"Nous sommes ravis de revenir en 2023 avec un événement à la fois numérique et en personne", a déclaré le président et chef de la direction de l'ESA, Stan Pierre-Louis, au Washington Post dans une interview. "Autant nous aimons ces événements numériques, et autant ils atteignent les gens et nous voulons cette portée mondiale, nous savons également qu'il y a un très fort désir pour les gens de se réunir - pour pouvoir se connecter en personne et se voir et parler de ce qui rend les jeux géniaux.

