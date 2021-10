Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition comprend Grand Theft Auto III , Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas avec "des améliorations globales, y compris des améliorations graphiques et des améliorations de gameplay modernes, tout en maintenant l'aspect et la sensation classiques des originaux.

C'est y est, la Definitive Edition de GTA est officiellement annoncéeLa compilation sera disponible le premier trimestre 2022, sur PS4, PS5, One|Series, Switch, PC et mobiles.Les anciennes versions, seront supprimés des différents stores.