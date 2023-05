Découvre un BMD brillant et audacieux à l’apparence vernie, adopte l’osé bleu pastel de l’arrière de la manette, des gâchettes et des joysticks, et profite de la luminosité estivale offerte par les boutons et gâchettes Xbox, le tout inspiré par la collection Summer Make the Rules de la marque OP







Lance-toi dans une expérience de jeu brûlante avec la manette sans fil Xbox - Édition spéciale Sunkissed Vibes OPI, inspirée par la collection Summer Make the Rules de la marque OPI. Offre-toi un glow-up pour l’été et fais de chaque jour une journée ensoleillée.

Une nouvelle manette pour la XBOX vient de faire surface et elle est pas mal du tout. Sobrement nommée Édition spéciale Sunkissed Vibes OPI, elle sera disponible dès le 9 Mai.Le lien de préco est ci-dessous.