Pragmata : nouvelle bande-annonce, date de sortie, démo et édition Switch 2
Les Game Awards ont également permis de repartir avec des nouvelles de Pragmata avec déjà une nouvelle bande-annonce prouvant que l'on va défourailler ailleurs que dans les tréfonds de l'espace mais pas que :
- Sortie prévue le 24 avril 2026.
- Une version Switch 2 est au programme.
- Une démo est disponible sur PC (prochainement sur consoles).
- Lui aussi aura droit à un Amiibo.
- Une édition Deluxe à 79,99€ sera proposée, incluant notamment des skins.
Espérons pour Capcom que le succès soit au rendez-vous après plusieurs échecs pour leurs dernières licences en date.