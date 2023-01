Aidez Madeline à survivre à ses démons intérieurs sur le mont Celeste, dans ce jeu de plateforme ultra relevé fait à la main, réalisé par les créateurs du classique TowerFall.



Les commandes sont simples et accessibles : il suffit de sauter, sprinter en l’air et grimper. Mais il faudra maîtriser toute la profondeur jeu qui fait de chaque échec une leçon. Les renaissances rapides incitent à grimper pour découvrir les mystères de la montagne et à braver tous ses dangers.



Ça y est, Madeline. Respire bien fort. Tu peux le faire.

Just for Games annonce l'arrivée en boite du jeu Celeste sur Switch et PS4.Celeste sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation le 30 juin 2023.