Game Awards : fin du suspense pour le teaser
A un peu plus de 48h des hostilités, le grand jeu mystère proposé par Geoff Keighley semble avoir trouvé réponse : l'organisme allemand IHDE & Partner Rechtsanwalte vient d'enregistrer un nouveau logo pour la marque Divinity ainsi qu'un symbole correspondant parfaitement à la statue du teasing.

Il semble donc que Larian Studios s'apprête bien à dévoiler un nouvel épisode (sans que ce ne soit forcément un troisième opus de sa franchise C-RPG), tandis que le backend du PS Store semble sous-entendre également un proche shadow-drop d'un Divinity : Original Sin II sur Pc, PlayStation 5 et Xbox Series dans une Definitive Edition.
publié le 09/12/2025 à 20:44 par Gamekyo
commentaires (10)
mattewlogan publié le 09/12/2025 à 20:55
Tu peux vraiment plus rien cacher ou faire comme surprise…. C lamentablement
taiko publié le 09/12/2025 à 20:56
La déception ????
shanks publié le 09/12/2025 à 20:57
taiko
ça dépend du point de vue.

Pour un fan de C-RPG, Divinity Original Sin, c'est du caviar.
dalbog publié le 09/12/2025 à 21:03
Cette douche froide, glaciale.

Tellement rien à faire de cette licence.
altendorf publié le 09/12/2025 à 21:06
taiko publié le 09/12/2025 à 21:11
shanks
Ça reste loin d'hl3 ou du nouveau gow que tout le monde imaginait !
ravyxxs publié le 09/12/2025 à 21:20
A voir, je m'attends à une écriture beaucoup plus mature et sombre, le 2 prend des raccourcis que j'ai pas forcément appréciés sur le dernier act.

dalbog Sans cette licence tu n'aurais jamais eu BG3 donc faut revoir et peser les mots tout de même...
parrain59 publié le 09/12/2025 à 21:35
J'ai adoré Baldur's Gate 3, ça sera l'occasion de tester la licence
aozora78 publié le 09/12/2025 à 21:46
Please faite qu'ils mettent tout leur savoir faire dedans

Baldur's Gate 3 est l'un des meilleurs jeu narratif ever.
shanks publié le 09/12/2025 à 21:52
taiko
HL3 ok. Évidemment.

Gow, ça reste un spin-off 2D qu'on attend dans l'immédiat...
