulsCharacter design : FF 7Direction Artistique : Dragon's CrownAnimation : Asura's WrathScénario : Legacy of Kain DefianceBande son : NierDes pionniers du gameplay, ils ont créé ou révolutionné pas mal de genres de jeux.Des challenger qui ont réussi à vite se faire une place et proposer quelque chose de nouveau.Les meilleurs pour les services en ligne et abonnements qui proposent des jeux.Dans tous les cas, il y a du bon et du mauvais chez les 3 et j'ai appris à accepter ou pas certains trucs chez chacun d'eux.Il y en a beaucoup, les Halo, les God of War, les Mario 3D, les Kingdom Hearts, je ne saurais pas vraiment l'expliquer mais j'ai beau reconnaître qu'ils ont tous l'air très bons, ils ne m'attirent pas. C'est bizarre car j'aime bien les FPS, les Beat'em All, les jeux de plateforme et les action RPG mais ceux là ne me font rien. J'ai juste pas adhéré à ce qu'ils proposent.FF8, j'ai été très étonné de voir que beaucoup de fans de FF n'aiment pas ce jeu. C'est mon FF préféré et le premier FF que j'ai fait.Je kif ce jeu, gameplay, système d'association, les Guardian Force, le Triple Triad, le scénario, l'OST.Perso préféré : Je ne sais pas, il y a plein de perso que j'aime beaucoup, là comme ça je dirais The Boss (MGS3) pour son histoire, son charisme et tout ce qu'elle représente pour Naked Snake.Perso que je n'aime pas : Ellie et Abby dans TLOU 2. Je kif TLOU 1 et ses persos mais l'histoire du 2 et ses persos m'ont foutu la haine. Vous voyez la tête qu'à Ellie sur la cover du jeu ? C'est en fait moi quand j'ai vu la finJe ne trash talk pas le jeu hein, le gameplay, l'animation, la durée de vie, les graphismes etc... tout est au top mais son histoire bordel, je ne leur pardonnerai jamaisLa licence que je préfère est les Souls, ces jeux ont influencé du monde que ce soit au niveau des joueurs comme des développeurs. Ils sont juste magnifiques et dégagent quelque chose d'unique, merci FromSoftware.En licence que je n'aime pas, il y a Splatoon, je précise que je ne déteste pas, c'est comme les réponses de la question 11, je n'accroche juste pas.Tenchu, j'aimerais soit un remake du 1er, soit une suite à Tenchu ZTenchu est avec MGS un des monuments de l'infiltration, ils ont tous les 2 apporté beaucoup au genre et Tenchu manque cruellement aujourd'hui.Je pourrais en citer beaucoup car beaucoup de grands noms méritent d'être honorés mais il faut en choisir un donc Hidetaka Miyazaki pour tout le taf qu'il a fait depuis son arrivé chez FromSoftware.Grâce à son travail et sa vision des choses, son studio a eu la chance d'être connu du grand publique, plusieurs années après sa création.Les manettes Sony en général, pour tout ce qu'il y a avant la PSX, je trouve que la meilleure manette est celle de la Snes.Pourquoi les manettes Sony ? Parce que je préfère les manettes avec joysticks symétriques.Je ne déteste pas pour autant les autres manettes, je m'adapte vite, surtout que les formes des manettes des 3 constructeurs, se ressemblent beaucoup.Je n'en ai pas vraiment, toutes les consoles ont eu de très bons jeux. La PS2 est une de mes consoles préférée, c'est pas forcément pour sa ludothèque mais aussi pour tout ce qu'elle représente à mes yeux, je l'ai eu quand j'étais en fin de collège/début de lycée et c'est une période de ma vie que j'ai kiffé.Oui forcément, les joueurs PC ont accès à certaines choses comme les mods, randomiser, cheat engine, jeu en ligne gratuit qu'on a pas sur consoles ou alors qu'on a différemment.ils ont aussi un paquet de jeux propres au PC et qui sont compliqués à adapter sur console.Sur console il y a aussi un paquet de jeux non dispos sur PC et surtout encore la présence de versions physiques.Perso je n'ai pas de PC pour jouer donc je suis beaucoup plus familier à l'univers console.J'ai testé vite fait et perso je trouve ça sympa mais j'irais pas mettre le prix fort pour le peu de jeux VR qui peuvent m'intéresser.Les abonnement pour avoir