Monster Hunter Wilds : présentation de la 4e MAJ majeure + optimisations techniques en approche
Monster Hunter Wilds doit survivre à sa propre tempête commerciale (sur la longueur, car au lancement c'était très bien) et accueillera le 16 décembre sa 4e MAJ majeure avec au programme :

- Le retour du Gogmazios dans un affrontement titanesque réunissant 4 joueurs en coopération et 4 PNJ en soutien (à raison d'un par joueur).
- Le farm de la bestiole permettra évidemment de concevoir du nouveau matos de type Gogma Artian (à partir d'armes Artian de Level 8).

- Possibilité de dépasser les limites d'améliorations d'armure à partir du rang 100.
- Emplacements de décoration qui proposent les Level 5&6.

- Lancement de l'event hivernal le 19 décembre.
- Arrivée du Jin Dahaad Alpha Suprême le 24 décembre (permanent).
- Ajout de quêtes haut level contre plusieurs bestioles Level 9 (permanent).
- Défis spéciaux temporaires dès le 7 janvier (temporaires).

Enfin, retrouvez ci-dessous un planning d'optimisation technique sur PC/consoles lors de la MAJ en question, mais également les deux mois suivants uniquement sur PC.

Capcom termine en indiquant qu'une nouvelle MAJ moindre arrivera le 18 février 2026 avec l'ajout d'une bestiole et une collaboration spéciale Monster Hunter Stories 3.

publié le 11/12/2025 à 16:38 par Gamekyo
commentaires (12)
skuldleif publié le 11/12/2025 à 16:44
tant qu'il est immonde sur PS5/XS en 60 fps je ny toucherai pas en tout cas
kirk publié le 11/12/2025 à 16:57
Trop peu trop tard. Je l'ai supprimé de ma bibliothèque Steam.
danzkzu publié le 11/12/2025 à 17:13
Je demande à voir leurs fameuses optimisations techniques sur console

Si je dois y retoucher ce sera avec l'extension, pas avant, la déception fut trop grande et dure à encaisser.
oreillesal publié le 11/12/2025 à 17:17
Déception de l'année, mon pire day one ever.
Ils ne m'y reprendront pas.

Je ne suis même pas revenu pour le lagia et dieu sait que je l'attendais.
opthomas publié le 11/12/2025 à 17:43
Contrairement au coco du dessus perso j'y suis encore dessus. Et pour ma part le jeu me convient.
thelastone publié le 11/12/2025 à 17:48
Il crash une quête sur deux sur pc incroyable de sortir un jeu dans cet état quand même
adelfhitlor publié le 11/12/2025 à 17:54
Y'a pas à dire, il envoie quand même le Gog en HD.
monkeyy publié le 11/12/2025 à 18:06
opthomas idem, je suis encore tres tres largement dessus et adore le jeu.
kalas28 publié le 11/12/2025 à 19:37
opthomas tu as le droit d'y jouer et d'aimer ça n'en reste pas moins un mauvais mh au contenu minable
adelfhitlor publié le 11/12/2025 à 19:55
kalas28 Toujours pas, non.
shambala93 publié le 11/12/2025 à 20:50
adelfhitlor
Il préfère ses gasha avec des petites filles.
opthomas publié le 11/12/2025 à 21:57
monkeyy Fait plaisir des commentaires positifs.

kalas28 Opinion qui n'est pas partagé par l'ensemble de la communauté. Je suis sur un serveur Discord Monster Hunter, 3334 membres j'en ai pas vu un seul ne pas aimer ce jeu, au point de lui chier dessus comme je vois ailleurs le cas, car vous êtes trop old school (je parle pas de l'optimisation PC) Même son de cloche quand je regarde le Reddit Monster Hunter officiel, ça fait un moment que je suis dessus et j'en vois des messages qui tendent plus au positif (hors optimisation PC encore une fois)

Jeu qui soit dit en passant et c'est un fait qui en terme de contenu de base (jeu de base sans TU) à bien plus de diversité dans ses mobs que base world.

Mais bon à la Gen 7 on va dire que Wilds c'était bien et que le nouveau jeu c'est de la crotte. Et on répétera ce cycle à l'infini.

Mais attention malgré que je l'apprécie. J'ai néanmoins des critiques à lui faire quand même. Genre toujours 14 armes. Genre que j'aimerais vraiment une chasse plus comme World ou les indices servent un peu. Voilà deux exemples.

Pas loin d'être RC999 j'ai hâte de Gogmazios je vais m'en faire des bottes et des gants de sa carcasse.

Après je peux comprendre que la formule actuel du jeu (hormis optimisation PC encore une fois) vous conviennent pas si c'est pas comme ça que vous voyez l'évolution de la licence, mais cette opinion n'est en aucun une valeur pour dire que le jeu est de la merde car comme je l'ai dis, ce n'est pas le cas.
