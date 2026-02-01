Tekken 8 : plan et casting de la Saison 3

Tekken 8 s'apprête à souffler sa deuxième bougie et il est temps pour Bandai Namco de dévoiler les plans de la Saison 3 dont le Pass sera disponible à l'achat dès le 10 février, avant un véritable lancement le 17 mars avec rééquilibrage majeur du casting + update du ranking.
Et alors que les phases compétitives débuteront courant mai, voici les trois nouveaux personnages annoncés.
Fin du printemps : Kunimitsu
Durant l'été : Bob
Durant l'automne : Roger Jr.
Un quatrième perso (ainsi qu'un stage) sera également proposé en toute fin d'année mais il faut bien garder un peu de mystère, surtout si l'on parle d'un guest.
Bah si t'aimes la baston, surtout en ligne, oui, surtout à 15 balles quoi, t'as pas grand chose à perdre.