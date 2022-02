"Lorsque j'ai commencé à travailler sur la conception du casque PlayStation VR2, l'un des domaines sur lesquels je voulais me concentrer en premier était l'idée de créer un évent dans le casque pour laisser sortir l'air, similaire aux évents de la console PS5 qui permet flux d'air. Nos ingénieurs ont proposé cette idée comme un bon moyen de permettre la ventilation et d'éviter que l'objectif ne s'embue pendant que les joueurs sont immergés dans leurs jeux VR. J'ai travaillé sur de nombreux concepts de conception pour y parvenir, et dans la conception finale, vous pouvez voir qu'il y a un petit espace entre la surface supérieure et la surface avant de la lunette qui contient la ventilation intégrée. Je suis vraiment fier de la façon dont cela s'est passé et des commentaires positifs que j'ai reçus jusqu'à présent. J'espère que nos fans de PlayStation seront également d'accord, et j'ai hâte qu'ils l'essaient.



– Yujin Morisawa, directeur artistique principal, SIE









Fidélité visuelle :

PS VR2 est compatible 4K et HDR, offre un champ de vision à 110 degrés et propose le rendu fovéal, garantissant une expérience visuelle haute fidélité. Grâce à son écran OLED, les joueurs pourront profiter d’une résolution d’affichage de 2000 x 2040 par œil et d’un taux de rafraîchissement de 90/120 Hz.

Suivi de la manette par le casque :

avec sa technologie de suivi complète basée sur des caméras intégrées au casque VR, PS VR2 est capable de vous suivre, vous et votre manette. Vos mouvements et les directions que vous empruntez sont pris en compte dans le jeu sans exiger de caméra externe.

Nouvelles fonctionnalités sensorielles :

la technologie PS VR2 Sense combine le suivi des yeux, le retour du casque et l’Audio 3D aux fonctionnalités de la manette PS VR2 Sense pour offrir un degré d’immersion jamais atteint. Le retour du casque est une nouvelle fonctionnalité qui décuple la dimension sensorielle des actions du joueur dans l’univers du jeu. Cette technologie repose sur un moteur intégré qui vibre pour ajouter une composante tactile intelligente, ce qui plonge les joueurs plus intensément dans l’expérience de gameplay. Par exemple, les joueurs pourront sentir le pouls d’un personnage s’accélérer pendant les moments de forte tension, une sensation de frôlement lorsque des objets passent tout près de la tête de leur personnage, ou encore la poussée d’un véhicule prenant de la vitesse. En outre, la technologie Tempest 3D AudioTech de la PS5 donne vie à tout l’environnement du joueur, pour toujours plus d’immersion.

Suivi des yeux :

le système de suivi de PS VR2 détecte les mouvements des yeux. Ainsi, un simple regard dans une direction donnée peut se traduire par une commande supplémentaire pour le personnage dans le jeu. Ceci permet aux joueurs d’interagir de façon plus intuitive, novatrice et réaliste avec l’environnement, pour une réponse émotionnelle décuplée, une expression améliorée et un nouveau niveau de réalisme dans les jeux.

Le PSVR 2 se dévoile sur le PlayStation Blog US. Après la VR sur PS4, nous allons bientôt pouvoir nous faire la VR sur PS5 dans de meilleures conditions.Comme on peut le remarquer, les manettes ne ressemblent plus du tout au PSMOVE, elle ressemble à celles de l'Oculus Rift.Toujours câblé, mais apparemment cette fois, ce sera moins contraignant. Un seul câble pour pouvoir profiter bien mieux du PSVR 2.Pas de date de sortie pour le moment.