" Godfall: Ultimate Edition est le summum de l'aventure épique de haute fantaisie que nous avons décidé de créer lors du développement de notre ambitieux RPG de nouvelle génération ", a déclaré le directeur du jeu Counterplay Games, Daniel Nordlander, dans un communiqué de presse.

“ L' Ultimate Edition ouvre non seulement les royaumes d'Aperion aux joueurs Xbox et Steam, mais contient également la mise à jour 'Exalted' récemment annoncée, notre dernier et plus grand ajout au jeu. La combinaison de plusieurs changements majeurs induits par les fans et de la disponibilité de nouvelles plates-formes en fait vraiment le meilleur moment pour quiconque de se joindre à la lutte contre les macros.

L'exclusivité de lancement de la PS5, Godfall s'apprête à débarquer sur One|Series, dans une Ultimate Edition.Le jeu sera disponible le 7 Avril pour 29.99€ dans un premier temps et 39.99€ ensuite.