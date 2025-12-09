Game Awards : fin du suspense pour le teaser
A un peu plus de 48h des hostilités, le grand jeu mystère proposé par Geoff Keighley semble avoir trouvé réponse : l'organisme allemand IHDE & Partner Rechtsanwalte vient d'enregistrer un nouveau logo pour la marque Divinity ainsi qu'un symbole correspondant parfaitement à la statue du teasing.
Il semble donc que Larian Studios s'apprête bien à dévoiler un nouvel épisode (sans que ce ne soit forcément un troisième opus de sa franchise C-RPG), tandis que le backend du PS Store semble sous-entendre également un proche shadow-drop d'un Divinity : Original Sin II sur Pc, PlayStation 5 et Xbox Series dans une Definitive Edition.
publié le 09/12/2025 à 20:44 par Gamekyo
ça dépend du point de vue.
Pour un fan de C-RPG, Divinity Original Sin, c'est du caviar.
Tellement rien à faire de cette licence.
Ça reste loin d'hl3 ou du nouveau gow que tout le monde imaginait !
dalbog Sans cette licence tu n'aurais jamais eu BG3 donc faut revoir et peser les mots tout de même...
Baldur's Gate 3 est l'un des meilleurs jeu narratif ever.
HL3 ok. Évidemment.
Gow, ça reste un spin-off 2D qu'on attend dans l'immédiat...