Canada : 8 ans après son lancement, la Switch 1 va subir une hausse de prix généralisée Canada : 8 ans après son lancement, la Switch 1 va subir une hausse de prix généralisée

Dans ce monde où plus rien n'a de sens, Nintendo annonce une augmentation de ses tarifs autour de l'intégralité du hardware de la Switch 1, plus de 8 ans après son lancement et alors que sa relève a commencé à s'imposer dans le monde depuis presque 1 mois.



Pour l'heure, cela ne concerne que le Canada avec pour raisons les « nouvelles conditions du marché » et sont donc concernés les Switch standard, Switch OLED, Switch Lite mais aussi les accessoires et les jeux, aussi bien en physique que numérique ainsi que l'abonnement NSO et les Amiibo. Les nouveaux prix seront annoncés le 1er août.



Tout ce qui tourne autour de la Switch 2 ne bougera pas (pour l'instant ?), si ce n'est du coup l'abonnement online.