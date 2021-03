Des heures et des heures de fun intense avec un mode Aventure rempli de Romains, et un mode Arcade avec classement en ligne pour vous mesurer aux autres joueurs.



Jouez en coopération (en local) en famille ou entre amis, et partagez votre aventure en incarnant Astérix et Obélix !



Envoyez valser des milliers de Romains grâce à une vaste palette de coups et de combos uniques et adaptés à chacun des deux Gaulois.



L’aventure principale s’inspire directement des tomes de la bande dessinée Astérix & Obélix, mais inclut également un chapitre original créé spécialement pour le jeu.



Découvrez des mini-jeux pour compléter le festin de nos amis Gaulois !

Microids vient de dévoiler le trailer de son nouveau jeu Astérix.Astérix & Obélix, reviennent dans une nouvelle aventure pleine de baffes ! Incarnez Astérix et Obélix et traversez les paysages les plus iconiques de la saga tout en affrontant une flopée d’ennemis, dans un Beat Them Up rempli d'action... et de baffes !Nous devons le jeu à Mr Nutz Studio, qui proposera un design digne de la BD qui nous avons aimé quand nous étions enfants et que l'on aime toujours.Astérix et Obélix aura droit à son mode coopératif local qui invitera les joueurs à allier leurs forces pour vaincre les ennemis des célèbres Gaulois.Le jeu sera disponible en automne 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Il sera compatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.