Au final, Nagoshi a quitté l'univers de la mafia japonaise pour nous proposer la mafia coréenne
On souhaitait le meilleur pour Toshihiro Nagoshi, surtout quand on a compris que NetEase lui avait imposé de vite terminer son projet sous peine de se retrouver sans un rond supplémentaire, mais aujourd'hui, on en vient quand même à se demander quel fut l'intérêt de quitter le studio de Yakuza pour faire l'équivalent d'un Yakuza. Du genre un spin-off ou une saga annexe à la Judgment.

Voici donc Gang of Dragon (déjà le nom…), se déroulant dans le quartier emblématique de Kabukicho où l'on incarnera Shin Ji-Seong (interprété par l'acteur Ma Dong-seok), membre de la mafia coréenne et dont l'apparente unique différence avec les habitudes du réalisateur sera de proposer un mixe corps-à-corps et armes à feu.

Sortie prévue on ne sait encore quand mais au moins sur PC, bien que l'on ne doute à aucun instant d'une arrivée sur consoles.

publié le 12/12/2025 à 07:50 par Gamekyo
newtechnix publié le 12/12/2025 à 08:14
Son clone de Yakuza ne fait même pas envie
malroth publié le 12/12/2025 à 08:19
Trop hate de voir le gameplay
noishe publié le 12/12/2025 à 08:26
Kabukicho qui est le même quartier que la majorité des jeux Yakuza (renommé Kamurocho dans les Yakuza, c'est fréquent d'utiliser des noms fictifs pour de vrais quartiers).

A voir mais j'avoue que je comprends pas pourquoi il a quitté le studio pour ça. Peut être qu'il en avait marre de toujours réutiliser les mêmes assets entre les jeux et il voulait repartir de 0.
shirou publié le 12/12/2025 à 08:36
Ah merde, un jeux qui se passe en Corée ça aurait pu être cool pour le changement mais se retrouver a Kabukicho... autant ça me dérange pas d'y retourner mais dans se cas la autant jouer a Yakuza.
kiryukazuma publié le 12/12/2025 à 08:53
Ah ouais ok ! Est-ce que c'était trop compliqué d'au moins enlever Dragon du titre ?

Encore un qui a totalement tourné... et je suis fan de lui...

Tu quittes Sega, tu fais un jeu identique... le même quartier, les mêmes persos....

Bon ca va être bien mais vraiment tout est foutu en 2025...Quelle semaine.. avec le fake trailer de Shenmue 4...
kurosu publié le 12/12/2025 à 09:29
Les rageux
Il mets à l'amande techniquement les jeux de RGG studios, à voir le gameplay maintenant
ouken publié le 12/12/2025 à 09:34
whaou xwhaouuuuu claque !!!!
patrickleclairvoyant publié le 12/12/2025 à 09:47
Encore le même lieu, ça fatigue
liberty publié le 12/12/2025 à 09:54
J'aime beaucoup cet acteur. C'est sympa le changement. Espérons que ce ne soit pas un truc fermé à la Yakuza mais un truc plus intéressant dans son gameplay, openworld...
alucardhellsing publié le 12/12/2025 à 10:01
hate de voir ça ! ça envoie !
kujotaro publié le 12/12/2025 à 11:23
Ça a l'air tellement vénère. C'est day one.
adamjensen publié le 12/12/2025 à 11:27
Excellent cet acteur.
J'ai hâte de voir du Gameplay.
altendorf publié le 12/12/2025 à 11:28
J’ai hâte ! Le papa de Yakuza qui créé un vrai rival a Yakuza, c’est tellement oui.
marcelpatulacci publié le 12/12/2025 à 11:47
Mafia + Ma Dong-seok = je prend bordel
