Invincible VS a aussi sa date de sortie

Petit à petit, le planning du printemps 2026 se dessine et après(car reporté) et le tout juste abordé, c'est maintenantqui se calera le 30 avril 2026 sur PC/PS5/XBS au prix moindre de 49,99€ histoire de lui laisser une chance de survie.Du VS Fighting qui proposera au moins 18 personnages jouables, ce qui est assez correct pour ce type d'adaptation, dont Ella Mental, totalement inédite à la franchise et créée pour l'occasion du jeu par ses co-créateurs.La fin de la bande-annonce dévoile en outre une édition Deluxe (79,99€) incluant notamment un Season Pass fait de 4 nouveaux persos, en ajoutant un Collector à 99,99€ exclusif à Amazon ajoutant une réimpression du numéro 1 du comics, 4 cartes à collectionner et un Steelbook.