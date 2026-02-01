Tekken 8 : plan et casting de la Saison 3

s'apprête à souffler sa deuxième bougie et il est temps pour Bandai Namco de dévoiler les plans de la Saison 3 dont le Pass sera disponible à l'achat dès le 10 février, avant un véritable lancement le 17 mars avec rééquilibrage majeur du casting + update du ranking.Et alors que les phases compétitives débuteront courant mai, voici les trois nouveaux personnages annoncés.Fin du printemps : KunimitsuDurant l'été : BobDurant l'automne : Roger Jr.Un quatrième perso (ainsi qu'un stage) sera également proposé en toute fin d'année mais il faut bien garder un peu de mystère, surtout si l'on parle d'un guest.