Au final, Nagoshi a quitté l'univers de la mafia japonaise pour nous proposer la mafia coréenne

On souhaitait le meilleur pour Toshihiro Nagoshi, surtout quand on a compris que NetEase lui avait imposé de vite terminer son projet sous peine de se retrouver sans un rond supplémentaire, mais aujourd'hui, on en vient quand même à se demander quel fut l'intérêt de quitter le studio depour faire l'équivalent d'un. Du genre un spin-off ou une saga annexe à laVoici donc(déjà le nom…), se déroulant dans le quartier emblématique de Kabukicho où l'on incarnera Shin Ji-Seong (interprété par l'acteur Ma Dong-seok), membre de la mafia coréenne et dont l'apparente unique différence avec les habitudes du réalisateur sera de proposer un mixe corps-à-corps et armes à feu.Sortie prévue on ne sait encore quand mais au moins sur PC, bien que l'on ne doute à aucun instant d'une arrivée sur consoles.