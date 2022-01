Microsoft rachète Activision Blizzard !

Explosif, et le mot est faible : Microsoft vient d'annoncer de manière officielle le rachat d'Activision Blizzard, donc en gros le plus gros éditeur de la planète financièrement parlant, soit :- Activision- Blizzard- King- Toys for Bob- Demonware- Treyarch- Raven- Infinity Ward- High Moon- Beenox- Sledghammer GamesEt bien entendu la brouette d'énormes licences associées, dontCoût de la chose ? Environ 70 milliards de dollars.- Malgré les polémiques, Bobby Kotick se maintient au poste de PDG de la désormais filiale.- Pas encore d'infos concernant le statut d'exclusivité ou non de certaines franchises.