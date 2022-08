NetEase vient d'acquérir le studio Quantic Dream.NetEase Games, une division de NetEase Inc., a acquis la société parisienne Quantic Dream, l'un des principaux développeurs indépendants de jeux vidéo. Il se spécialise dans la création de jeux où vous devez faire les bons choix sous une forte pression dramatique et émotionnelle – ou perdre vos proches.Quantic Dream, dirigé par David Cage et Guillaume de Fondaumière, deviendra le premier studio de NetEase Games en Europe, ce qui représente une étape importante dans la réalisation de la vision de NetEase de devenir mondial et haut de gamme. Quantic Dream emploie plus de 250 personnes.Le prix d'achat n'a pas été communiqué. L'accord fait suite à un investissement minoritaire que NetEase a réalisé dans Quantic Dream en 2019.