Pragmata : nouvelle bande-annonce, date de sortie, démo et édition Switch 2

Les Game Awards ont également permis de repartir avec des nouvelles deavec déjà une nouvelle bande-annonce prouvant que l'on va défourailler ailleurs que dans les tréfonds de l'espace mais pas que :- Sortie prévue le 24 avril 2026.- Une version Switch 2 est au programme.- Une démo est disponible sur PC (prochainement sur consoles).- Lui aussi aura droit à un Amiibo.- Une édition Deluxe à 79,99€ sera proposée, incluant notamment des skins.Espérons pour Capcom que le succès soit au rendez-vous après plusieurs échecs pour leurs dernières licences en date.