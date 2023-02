Le prix de la grosse édition collector du jeu STALKER 2 Heart of Tchernobyl aura droit à une augmentation au vu de l'augmentation de matière première.À l'intérieur nous retrouverons :Ultimate + Bonus PrécoSteel Book (Ultimate art)Lettre des développeurPermis d'accès à la ZoneLot d'autocollantsCarte de la ZonePosterÉcussons de factionsJeton militaireKeychain Porte-clés avec allume-feuArt BookFigurine de StalkerLampe ArtefactSac à dos S.T.A.L.K.E.R.

posted the 02/16/2023 at 02:29 PM by leblogdeshacka