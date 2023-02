"Perp Games était fier de soutenir PlayStation VR, en sortant sous forme de boîte physique plus de 60 jeux et en s'associant à certains des meilleurs studios de l'industrie. Nous sommes maintenant au début d'un nouveau voyage de réalité virtuelle et nous continuerons à soutenir les développeurs et à nous efforcer de faire en sorte que les joueurs aient le choix. A déclaré Rob Edwards, PDG de Perp Games.

En mars et début avril, Perp Games proposera 5 titres PlayStation VR2 en boîte. Les jeux, de tous genres différents, utilisent le matériel de la PlayStation VR2, apportant une profondeur et une étendue d'expériences de jeu que vous ne trouverez pas ailleurs.À plus long terme, Perp Games publiera également plusieurs versions physiques en boîte des titres PlayStation VR2 tels que :Et bien d'autres que Perp Games ne peut pas encore annoncer ..