Assassin's Creed Black Flag : le doubleur d'Edward Kenway sous-entend à son tour le remake

Le remake de Assassin's Creed : Black Flag devient un secret de polichinelle, comme bien des projets chez Ubisoft d'ailleurs. Car après les leaks de Tom Henderson et les propos du fabricant de figurines PureArts plus tôt ce mois-ci, c'est maintenant Matt Ryan (doubleur US de Edward Kenway) qui balance tranquillement durant une séquence de dédicaces que les fans auront bientôt l'occasion de rejouer à l'épisode précité, mais qu'il ne peut évidemment pas dire ce qui se cache derrière ce sous-entendu.



Bref, on va faire comme si c'était quasiment officiel et la vraie question va être maintenant de savoir « quand » sortira cette refonte sous la dernière version du moteur Anvil. Selon Henderson, les plans étaient signés pour un lancement en novembre 2025 mais le calendrier a été modifié suite au report d'Assassin's Creed Shadows et son propre suivi. Après, comme on l'a déjà dit, le vrai défi en 2026 sera d'esquiver les nombreux gros morceaux.