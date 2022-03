La console Xbox Series S noire personnalisée comprend un anneau de portail doré brillant sur sa surface à côté d'un logo Sonic the Hedgehog 2 en relief. Avec des revêtements texturés rappelant la texture "hérissée" des hérissons à l'état sauvage, les nouvelles manettes sans fil Xbox sont disponibles en Sonic Blue et Knuckles Red.





À l'occasion de la sortie du film Sonic 2, XBOX et Paramount se sont associés pour créer une Series S à l'effigie des héros du film.Comme d'habitude, il y a de fortes chances, de voir la console sur eBay.Le film Sonic 2, sera en salle dès la fin du mois en France et le 7 Avril aux US.