accès au jeu en ligne c'est de la merde, faut pas me parler de l'entretient des serveurs ou de l'amélioration de la qualité du online car c'est juste du flan.Sur PS3 on jouait très bien en ligne gratuitement, sur PC ils le font encore aujourd'hui donc Sony et Nintendo nous l'ont bien mise en suivant Microsoft sur le online payant. Alors oui, quand on paye, on a pas que le online puisqu'il y a des jeux en plus mais on va pas se le cacher, on paye surtout pour le online.Maintenant pour les abonnement qui proposent l'accès à un catalogue de jeu, je trouve ça bien, j'ai testé le GamePass Ultimate, PS+ Premium et NSO + Pack additionnel et, chacun est sympa et apporte sont lot de bonnes et mauvaises idées. Les prix sont très élevés mais en fonction de comment vous jouez et achetez des jeux, ça peut être intéressant ou pas. Perso je fais du partage de compte donc je les paye à moitié prix avec le fréro avec qui je fais ça.Le GamePass Ultimate est le meilleur des 3 abonnements car il propose les first party et même certains gros jeux tiers day one.-Les gros éditeurs qui sortent encore certains jeux qu'en démat ou alors en boite ailleurs et en démat chez nous.-Les gros éditeurs qui ne traduisent toujours pas en FR leurs jeux, perso je peux jouer en Anglais donc ça ne me dérange pas mais c'est pas le cas de tout le monde.-Payer pour jouer en ligne.-Les bonus de préco démat de certains jeux qui sont en fait du contenu bloqué déjà présent dans votre galette. En gros les dev bloquent du contenu et vous font croire que vous le méritez parce que vous avez préco leur jeu...-Les jeux en édition standard à 80€-Les jeux dispo pendant un temps limité comme la compilation Super Mario 3D All Stars sur Switch, pour cette compilation je m'en fout un peu mais j'aimerai que ce genre d'idée de merde ne se démocratise pas.-Les loot box, micro paiement et autres sataneries.-Les jeux à connexion obligatoire même si on veut jouer en solo.Les constructeurs qui ont compris que l'émulation ça fait plaisir à certains anciens joueurs, il ne font pas encore de version émulée parfaite de leurs jeux mais ça fait plaisir de doser des vieux jeux sur nos consoles actuelles.J'espère que les prochaines générations de consoles continueront à laisser aux joueurs, le choix d'avoir leurs jeux en démat ou en boite. Si ça tourne mal, j'ai tellement de jeux en retard à faire, que je pourrais tenir des années sans acheter de jeux tout en continuant à jouer tous les jours.Aucune idée, je regarde parfois les stream des constructeurs et parfois certains stream comme l'EVO, ça me suffit.Les manga/anime, comme les JV, j'en regarde depuis tout petit.Les sports de combat et art martiaux, je ne pratique pas mais j'aime bien l'entrechoquement d'os et de tendons...Le catch, surtout les anciens catcheurs.La musique en général.Film (animation ça marche aussi) de chevet :Terminator 2BD (Manga ou Manhwa, tu peux mettre aussi une BD occidental) :Dragon BallRoman (une saga ça marche aussi) de chevet :Je ne lis pas de roman mais j'aimerai lire un jour Dracula et La pérégrination vers l'ouestMusique de chevet (Une OST d'un jeu ou d'un film ou tu peux mettre un groupe etc) :Dive into the Heart (Kingdom Heart)FromSoftware ?Oui !Quel est ton GOTY 2023 ?Zelda TOTKPour ou contre les sorties d'exclusivités sur d'autres supports (PC etc...) ?Totalement pour, perso tant que moi je peux jouer avec ce que j'ai, ça ne me dérange pas que d'autres puissent aussi profiter et kiffer comme moi j'ai kiffé. J'espère d'ailleurs que Bloodborne arrivera un jour sur PCPS :-Si vous faites partis des membres qui n'ont pas demandé le questionnaire, mais en voyant les questions vous avez envie d'y répondre, vous pouvez m'envoyer vos réponses en MP, je peux vous donner le questionnaire, je rajouterais vos réponses à la suite des autres membres déjà publiés.-Si vous avez déjà le questionnaire, vous pouvez toujours envoyer vos réponses, n'oubliez pas.