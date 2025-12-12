recherche
News / Blogs
Pragmata : nouvelle bande-annonce, date de sortie, démo et édition Switch 2
Les Game Awards ont également permis de repartir avec des nouvelles de Pragmata avec déjà une nouvelle bande-annonce prouvant que l'on va défourailler ailleurs que dans les tréfonds de l'espace mais pas que :

- Sortie prévue le 24 avril 2026.
- Une version Switch 2 est au programme.
- Une démo est disponible sur PC (prochainement sur consoles).
- Lui aussi aura droit à un Amiibo.
- Une édition Deluxe à 79,99€ sera proposée, incluant notamment des skins.

Espérons pour Capcom que le succès soit au rendez-vous après plusieurs échecs pour leurs dernières licences en date.

  • Pragmata : nouvelle bande-annonce, date de sortie, démo et édition Switch 2
  • Pragmata : nouvelle bande-annonce, date de sortie, démo et édition Switch 2
  • Pragmata : nouvelle bande-annonce, date de sortie, démo et édition Switch 2
  • Pragmata : nouvelle bande-annonce, date de sortie, démo et édition Switch 2
  • Pragmata : nouvelle bande-annonce, date de sortie, démo et édition Switch 2
  • Pragmata : nouvelle bande-annonce, date de sortie, démo et édition Switch 2
  • Pragmata : nouvelle bande-annonce, date de sortie, démo et édition Switch 2
  • Pragmata : nouvelle bande-annonce, date de sortie, démo et édition Switch 2
plus de médias
3
Qui a aimé ?
link49, nicolasgourry, tripy73
publié le 12/12/2025 à 04:35 par Gamekyo
commentaires (4)
ravyxxs publié le 12/12/2025 à 04:55
Ce jeu sera très bon, j'ai espoir.
bisba publié le 12/12/2025 à 05:17
Capcom mise beaucoup sur la Switch 2 ont dirais, au point de faire une annonce dans l'annonce en fin .
malroth publié le 12/12/2025 à 08:06
Excellent
mattewlogan publié le 12/12/2025 à 11:14
Top il m’intéresse
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Pragmata
2
Ils aiment
Nom : Pragmata
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo