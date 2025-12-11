Monster Hunter Wilds : présentation de la 4e MAJ majeure + optimisations techniques en approche

doit survivre à sa propre tempête commerciale (sur la longueur, car au lancement c'était très bien) et accueillera le 16 décembre sa 4e MAJ majeure avec au programme :- Le retour du Gogmazios dans un affrontement titanesque réunissant 4 joueurs en coopération et 4 PNJ en soutien (à raison d'un par joueur).- Le farm de la bestiole permettra évidemment de concevoir du nouveau matos de type Gogma Artian (à partir d'armes Artian de Level 8).- Possibilité de dépasser les limites d'améliorations d'armure à partir du rang 100.- Emplacements de décoration qui proposent les Level 5&6.- Lancement de l'event hivernal le 19 décembre.- Arrivée du Jin Dahaad Alpha Suprême le 24 décembre (permanent).- Ajout de quêtes haut level contre plusieurs bestioles Level 9 (permanent).- Défis spéciaux temporaires dès le 7 janvier (temporaires).Enfin, retrouvez ci-dessous un planning d'optimisation technique sur PC/consoles lors de la MAJ en question, mais également les deux mois suivants uniquement sur PC.Capcom termine en indiquant qu'une nouvelle MAJ moindre arrivera le 18 février 2026 avec l'ajout d'une bestiole et une collaboration spéciale