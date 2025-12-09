Game Awards : fin du suspense pour le teaser Game Awards : fin du suspense pour le teaser

A un peu plus de 48h des hostilités, le grand jeu mystère proposé par Geoff Keighley semble avoir trouvé réponse : l'organisme allemand IHDE & Partner Rechtsanwalte vient d'enregistrer un nouveau logo pour la marque Divinity ainsi qu'un symbole correspondant parfaitement à la statue du teasing.



Il semble donc que Larian Studios s'apprête bien à dévoiler un nouvel épisode (sans que ce ne soit forcément un troisième opus de sa franchise C-RPG), tandis que le backend du PS Store semble sous-entendre également un proche shadow-drop d'un Divinity : Original Sin II sur Pc, PlayStation 5 et Xbox Series dans une Definitive Edition.