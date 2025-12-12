Au final, Nagoshi a quitté l'univers de la mafia japonaise pour nous proposer la mafia coréenne
On souhaitait le meilleur pour Toshihiro Nagoshi, surtout quand on a compris que NetEase lui avait imposé de vite terminer son projet sous peine de se retrouver sans un rond supplémentaire, mais aujourd'hui, on en vient quand même à se demander quel fut l'intérêt de quitter le studio de Yakuza pour faire l'équivalent d'un Yakuza. Du genre un spin-off ou une saga annexe à la Judgment.
Voici donc Gang of Dragon (déjà le nom…), se déroulant dans le quartier emblématique de Kabukicho où l'on incarnera Shin Ji-Seong (interprété par l'acteur Ma Dong-seok), membre de la mafia coréenne et dont l'apparente unique différence avec les habitudes du réalisateur sera de proposer un mixe corps-à-corps et armes à feu.
Sortie prévue on ne sait encore quand mais au moins sur PC, bien que l'on ne doute à aucun instant d'une arrivée sur consoles.
A voir mais j'avoue que je comprends pas pourquoi il a quitté le studio pour ça. Peut être qu'il en avait marre de toujours réutiliser les mêmes assets entre les jeux et il voulait repartir de 0.
Encore un qui a totalement tourné... et je suis fan de lui...
Tu quittes Sega, tu fais un jeu identique... le même quartier, les mêmes persos....
Bon ca va être bien mais vraiment tout est foutu en 2025...Quelle semaine.. avec le fake trailer de Shenmue 4...
Il mets à l'amande techniquement les jeux de RGG studios, à voir le gameplay maintenant
J'ai hâte de voir du Gameplay.