Tekken 8 : plan et casting de la Saison 3

Tekken 8 s'apprête à souffler sa deuxième bougie et il est temps pour Bandai Namco de dévoiler les plans de la Saison 3 dont le Pass sera disponible à l'achat dès le 10 février, avant un véritable lancement le 17 mars avec rééquilibrage majeur du casting + update du ranking.

Et alors que les phases compétitives débuteront courant mai, voici les trois nouveaux personnages annoncés.

Fin du printemps : Kunimitsu
Durant l'été : Bob
Durant l'automne : Roger Jr.

Un quatrième perso (ainsi qu'un stage) sera également proposé en toute fin d'année mais il faut bien garder un peu de mystère, surtout si l'on parle d'un guest.

publié le 01/02/2026 à 16:44 par Gamekyo
commentaires (7)
fan2jeux publié le 01/02/2026 à 19:24
Tifa ou cloud en hiver?
totenteufel publié le 02/02/2026 à 02:21
Toujours pas de tekken force ou tekken bowling quelle honte ce tekken.
thelastone publié le 02/02/2026 à 07:02
Par contre les perso puent un peu kunimmitsu le perso toxic, bob osef et roger jr cool mais y'avait largement mieux, ils sont ou les Lei, Mardock , ogre ?
rugalwave publié le 02/02/2026 à 09:50
Tekken 8 est mort... C'est quoi ces pauvres dlc ?? 1 seul décor pour 1 an ??
sasquatsch publié le 02/02/2026 à 11:30
Ça vaut la peine de se le prendre a 15€ (jeu de base) après avoir fait le 7 ?!
shanks publié le 02/02/2026 à 15:36
sasquatsch
Bah si t'aimes la baston, surtout en ligne, oui, surtout à 15 balles quoi, t'as pas grand chose à perdre.
naru publié le 02/02/2026 à 15:38
3 persos payants, même pas inédits, qui ne sont pas les meilleurs, proposés gratuitement autrefois en terminant le jeu avec un personnage particulier ou directement dans le roster. Non, ce dlc pue fortement du cul.
