Monster Hunter Wilds : présentation de la 4e MAJ majeure + optimisations techniques en approche
Monster Hunter Wilds doit survivre à sa propre tempête commerciale (sur la longueur, car au lancement c'était très bien) et accueillera le 16 décembre sa 4e MAJ majeure avec au programme :
- Le retour du Gogmazios dans un affrontement titanesque réunissant 4 joueurs en coopération et 4 PNJ en soutien (à raison d'un par joueur).
- Le farm de la bestiole permettra évidemment de concevoir du nouveau matos de type Gogma Artian (à partir d'armes Artian de Level 8).
- Possibilité de dépasser les limites d'améliorations d'armure à partir du rang 100.
- Emplacements de décoration qui proposent les Level 5&6.
- Lancement de l'event hivernal le 19 décembre.
- Arrivée du Jin Dahaad Alpha Suprême le 24 décembre (permanent).
- Ajout de quêtes haut level contre plusieurs bestioles Level 9 (permanent).
- Défis spéciaux temporaires dès le 7 janvier (temporaires).
Enfin, retrouvez ci-dessous un planning d'optimisation technique sur PC/consoles lors de la MAJ en question, mais également les deux mois suivants uniquement sur PC.
Capcom termine en indiquant qu'une nouvelle MAJ moindre arrivera le 18 février 2026 avec l'ajout d'une bestiole et une collaboration spéciale Monster Hunter Stories 3.
Si je dois y retoucher ce sera avec l'extension, pas avant, la déception fut trop grande et dure à encaisser.
Ils ne m'y reprendront pas.
Je ne suis même pas revenu pour le lagia et dieu sait que je l'attendais.
Il préfère ses gasha avec des petites filles.
kalas28 Opinion qui n'est pas partagé par l'ensemble de la communauté. Je suis sur un serveur Discord Monster Hunter, 3334 membres j'en ai pas vu un seul ne pas aimer ce jeu, au point de lui chier dessus comme je vois ailleurs le cas, car vous êtes trop old school (je parle pas de l'optimisation PC) Même son de cloche quand je regarde le Reddit Monster Hunter officiel, ça fait un moment que je suis dessus et j'en vois des messages qui tendent plus au positif (hors optimisation PC encore une fois)
Jeu qui soit dit en passant et c'est un fait qui en terme de contenu de base (jeu de base sans TU) à bien plus de diversité dans ses mobs que base world.
Mais bon à la Gen 7 on va dire que Wilds c'était bien et que le nouveau jeu c'est de la crotte. Et on répétera ce cycle à l'infini.
Mais attention malgré que je l'apprécie. J'ai néanmoins des critiques à lui faire quand même. Genre toujours 14 armes. Genre que j'aimerais vraiment une chasse plus comme World ou les indices servent un peu. Voilà deux exemples.
Pas loin d'être RC999 j'ai hâte de Gogmazios je vais m'en faire des bottes et des gants de sa carcasse.
Après je peux comprendre que la formule actuel du jeu (hormis optimisation PC encore une fois) vous conviennent pas si c'est pas comme ça que vous voyez l'évolution de la licence, mais cette opinion n'est en aucun une valeur pour dire que le jeu est de la merde car comme je l'ai dis, ce n'est pas le cas.